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Nada de mar: conheça as “praias” que são febre em Munique no verão europeu

Com temperaturas recordes, moradores da capital da Baviera transformaram o canal do Jardim Inglês e o Rio Isar em locais para mergulhar, nadar e até surfar

Por Sofia Cerqueira 2 jul 2026, 16h30
Jardim Inglês: o canal que corta o grande parque foi transformado em "praia" já nos primeiros dias do verão europeu
Jardim Inglês: o canal que corta o grande parque foi transformado em "praia" já nos primeiros dias do verão europeu (Sofia Cerqueira/VEJA)
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Nada de mar: conheça as “praias” que são febre em Munique no verão europeu Priorize VEJA no Google

Capital da Baviera e terceira maior metrópole da Alemanha, Munique costuma ser associada ao turismo histórico-cultural e a grandes eventos. A cidade tem uma combinação única entre a tradição bávara e uma atmosfera moderna e reúne palácios majestosos, galerias de renome mundial, além de mais de 80 museus e inúmeros centros culturais. O destino ainda é famoso pelos festivais e pela gastronomia. É ali que acontece, por exemplo, sempre na segunda quinzena de setembro e terminando no primeiro domingo de outubro, a Oktoberfest – maior festa da cerveja do mundo, que chega a reunir 7 milhões de pessoas ao longo do evento.

Vista aérea de uma praia de seixos lotada, com muitas pessoas tomando sol em toalhas coloridas e algumas nadando em um rio de águas claras. A margem do rio é densamente arborizada, e um céu azul claro domina o fundo, sugerindo um dia ensolarado de verão
Isar: vários trechos da margem do rio que corta Munique são usados como “praias” por moradores e turistas que visitam a cidade (Sofia Cerqueira/VEJA)

Durante o verão europeu, quando os termômetros podem atingir facilmente marcas próximas dos 40º graus, Munique, no entanto, ganha atrativos adicionais. Mesmo distante cerca de 1 150 quilômetros da praia mais próxima, localizada no litoral do Mar do Norte ou do Mar Báltico, moradores e turistas encontram uma maneira de se refrescar do calorão, com direito a passar horas se bronzeando, dar bons mergulhos e, por que não, também curtir passeios de boia – lá se vê muita gente se valendo desses objetos flutuantes.

Multidão de banhistas nos dias mais quentes: o Jardim Inglês virou o grande point da temporada de verão em Munique
Multidão de banhistas nos dias mais quentes: o Jardim Inglês virou o grande point da temporada de verão em Munique (Sofia Cerqueira/VEJA)
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As “praias” em questão são o canal artificial que corta todo o Jardim Inglês (Englischer Garten), um dos maiores parques urbanos do mundo; e o Rio Isar, que serpentei Munique com suas águas cristalinas vindas dos Alpes. Ao visitar a cidade neste mês de junho, quando viajei para a Europa a convite da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem –, tive a chance de experimentar este programa típico dos bávaros e posso afirmar que vale muito a pena. Além de ver de perto como a população local aproveita o verão, consegui também tomar um sol e relaxar.

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Diversão refrescante garantida: muitas pessoas levam boias para o Jardim Inglês e deixam se levar pela correnteza do canal artificial
Diversão refrescante garantida: muitas pessoas levam boias para o Jardim Inglês e deixam se levar pela correnteza do canal artificial (Sofia Cerqueira/VEJA)
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Já nos primeiros dias da temporada de calor na Europa, a movimentação nestes dois pontos da cidade impressionava. Tanto às margens do Rio Isar quanto os gramados do Jardim Inglês ficaram lotados de banhistas dispostos a curtir as “praias” com o fundo coalhado de pequenas pedras – é comum ver várias pessoas usando aquelas sapatilhas de borracha para proteger os pés. A temperatura da água é mais para gelada, mas ninguém parece se importar. Para os turistas que chegam a Munique nesta época do ano, visitar estas duas atrações, além do circuito tradicional, se torna um programa quase obrigatório.

Maior do que o Central Park, com cerca de 3,75 milhões de metros quadrados, o Jardim Inglês é daquelas atrações que merecem que o visitante vá com calma para aproveitar tudo que o local oferece. Além de seus enormes e impecáveis jardins, a “praia” de lá conta com até onda. Isso mesmo! O parque Englischer Garten é conhecido por abrigar, durante o ano todo, o pico de surfe fluvial mais famoso da Alemanha. Criada no início dos anos 1970, quando surfistas colocaram blocos de concreto no leito raso do canal para gerar uma correnteza forte e constante, a Eisbachwelle (como é chamada a onda do riacho) atrai diariamente dezenas de praticantes de surfe. Na beira de uma ponte, junto a uma das entradas do parque, o público tem a chance de assistir às manobras de camarote.

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Um surfista de roupa de borracha preta surfa uma onda em um rio cercado por árvores e pessoas observando nas margens, em um dia ensolarado
Pico de surfe: uma onda contínua e fluvial é uma das grandes atrações em uma das entradas do Jardim Inglês (Sofia Cerqueira/VEJA)

Assim como o Jardim Inglês, o Rio Isar também fica na área central de Munique e é de fácil acesso. Com 295 quilômetros de extensão, ele nasce nas cordilheiras europeias, corta boa parte daquela metrópole e deságua no Rio Danúbio. Graças a um rigoroso sistema de saneamento, suas águas têm uma excelente qualidade e garantem que os banhos no local fiquem sempre liberados. E não é só isso. Ao longo de suas margens há extensos bancos de pedras e áreas verdes que funcionam como “areia” para os banhistas. O local é muito procurado nos fins de tarde (o sol nessa época do ano se põe por volta das 22h) e finais de semana. Experimentar as “praias” de Munique no verão europeu é daqueles programas que “quebram” a rotina da viagem, fugindo do circuito museus-monumentos-restaurantes-lojas, e se tornam inesquecíveis.

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A colunista viajou para a Europa a convite da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.

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 Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.

 

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