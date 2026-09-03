Orlando surpreendente: um roteiro para explorar atrações além dos parques

Ler Resumo





Orlando vai muito além dos parques e compras. Descubra uma faceta cultural e gastronômica vibrante, com museus impressionantes, bairros charmosos, alta gastronomia e locais de compras sofisticados. Explore experiências únicas que transformam a viagem e revelam o lado surpreendente da cidade mais visitada dos EUA.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Para um grande número de turistas, uma viagem a Orlando começa em uma montanha-russa, passa por outlets e termina, impreterivelmente, com as malas abarrotadas de compras. Nada de errado. A capital mundial dos parques temáticos (são sete grandes deles, além das versões aquáticas) e cidade mais visitada dos Estados Unidos, no entanto, tem vida própria e atrações que vão bem além do roteiro tradicional. Orlando, que só no ano passado recebeu 76,7 milhões de visitantes – o Brasil aparece como o terceiro maior mercado emissor (736 300 turistas), só perdendo para o Canadá e Reino Unido, respectivamente –, tem uma cena cultural vibrante, museus impressionantes, alta gastronomia, bairros charmosos, locais sofisticados de compras e muitos endereços elegantes. Um leque de opções fora do óbvio que só torna o destino, conhecido pela diversão e magia, ainda mais atrativo.

Depois de ter estado outras vezes em Orlando, quando fiz, como a maioria dos turistas, uma programação bem convencional – concentrada em parques e algumas comprinhas, claro –, tive a chance agora de conhecer um lugar ainda mais surpreendente. Viajei em meados de agosto para a cidade, com o apoio do VisitOrlando (Associação Oficial de Turismo, que representa mais de 1,6 mil empresas), e priorizei atrações mais diversificadas, algumas delas que eu nem sabia que existiam ou que eram tão robustas, e não me arrependo. Pelo contrário, foi uma grata surpresa. Orlando, pude atestar, tem bem mais a oferecer do que o circuito parques-compras-parques-compras…

Entre uma exposição de arte, um espetáculo de alto nível, uma refeição em um bairro multicultural ou um passeio tranquilo pelos lagos de Winter Park, Orlando revela uma faceta menos conhecida, mas igualmente atrativa. Há ainda espaço para compras com serviço personalizado, arquitetura, história e experiências que dificilmente cabem nos guias dedicados apenas aos parques. São programas que não substituem a fantasia dos grandes complexos de entretenimento e nem precisam fazê-lo. Funcionam, é bom ressaltar, como um contraponto à correria dos brinquedos e das filas, mostrando que, quando o visitante se permite sair um pouco do circuito mais previsível, a cidade ganha novas cores, sabores e possibilidades.

Continua após a publicidade

Confira a seguir oito experiências que têm tudo para tornar uma viagem a Orlando ainda mais especial:

Continua após a publicidade

1-Orlando Museum of Art (OMA)

Fundado em 1924, a partir de uma pequena associação de artistas locais que se reuniam para expor trabalhos, o Museu de Arte de Orlando é daqueles lugares que encantam e surpreendem quem visita a cidade. Instalado em um prédio com 7400 metros quadrados, conta com múltiplos espaços de galerias e salões de exibição e é considerado o principal museu de Orlando. O local passou por grandes ampliações na década de 1990 para virar o polo cultural que é hoje. Além de mostras temporárias, como a “USA 250: 250 Years on the Road to Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness” (em cartaz até 8 de novembro), o OMA conta com um acervo de mais de 3 300 peças. Cada exposição é enriquecida com programas que incluem visitas guiadas, palestras, programas de acesso comunitário personalizados e há também aulas em estúdio. A coleção permanente abrange pinturas e esculturas do século XVIII até o período contemporâneo, sobretudo de arte americana. Conta ainda com coleções importantes de arte africana e de povos antigos das Américas. Site: https://omart.org/

Continua após a publicidade

2-Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Localizado no coração de Downtown (o centro da cidade), o Dr. Phillips Center for the Performing Arts é o complexo de artes cênicas mais importante de Orlando. Ainda do lado de fora, o imponente prédio com uma fachada – com cerca de 137 metros de extensão – em vidro, aço e concreto impressiona. Do lado de dentro, a surpresa é ainda maior. O suntuoso complexo, projetado com o conceito de arquitetura moderna com tecnologia de última geração e acústica perfeita, reúne quatro principais espaços dedicados às artes. São eles: o Walt Disney Theater, o maior do local, com capacidade para mais de 2 700 pessoas, que recebe grandes musicais da Broadway e shows de turnê; o Steinmetz Hall, uma sala de concertos e espetáculos acústicos de classe mundial com cerca de 1 700 lugares; e o Alexis & Jim Pugh Theater, um espaço mais íntimo e versávil, com cerca de 294 lugares. O local ainda conta com o Judson’s Live, uma sala mais intimista em estilo de clube de jazz e serviço de bar e petiscos, com capacidade para 150 pessoas. Criado a partir de uma parceria público-privada entre a cidade de Orlando, o condado de Orange e doações filantrópicas, o Dr. Phillips Center foi inaugurado em 2014. Recentemente, foi adquirido um outro prédio na região e o espaço ganhará novas salas de exibição. https://www.drphillipscenter.org/

Continua após a publicidade

3-Mills 50

Ocupado essencialmente por imigrantes vietnamitas na década de 1970, o bairro de Mills 50 ficou conhecido inicialmente como a “Pequena Vietnã” ou “Pequena Saigon” de Orlando. Ao longo dos anos, a localidade se abriu para outras culturas asiáticas (além da vietnamita, a japonesa, coreana e filipina, sobretudo), e virou um polo gastronômico. É neste bairro descolado e vibrante, localizado ao norte do Centro de Orlando, que ficam 12 dos 59 restaurantes indicados pelo Guia Michelin na cidade. Entre os Bib Gourmand – estabelecimentos que oferecem excelente gastronomia com ótimo custo-benefício –, por exemplo, pode-se citar o Bánh Mì Boy, Uni Girl, Z Asian, The Strand e Zaru. Junto com a culinária de excelência, o local também tem outros atrativos. O bairro é conhecido por abrigar uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Murais com grafites coloridos ocupam inúmeras fachadas de prédios, muros e calçadas. O nome da região vem do cruzamento de duas vias principais: a Mills Avenue e a State Road 50. Longe dos grandes resorts, abriga microcervejarias locais, bares de drinks autorais e hidromelarias. Site: https://pt.visitorlando.com/

Continua após a publicidade

4-Morse Museum (Museu de Arte Americana Charles Hosmer Morse)

Para quem gosta de arte e quer fazer um programa diferente em Orlando, o Morse Museum é uma grata e incrível surpresa. Proporcionando um verdadeiro caleidoscópio de cores e luzes, o local abriga a coleção mais completa do mundo de obras do designer, artista plástico e empresário americano Louis Comfort Tiffany – filho do fundador da famosa joalheria Tiffany & Co. Localizado no bairro de Winter Park, o museu abriga joias, cerâmicas, pinturas, vitrais, janelas e as famosas luminárias, várias delas em estilo Art Noveau. Um dos grandes destaques é a capela bizantina-romântica, reconstruída no espaço e que foi projetada inicialmente por Tiffany para a Exposição Mundial de Chicago de 1893. O museu foi fundado em 1942 por Jeannette Genius Mckean, neta do industrial e filantropo Charles Hosmer Morse e, depois de funcionar no campus da Rollins College, foi transferido, em 1995, para o atual espaço. A recente expansão conta com galerias que exibem o Terraço dos Narcisos, totalmente restaurado, da célebre residência de Tiffany, em Long Island, com cerca de 250 objetos de arte e arquitetura da propriedade. O acervo do Morse Museum inclui coleções representativas de pinturas, gravuras e artes decorativas americanas do final do século XIX e início do século XX. Site: https://morsemuseum.org/

5-Personal shopping no The Mall at Millenia

Com mais de 150 lojas, incluindo várias marcas de luxo e de fama global, como Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. e Rolex, o Shopping Millenia também oferece alguns diferenciais. Um deles é a possibilidade de contar com assessoria, de forma gratuita, de uma personal shopper. Para isto, é preciso marcar a sessão com antecedência pelo site ou contato oficial do shopping (o serviço é aberto a mulheres, homens e até crianças). Antes do dia da sessão, o interessado tem que informar suas necessidades, estilo pessoal, tamanhos e uma previsão de orçamento disponível. A consultora de estilo que atenderá o cliente do shopping já faz, previamente, uma seleção de roupas e acessórios adequados ao perfil daquele consumidor. O cliente é recebido pela personal styling em um ambiente especial do shopping, reservado para experimentar os looks com total privacidade. O serviço, caso a pessoa deseje, também inclui o envio das peças compradas para o seu hotel, sem custo adicional. Além das lojas e deste serviço diferenciado, o Shopping Millenia conta com sete restaurantes, entre os quais o The Cheesecake Factory. Site: https://www.mallatmillenia.com/

6-Disney Springs com Cirque du Soleil

Uma das grandes atrações de Orlando fora dos parques, o Disney Springs, Lake Buena Vista, é um grande complexo de compras, gastronomia e entretenimento, com mais de 150 estabelecimentos. Dividido em quatro grandes áreas temáticas, o centro de compras reúne o Town Center (coração comercial, com uma arquitetura que lembra a Flórida do início do século XX); a Marketplace (uma área mais voltada para a família, onde fica a maior loja de produtos da Disney do mundo e uma famosa loja da Lego); e o The Landig, focada em restaurantes e culinária mais sofisticada à beira da água. É no quarto espaço, o West Side, que está localizado o Cirque du Soleil. Pela primeira vez, a maior companhia circense do mundo e o Walt Disney Animation Studios se uniram oficialmente em prol de um projeto. O resultado é o espetáculo Drawn to Life, em cartaz no Disney Springs. O enredo conta a história de Julie, filha de um desenhista da Disney que acaba de falecer, que embarca no mundo da imaginação e da criação. Ao longo da jornada, ela aprende a desenhar o próprio futuro, em meio a muita fantasia e inúmeros atos acrobáticos. Site: https://www.disneysprings.com/

7-Winter Park & Park Avenue District

A cerca de 20 minutos de carro ao norte de Orlando, Winter Park é um daqueles destinos que surpreendem por oferecer uma experiência completamente diferente da maratona dos parques temáticos. Com ruas arborizadas, casas históricas, museus, restaurantes badalados e lojas sofisticadas, a cidadezinha combina charme, cultura e tranquilidade em uma dose difícil de encontrar em outra região. No coração dessa localidade, o Park Avenue District concentra boa parte desse encanto, com mais de 60 lojas, boutiques, galerias e opções gastronômicas. É ali que ficam endereços como o Prato e o Ômo by Jônt, o primeiro recomendado e o segundo com uma estrela do Guia Michelin. Nesta região fica ainda outro restaurante detentor de uma estrela do guia, o Soseki Modern Omakase. Para quem gosta de compras, a Park Avenue reúne marcas locais e internacionais, enquanto o Winter Park Village concentra boutiques de moda. Até a antiga estação ferroviária, ainda em funcionamento, ajuda a preservar o clima especial do lugar. Site: https://pt.visitorlando.com/

8- Passeio panorâmico de barco em Winter Park

Um dos passeios mais agradáveis para escapar do ritmo intenso de Orlando é o tradicional Scenic Boat Tour, na localidade de Winter Park, que percorre uma rede de lagos e canais da cidadezinha. A bordo de um barco do tipo pontoon, aberto, estável e com capacidade entre 15 e 18 passageiros, o visitante navega durante aproximadamente uma hora por três dos principais lagos da região, entre eles o Lake Osceola, ligados por estreitos canais que lembram, em alguns trechos, os de Veneza. O capitão também funciona como guia e, em inglês, revela histórias da cidade, curiosidades sobre a vegetação e a fauna e aponta as mansões que margeiam as águas — algumas pertencentes ou já foram de personalidades conhecidas. O trajeto passa ainda pelas imediações do Rollins College, uma das instituições de ensino superior mais tradicionais da Flórida, cuja arquitetura e paisagismo ajudam a compor o cenário. Criado em 1938 para apresentar aos visitantes a paisagem natural de Winter Park, o tour se transformou em uma das atrações mais tradicionais de Orlando — e uma maneira de entender por que seus lagos e canais são parte essencial de sua identidade. Site: https://scenicboattours.com/

Duas hospedagens que se destacam em Orlando e também fogem ao convencional:

Ette Hotel

A poucos minutos dos parques da Disney, na região de Kissimmee, o Ette Hotel propõe uma pausa no roteiro frenético de Orlando: em vez dos resorts temáticos e dos grandes hotéis de cadeia, oferece 126 quartos e suítes de atmosfera intimista, onde o minimalismo sofisticado divide espaço com tecidos nobres, obras de arte e objetos cuidadosamente escolhidos. O nome do hotel-boutique, formado pelas iniciais de Earthy, True, Timeless e Elegant, traduz a filosofia da propriedade, que aposta em elegância atemporal, bem-estar e práticas sustentáveis. O destaque gastronômico fica por conta do Salt & The Cellar, restaurante de cozinha mediterrânea e asiática comandado pelo chef estrelado pelo Guia Michelin Akira Back. Um sofisticado SPA e uma academia bem equipada completam a experiência de relaxamento. O hotel-boutique, aberto em 2022, conquistou uma Michelin Key (Chave Michelin), distinção reservada a propriedades consideradas excepcionais, e se firmou como uma alternativa de luxo para quem quer estar perto da Disney e ao mesmo tempo ficar em uma hospedagem diferenciada. Site: https://ettehotels.com/

The Alfond Inn

O The Alfond Inn, a poucos minutos do Centro de Orlando, combina o charme de um hotel-boutique com uma proposta pouco tradicional: transformar a hospedagem em fonte de financiamento para a educação. Instalado em Winter Park, a poucos passos da badalada Park Avenue, o hotel de 183 quartos está ligado ao Rollins College e destina sua receita operacional líquida ao programa de bolsas Alfond Scholars. Inaugurado em 2013 e batizado em homenagem aos mecenas Barbara e Ted Alfond, o empreendimento passou por uma expansão de US$ 36 milhões, que acrescentou novas acomodações, um spa com sete salas de tratamento, sauna e academia de última geração. A estrutura inclui ainda duas piscinas externas, o restaurante Hamilton’s Kitchen, mais de 1.100 metros quadrados de espaços para eventos e um novo café. O diferencial mais evidente, porém, está nas paredes: o Alfond Inn abriga centenas de obras da Coleção Alfond de Arte Contemporânea, distribuídas pelos quartos, corredores e áreas comuns, em uma espécie de extensão do Rollins Museum of Art, com visitas guiadas gratuitas periódicas. Site: https://thealfondinn.com/

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.