Muito além do spa: por que o wellness tourism não para de crescer?

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O turismo de bem-estar cresce globalmente, impulsionado pela busca por desconexão, saúde mental e física. Mais que spas, hotéis e resorts oferecem experiências completas, de alimentação saudável a contato com a natureza. Descubra destinos luxuosos que focam em sua jornada de bem-estar, do Himalaia à Suíça e ao litoral brasileiro.

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Viajar, não restam dúvidas, é uma das formas mais eficientes de se desconectar das questões do dia a dia. Isso sem falar na chance de descobrir novas culturas e realidades, vivenciar experiências diferentes, estimular o autoconhecimento, fazer novas amizades e, de quebra, relaxar. Para muitos viajantes, é justamente este último item o mais almejado durante uma temporada fora de casa, seja no Brasil ou no exterior. Pesquisas confirmam que o wellness tourism é um dos segmentos que mais cresce no setor de viagens no mundo, impulsionado pela busca pela saúde mental, física e também pela prevenção.

Para se ter uma ideia do poder do turismo de bem-estar, este mercado movimentou só em 2025 cerca de 975 bilhões de dólares. Para este ano, o montante deve chegar a 1,06 trilhão de dólares. Esse volume, revelam estudos, corresponde a 18,7% de todas as despesas com turismo mundial. E não é só isso. O wellness tourism já representa 7,8% de todas as viagens turísticas, ultrapassando níveis pré-pandemia e crescendo mais rápido que o setor em geral.

Estudos recentes mostram ainda que o segmento de bem-estar casa perfeitamente com o desejo de uma parcela crescente de viajantes, que está deixando de lado do turismo “checklist” e buscando experiências para se desconectar, deixar a correria de lado ou simplesmente não fazer nada. A proposta do setor de bem-estar engloba a conexão com a natureza, em ambientes que promovem o silêncio e a desconexão, não só da rotina, mas também dos hábitos digitais. E tem mais: os hotéis que estimulam esse tipo de turismo não focam apenas em spas, as experiências costumam envolver alimentação saudável, atividades físicas leves (como ioga e caminhadas), tendo ainda o cuidado com a saúde mental e a espiritualidade como foco. Embora muita gente pense, o wellness tourism não é apenas isolamento, muitos hotéis investem em experiências sociais, como celebrações, além de atividades em grupo.

Não há dúvidas que o wellness tourism é um novo luxo também. Para ampliar e aprimorar a experiência de bem-estar de seus hóspedes, muitos resorts e hotéis ainda oferecem, entre outras coisas, cardápios de travesseiros (com várias graduações), terapia de som, aromaterapia e estruturas livres de qualquer barulho. “A experiência na Teresa Perez (agência) mostra que poucas tendências de viagem são tão perceptíveis quanto as jornadas wellness. Nos últimos anos se intensificou a procura por um estado de bem-estar mais abrangente, em que prevenção e qualidade de vida andam juntas”, ressalta Tomas Perez, CEO da empresa. A coluna, em parceria justamente com a agência Teresa Perez – especializada em roteiros personalizados de alto padrão – selecionou alguns destinos que se encaixam perfeitamente ao conceito de turismo de bem-estar. Confira a seguir:

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SUÍÇA

Um dos maiores romancistas alemães do século XX, o escritor Thomas Mann já descrevia a Suíça nos anos 1920 como um lugar de “cura”. O destino, que reúne natureza deslumbrante com infraestrutura de luxo, a cultura do silêncio e segurança, combina perfeitamente com uma viagem focada em saúde, desconexão e tranquilidade. Seja no inverno ou no verão, seu clima de montanha, com cidade pequenas e vilarejos afastados, permite que o viajante viva momentos de contemplação e dedicação à saúde. Um dos destaques nessa área é a Clinique La Prairie, em Montreux, às margens do Lago Genebra, que é reconhecida mundialmente como um dos centros mais exclusivos e sofisticados de longevidade, saúde e bem-estar. Na região de Interlaken, o Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa é outro destaque no segmento, sendo reverenciado como um ícone de luxo 5 estrelas com mais de 150 anos de história.

Clinique La Prairie

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– Hospedagem em Superior Room; café da manhã, almoço e jantar, além de atividades e tratamentos de acordo com o programa selecionado.

Valor por noite, por acomodação, a partir de CHF 17.860 (Válido para o período entre 1 junho a 31 julho 2026)

Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa

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-Valor por noite, por acomodação, a partir de CHF 2.218 (crédito de CHF 50 para ser utilizado em alimentos e bebidas durante a estadia).

BENGUERRA, MOÇAMBIQUE

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Situada no Arquipélago de Bazaruto, a Ilha de Benguerra é um refúgio exclusivo com águas turquesa e areias brancas, perfeita para quem busca o wellness tourism. Com natureza intocada, alta biodiversidade marinha e ambientes que convidam ao silêncio, o local ainda conta com hotéis-boutiques e resorts ultraespeciais, como o Kisawa Sanctuary. Em meio a 300 hectares de floresta costeira, dunas de areia e praia privativa, este verdadeiro santuário une conforto a um ambiente tranquilo e isolado. O local é ideal para quem busca tratamentos de saúde e, ao mesmo tempo, quer aproveitar os benefícios do contato com a natureza.

Kisawa Sanctuary

– Tarifas a partir de € 5.570 e contam com:

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– Inclui massagem Iyashi Dome de 60 minutos no Natural Wellness Center, por pessoa; esportes aquáticos não motorizados e tem ainda uma seleção de atividades, como passeio de barco tradicional (dhow) ao pôr do sol; tours pela ilha (a pé e/ou 4×4); trilhas em meio à natureza; futebol de praia; coquetéis nas dunas ao pôr do sol e pesca em rochas.

MALDIVAS

Um dos destinos mais desejados do planeta, as Maldivas – um arquipélago com mais de 1100 ilhas, composto por 98% de água e só 2% de terra – são ideais também para quem busca o turismo de bem-estar. Junto com a chance de ter um contato profundo com a natureza, os visitantes encontram neste paraíso uma boa gastronomia, hotéis com todo conforto, luxo e exclusividade. Vários deles, além de serem verdadeiros refúgios de serenidade, oferecem também tratamentos de saúde e wellness. Entre eles, o Soneva se destaca – já foi premiado e condecorado em rankings como Michelin Keys e Forbes. O hotel é conhecido como sinônimo de “luxo inteligente” e sustentabilidade. O seu lema mais famoso é “no news, no shoes” (sem notícias, sem sapatos).

Soneva Jani

– Tarifas a partir de US$ 2.381 e contam com esportes aquáticos não motorizados.

LAGO DI GARDA, ITÁLIA

O Lago di Garda, o maior da Itália (com aproximadamente 370 quilômetros quadrados), reúne características perfeitas para o turista se entregar a uma jornada de wellness. A região conta com um microclima mediterrâneo, águas termais, paisagens cênicas e muito ar puro. Situado entre a Lombardia, Veneto e Trentino, o lago é formado por águas glaciais e cercado por montanhas e charmosas cidades, como Sirmione e Riva del Garda. Com tantos atributos, sem sombra de dúvidas, o local é um “colírio” para os olhos. É exatamente neste privilegiado pedaço da Itália que fica o Lefay Resort & Spa, uma marca renomada, focada em experiências de alto padrão, gastronomia orgânica e bem-estar sustentável, que vistam ajudar no equilíbrio da mente e do corpo.

Lefay Resort & SPA Lago di Garda

– Valor por noite, por acomodação, a partir de € 985 (com uma massagem com velas de 45 minutos por casal, além de experiência wellness de 30 minutos em piscina de água salgada).

CANCÚN, MÉXICO

Um dos destinos mais completos do Caribe, famoso por suas águas cristalinas, areia branca fininha, vida noturna agitada e forte presença da cultura maia, Cancún é bem mais do que só um local de festas e celebrações. Projetada na década de 1970 como um complexo turístico, a cidade, na Península de Yucatán, no Sudeste do México, também se revela um excelente lugar para as práticas do turismo de bem-estar. Nesta seara, sem dúvida, um dos destaques na região é o hotel SHA Wellness, apontado como um dos mais renomados centros de saúde e bem-estar do mundo. Aberto em 2024, ele conjuga tratamentos médicos avançados com luxo, nutrição especializada e, de quebra, o cenário paradisíaco do Caribe.

SHA Wellness Clinic

-Valor por noite, por acomodação, a partir de US$ 1.882 (válido até 22 dezembro 2026), inclui hospedagem em Ocean Front Deluxe, café da manhã, almoço e jantar; consulta médica e exames na chegada; atividades físicas e tratamentos no SPA todos os dias; além de traslados privativos de chegada e saída entre o aeroporto de Cancún e o hotel.

DEHRADUN, ÍNDIA

Considerada uma joia aos pés do Himalaia, a cidade de Dehradun, capital do estado de Uttarakhand, está situada entre os rios Ganges e Yamuna. Famoso por seu clima agradável, beleza cênica e atmosfera tranquila, o local tornou-se um refúgio para quem busca equilíbrio mental e físico. É exatamente neste privilegiado ponto da Índia que fica o Six Senses Vana, um sofisticado retiro de bem-estar que mistura ayurveda, ioga e medicina tibetana, tudo isso em uma imersão total na natureza. Diferentemente de um hotel spa tradicional, o Vana é focado em uma jornada completa (mental, física e espiritual), oferecendo programas personalizados e refeições funcionais incluídas.

Six Senses Vana

-Valor por noite, por acomodação, a partir de US$ 1.176 (até 22 dezembro 2026), inclui hospedagem em Garden King; café da manhã, almoço e jantar; um tratamento cortesia por pessoa, por noite; consulta médica e exames na chegada e traslados de chegada e saída entre o aeroporto de Dehradun e o hotel.

KOH RONG, CAMBOJA

Este pequeno país no Sudeste asiático é um destino fascinante que mistura tempos milenares, uma história rica, natureza exuberante e praias tranquilas. Neste cenário, Koh Rong, uma ilha paradisíaca no Sul do Camboja, famosa por sua atmosfera relaxante, se destaca. Entre as flores, santuários e sons budistas que emanam pelos vilarejos, uma estadia por lá é uma perfeita oportunidade para cuidar do corpo e da mente. Se for no Song Saa Private Island, nem se fala. O resort de ultraluxo se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade, proporcionando uma imersão profunda na natureza e na espiritualidade. Com privacidade total, oferece, entre outros, tratamentos holísticos e ioga ao nascer do sol.

Song Saa Private Island

-Valor por noite, por acomodação, a partir de US$ 1.484 (válido até 22 dezembro 2026), hospedagem em Jungle One Bedroom Villa com café da manhã; oferece traslado regular de chegada e saída em lancha; equipamento de mergulho com snorkel no recife da ilha e seleção de esportes aquáticos não motorizados.

DOURO, PORTUGAL

Batizado com o nome do rio que costura toda aquela região, o Douro é uma das localidades mais especiais do país lusitano. Neste destino, considerado um Patrimônio Mundial da UNESCO, o visitante encontra vilarejos charmosos, enoturismo de luxo, rica gastronomia, paisagens relaxantes e muita tranquilidade. É neste privilegiado cenário que fica o Six Senses Douro, uma propriedade da conceituada rede de hotéis que investe fortemente em tratamentos de saúde e Wellness, aproveitando o seu sereno entorno. Este refúgio de luxo cinco estrelas une o charme de uma quinta centenária à sofisticação moderna, com um leque de comodidades, como terapias holísticas, spa de classe mundial e gastronomia orgânica.

Six Senses Douro Valley

-Valor por noite, por acomodação, a partir de € 1.540.

SANTA CATARINA, BRASIL Privacidade, imersão na natureza, gastronomia autoral e uma hospitalidade sob medida traduzem o Awasi Santa Catarina — um dos refúgios mais exclusivos do litoral brasileiro. Focado no “luxo silencioso”, possui 25 vilas privativas integradas à Mata Atlântica e vista para o mar, com o sistema de fully-hosted (experiências, refeições e bebidas incluídas), é ideal para quem busca natureza, privacidade e um turismo de bem-estar. Com tantos atributos, o hotel é membro da rede Relais & Châteaux e figura com destaque no Guia Michelin. Considerado um santuário de reconexão, fica a apenas 1h de carro de Florianópolis.

Awasi Santa Catarina

– Valor por noite, por acomodação, a partir de R$ 7.330, com massagens ilimitadas de cortesia.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.