Millenia: shopping de Orlando aposta em serviço de personal stylist

Ler Resumo





Brasileiros gastam muito em Orlando, e o The Mall at Millenia oferece um serviço gratuito de personal stylist para otimizar suas compras. A consultoria de duas horas ajuda a escolher looks e renovar o guarda-roupa, garantindo uma experiência mais agradável e eficiente para todos os visitantes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Para os brasileiros que viajam aos Estados Unidos, em especial para Orlando, as compras significam bem mais do que o simples ato de adquirir produtos. Elas são vistas, não há dúvidas, como parte importante da experiência da viagem. Pesquisas mostram que 85,3% dos turistas provenientes do Brasil gastam – e muito – no comércio local durante suas férias na capital mundial dos parques temáticos. E olha que não é pouca gente. Só em 2025, Orlando recebeu 76,7 milhões de visitantes – e nós aparecemos como o terceiro maior mercado emissor (736 300 turistas), só perdendo para o Canadá e o Reino Unido. Quando se trata do gasto médio por turista na viagem, historicamente o Brasil aparece no topo do ranking ao lado da China – com despesas médias pessoais na faixa de 1 500 dólares. No quesito gastos totais durante a viagem, os valores despendidos pelos brasileiros saltam, em média, para mais de 5 000 dólares. Mas como não perder tempo demais indo às lojas e ainda não correr o risco de levar para casa aquela roupa que não veste tão bem ou que não combina nada com o seu estilo?

Pensando nisso e também em proporcionar uma experiência mais prazerosa para o turista, o The Mall at Millenia, considerado um dos melhores lugares para se fazer compras em Orlando, lançou um serviço diferenciado para os visitantes. O shopping, que tem 150 lojas, cerca de 30% delas com grifes globais de luxo (Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. e Rolex, entre outras), é o único na cidade a oferecer a assessoria de um personal stylist. A consultoria de estilo personalizada é gratuita, feita por um estilista profissional e dura, em média, duas horas. Um serviço que eu tive a chance de experimentar na minha última viagem a Orlando e que posso dizer, agora, com conhecimento de causa, vale muito a pena. É interessante, agradável e, sem dúvida, dá uma “luz” na hora de decidir o que comprar.

A consultoria com o personal stylist – que pode ser solicitada em inglês, espanhol e até português – começa antes da ida do cliente ao Shopping Millenia. Previamente, a pessoa recebe um formulário no qual aponta suas medidas, estilo, o que mais gosta de usar, preferências de lojas e objetivos da compra. O consumidor também deve deixar claro se a intenção é encontrar alguns looks incríveis, renovar todo o guarda-roupa ou se está em busca de algo especial para uma determinada ocasião. No dia e horário marcados para a experiência, um estilista recebe o turista, individualmente, no “personal stylist suíte” – espaço especial no primeiro piso do complexo de compras.

Continua após a publicidade

Ali, além de desfrutar algumas bebidas de cortesia (como champanhe, café ou água com gás), o consumidor é convidado a ir a uma sala anexa onde já há uma seleção de roupas dispostas em uma arara, de acordo com as especificações indicadas previamente por ele. “A experiência não é restrita a mulheres. Recebemos também homens, adolescentes e até crianças”, explica a estilista Yomi Gissel. “Recentemente atendi uma menina fazendo 15 anos e uma senhora de 85 anos”, exemplificou ela.

Continua após a publicidade

Além de uma seleção de roupas (são dezenas de peças), a personal stylist escolhe antecipadamente acessórios, como bolsas, sapatos e bijuterias para compor os visuais. No meu caso, a estilista Yomi pensou em looks que combinassem com o trabalho de jornalista, mais básicos e com cores neutras, além de alguns modelos para ocasiões especiais. Foram selecionados para mim alguns vestidos, saias, calças e casacos mais leves. Os tons mais usados nas propostas de combinações se concentraram em preto, bege, caramelo, marrom e azul-marinho. Eu, particularmente, achei que ela acertou e me identifiquei bem com as escolhas. Também me chamou a atenção o fato de a estilista ter optado por várias peças que combinam entre si, dando a possibilidade de criar looks adicionais com os mesmos modelos. Além dessa seleção de roupas, já adequadas às medidas do cliente, também é possível agendar uma sessão direcionada em uma loja específica do Millenia. O shopping ainda oferece outras comodidades, como a entrega de compras no hotel do cliente.

Continua após a publicidade

Considerado o shopping mais sofisticado de Orlando, o The Mall at Millenia atrai moradores da cidade e turistas em geral. Seu mix inclui uma grande seleção de marcas de grife, lojas de departamentos – Macy’s, Bloomingdale’s e Neiman Marcus –, grandes lojas, como a da Apple, além de uma ampla praça de alimentação. O complexo conta com sete restaurantes, incluindo uma unidade do The Cheesecake Factory. Ao todo, são cerca de 104 000 metros quadrados de área. No caso do agendamento do serviço de personal stylist, ele é gratuito, mas exige-se um consumo mínimo em compras no shopping no valor de 1 000 dólares. Mas se a ideia é apenas buscar um look especial, encontrar um vestido para uma ocasião especial ou comprar aquele presente perfeito, a consultoria também sai de graça, mas pede-se um gasto mínimo de 500 dólares nas lojas do complexo. A experiência de compras, nesses dois casos, combina conveniência e personalização, transformando aquela ida ao shopping em um momento especial.

Continua após a publicidade

*A colunista contou nesta viagem com o apoio do VisitOrlando, Associação Oficial de Turismo, que representa mais de 1,6 mil empresas.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira. Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.