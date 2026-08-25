Miami: testei um hotel que alia conforto, localização e bom preço

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Descubra por que Miami atrai tantos brasileiros e o Novotel Miami Brickell se destaca no vibrante bairro de Brickell. O hotel combina localização privilegiada, conforto moderno, gastronomia e uma filosofia de bem-estar, sendo uma base perfeita para explorar a cidade e seus museus.

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Com uma combinação infalível de clima tropical, praias convidativas, forte influência latina (70% da população metropolitana fala espanhol), intensa vida cultural e ótimas opções de compras, Miami é um dos destinos mais desejados pelos viajantes brasileiros. Os números confirmam essa atração pela cidade litorânea americana. No ano passado, o país foi o segundo maior emissor de turistas internacionais para o condado de Miami-Dade, perdendo apenas para a Colômbia – seguido do Reino Unido, Canadá e México. De um total de 28,3 milhões de visitantes do exterior, em 2025, o Brasil representou 354 000 pernoites, de acordo com dados do Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB). Mas onde ficar em um lugar com tantos atrativos, diversos bairros vibrantes, mais de 8 000 restaurantes, dez grandes shopping centers e 577 hotéis dos mais variados padrões (totalizando 64 000 quartos)?

Todo viajante busca boa localização, conforto, lazer, funcionalidade e, de preferência, que tudo isso ainda seja em uma hospitalidade com preços acessíveis. No início de agosto, eu visitei Miami por alguns dias e tive a chance de ficar em um ótimo custo-benefício na cidade: o Novotel Miami Brickell, que marca a estreia da rede internacional na cidade, pertencente ao grupo francês Accor. Como o próprio nome sugere, o hotel fica no bairro de Brickell, o centro financeiro de Miami, conhecido como “Manhattan do Sul”, que une não só edifícios empresariais e atrações corporativas, mas muito entretenimento e vida noturna.

Brickell é daqueles bairros que surpreendem qualquer viajante. Diferentemente de muitos pontos nos Estados Unidos, ali é possível fazer várias coisas a pé. O Novotel, por exemplo, fica numa área conhecida por sua paisagem urbana de concreto e vidro, mas que tem, literalmente, na sua frente uma grande área verde de preservação de floresta nativa, o Simpson Park, onde é possível fazer caminhadas e andar de bicicleta. O hotel, um quatro estrelas em estilo contemporâneo – seu lobby, por exemplo, é inspirado na cultura e nas cores litorâneas de Miami – também fica a poucos minutos a pé da South Miami Avenue, uma área coalhada de restaurantes e bares, e do Brickell City Centre, um shopping que se estende por três quarteirões e conta com mais de 100 lojas.

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Não é só isso. Este bairro central de Miami conta com um ótimo sistema de transporte, que inclui o Metromover – monotrilho suspenso e 100% gratuito – que circula pelo bairro e se conecta ao centro da cidade (Downtown), e o Miami Trolley (ônibus laranjas e verdes), que tem uma linha de graça por Brickell. O local ainda dispõe de metrô e fica a uma curta distância de carro de aplicativos de atrações como Bayside Marketplace (centro de comércio e entretenimento à beira da Baía de Biscayne), Little Havana e a região de Miami Beach.

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A proposta do Novotel Miami Brickell é justamente proporcionar uma experiência urbana, mas também de lifestyle, com praticidade e boa localização. Isso para quem vai à cidade a trabalho e quer aproveitar os momentos livres com lazer, ou para aqueles que viajam sozinhos, casais e famílias de férias mesmo. Com 12 andares e 275 quartos, o local, que passou a operar com a bandeira Novotel em 2019 e recentemente passou por melhorias internas, tem entre seus destaques um rooftop com vista panorâmica para o skyline de Miami e a Baía de Biscayne. Ali, ficam a piscina e o Vista Bar & Restaurant, com uma proposta inspirada nos sabores do Peru e na culinária da América Latina. O hotel ainda conta com outro espaço dedicado à gastronomia no primeiro pavimento, o Uva Restaurant & Lounge, um restaurante contemporâneo inspirado nos sabores e tradições do Mediterrâneo. Nos dois restaurantes, há pratos sem glúten, vegetarianos e veganos. Tudo fica a cargo do chef Yohsy Hernandez, um cubano com vasta experiência em hotelaria internacional.

Como já é uma marca da rede Novotel – com mais de 600 hotéis em cerca de 70 países –, a unidade de Miami Brickell, além de combinar o conceito corporativo e de lazer (bleisure), aplica em seus serviços e estimula seus hóspedes a seguirem a filosofia Longevity Everyday. Ou seja, põe o bem-estar cotidiano no centro da experiência da hospedagem, sem programas complexos ou transformações radicais, mas estimulando boas escolhas que podem ser incorporadas naturalmente à rotina. A estratégia é estruturada em quatro pilares: eat, sleep, move e meet, que representam, respectivamente, alimentação equilibrada, sono restaurador, movimento e conexões humanas. A marca tem como meta que pelo menos 25% dos cardápios sejam plant-forward até o final de 2026, ampliando a oferta de pratos à base de vegetais. A rede também está elevando seus padrões de camas, enxovais e iluminação para contribuir para uma experiência de sono mais restauradora. Ainda são incentivadas atividades físicas durante a estadia. Na unidade de Miami, por exemplo, são oferecidas aulas de ioga e de pilates. Há também espaços de convivência, reuniões e eventos corporativos.

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Vale ressaltar a tudo isso, pude atestar durante a minha estadia no local, que o Novotel Miami Brickell fica perto de alguns dos melhores e mais importantes museus e centros culturais da cidade. Entre eles estão o Pérez Art Museum Miami (PAMM), o principal espaço de arte moderna e contemporânea de Miami; o Phillip and Patricia Frost Museum of Science, um complexo com aquário, planetário e museu de ciência; e o Vizcaya Museum & Gardens, um palácio à beira-mar que abriga coleções de arte europeia, ornado por um jardim que parece saído de um conto de fadas. O Novotel também fica a uma curta distância do Distrito de Design e do Wynwood – bairro artístico, conhecido pelos grandes murais de grafite. Atrações que se somam a um hotel que mescla praticidade, conforto, práticas sustentáveis (eliminou plásticos de uso único, como copos desse material) e um estilo de decoração contemporânea. Um endereço que funciona não apenas como um ponto de hospedagem especial, mas como uma excelente base para descobrir diferentes faces de Miami.

Serviço:

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Novotel Miami Brickell

1500 SW 1st Avenue, Miami, FL 33129.

Tel. (786) 600-2600

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Site: https://www.novotelmiami.com/pt/hotel-em-miami

Diárias: variam de 150 a 500 dólares.

Sobre a rede Novotel: Fundada na França em 1967, a Novotel é a marca fundadora da Accor e surgiu com uma proposta de reinventar a hotelaria de escala média, combinando a praticidade e a liberdade dos motéis americanos com uma visão europeia de hospitalidade. Ao longo de seis décadas, consolidou uma presença internacional e hoje conta com mais de 600 hotéis em cerca de 70 países. Como a Accor, grupo ao qual pertence, adota práticas sustentáveis e considera a diversidade, equidade e inclusão elementos importantes de sua cultura e de sua estratégia de pessoas. A atuação contempla diferentes frentes, incluindo equidade de gênero, inclusão da comunidade LGBTI+, empregabilidade de pessoas refugiadas, mobilidade social e combate à violência contra mulheres.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.