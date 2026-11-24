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Com atrações superlativas e peso cinco vezes maior que o do Titanic, o Legend of the Seas redefine o turismo em alto-mar. De musicais da Broadway a piscinas suspensas e restaurantes imersivos, conheça os detalhes e os destaques imperdíveis a bordo do novo gigante da Royal Caribbean.

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Quando o assunto é diversão, o Legend of the Seas prova que tamanho é, sim, documento — e, neste caso, de dimensões monumentais. O novo gigante da Royal Caribbean eleva a experiência de embarcar em um navio a um patamar nunca visto, com atrações que parecem desafiar os limites a bordo. Tudo ali é superlativo. O mais novo maior navio de cruzeiro do mundo, que fez a sua viagem comercial de estreia no último dia 8, saindo de Fort Lauderdale, na Flórida, tem o maior parque aquático em alto-mar. Reúne também o maior bar aquático, o maior rinque de patinação no gelo, a atração mais radical e o maior número de opções gastronômicas (são 28) disponíveis em um transatlântico. E tem mais: o Legend of the Seas pesa cinco vezes mais e tem 100 metros de comprimento a mais do que o lendário Titanic.

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Embarcar nesse gigante dos mares, de fato, é uma viagem que surpreende os passageiros do início ao fim. Uma experiência que tive a chance de ter, ao participar de sua viagem inaugural, a convite da Royal Caribbean. Além de seu tamanho e dos números colossais, impressiona o fato de toda a sua imensa engrenagem (bares, restaurantes, piscinas, atrações infantis, lojas, shows da Broadway…) funcionar de forma impecável. Em nenhum momento, pude atestar, o visitante é surpreendido com a falta de algum produto, a falha em algum sistema ou algo que não está funcionando a todo vapor. O novo navio da classe Icon – são os maiores navios de passageiros do planeta –, que tem como “irmãos” o Icon of the Seas (de 2024) e o Star of the Seas (de 2025), tem opções de viagens de três a seis noites. Os roteiros podem incluir Cozumel, no México, Aruba, Curaçao e República Dominicana, entre outros destinos. Todos os trajetos, no entanto, incluem uma parada na Perfect day at Cococay, a paradisíaca ilha particular da Royal Caribbean, nas Bahamas.

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Algumas coisas me chamaram muito a atenção no Legend of the Seas e merecem destaque. Embora a sua grandiosidade seja evidente, não há superlotação ou filas na hora das refeições ou na entrada de alguma atração. Também há a opção de passar algum tempo em ambientes mais reservados, como o Hollywoodland Supper Club, um sofisticado restaurante com poucas mesas, que serve uma sequência de pratos acompanhados de drinques especiais, tudo ao som de uma orquestra de jazz. Durante o dia, os adultos também podem optar por ficar em uma convidativa piscina de borda infinita, restrita a maiores de 18 anos e mais isolada. No geral, o navio conta com sete piscinas, múltiplos toboáguas, dez grandes hidromassagens e várias casinhas privativas para quem quer curtir a vista do oceano de forma mais reservada. Outra coisa que chama a atenção a bordo é o fato de em vários momentos o passageiro esquecer, como pude vivenciar, que está em alto-mar. Com design de proa parabólica (a frente mais arredondada e ligeiramente curvada), este transatlântico tem maior estabilidade e suavidade na navegação. Não balança nada!

Verdadeira “cidade” flutuante, o Legend of the Seas conta com 20 andares, 29 tipos de acomodações (num total de 2 805 cabines) e capacidade média para 5610 passageiros – podendo chegar até 7 600 pessoas. Dividido em oito bairros, o navio tem atrações para agradar, sem exagero, todos os estilos, gostos e idades. Entre aproveitar o parque aquático, relaxar no SPA, manter a forma na pista de corrida e se deliciar com algumas das refeições e petiscos servidos nos inúmeros bares e restaurantes (alguns deles abertos o tempo todo), o viajante pode testar o simulador de surfe (FlowRider), brincar no mini-golf, praticar escalada num muro especial ou se aventurar no Crown Edge – a atividade mais radical do navio, na qual o participante fica pendurado a 47 metros de altura sobre o oceano. À noite, além de ir ao cassino ou ficar em um dos bares, vários deles com música ao vivo, há um leque de opções como assistir uma peça da Broadway (Charlie and the Chocolate Factory), ver um show de patinação no gelo ou se divertir em um espetáculo com nadadores artísticos e acrobatas aéreos.

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Com tantas possibilidades, fica até difícil decidir por onde começar. Para ajudar o leitor a explorar esse universo de entretenimento em alto-mar, selecionamos dez atrações e experiências que merecem atenção especial a bordo do Legend of the Seas. Boa viagem!

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1-Royal Promenade

Espécie de coração do navio, é exatamente nesta área que os passageiros pisam assim que entram no Legend of the Seas. Integrando o 5º e 6º andares do transatlântico, o espaço causa um grande impacto logo de início: em seu centro fica a Pearl, a maior escultura cinética do mundo, com três andares – composta por 627 painéis piramidais de Lead, com acabamento espelhado. A Royal Promenade reúne ainda 15 restaurantes, bares, lounges e várias lojinhas. Em certos momentos, o visitante tem quase a sensação de estar em um shopping center.

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2-Absolute Zero:

O maior rinque de patinação no gelo em alto-mar do mundo, é também um palco de espetáculo, com shows diários no Legend of the Seas. Com 45 minutos de duração, o show Fusion combina patinação artística, saltos, acrobacias e elementos visuais com projeções e uso de drones. Além de teatro de gelo, o espaço também funciona como uma pista aberta para os hóspedes patinarem.

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3- Charlie e a Fábrica de Chocolate

Adaptação oficial da produção da Broadway e primeira versão para alto-mar, o musical acontece diariamente no Royal Theater, o espaço principal para shows do Legend of the Seas. Com cerca de 1h45 de duração, o espetáculo reúne 31 artistas, orquestra ao vivo, cenários grandiosos e efeitos especiais que recriam momentos marcantes da história de Willy Wonka, como o elevador de vidro que sobrevoa a plateia e a transformação de Violet em um enorme mirtilo. Para completar a experiência, até o aroma de chocolate é liberado pelo sistema de ventilação do teatro, transportando o público para dentro da fantástica fábrica de doces.

4-AquaTheater

Localizado na área do AquaDome, uma imponente cúpula de vidro na proa do navio, o AquaTheater apresenta um dos espetáculos mais impressionantes do Legend of the Seas. Batizado de Shockwave, ele transforma a água em protagonista de uma apresentação que combina acrobacias, dança e tecnologia. Mergulhadores saltam de plataformas de até 18 metros de altura, artistas fazem números aéreos e de equilíbrio sobre a piscina, enquanto nadadores artísticos e dançarinos protagonizam coreografias sincronizadas. Tudo isso ao som de uma trilha que mistura música clássica e eletrônica, em meio a fontes iluminadas, telas gigantes e uma cachoeira de aproximadamente 17 metros que despenca do teto. O resultado é uma produção grandiosa, que explora a força e a delicadeza da água em um palco com vista para o oceano.

5-Central Park

Inspirado no parque de Nova York, o Central Park ocupa a área central do Legend of the Seas e surpreende por recriar um pedaço de natureza em pleno alto-mar. São mais de 30 000 plantas naturais, entre árvores, arbustos, flores e trepadeiras, distribuídas por caminhos sinuosos e áreas de convivência a céu aberto. O espaço, que conta com uma equipe especializada para cuidar da vegetação, também abriga restaurantes, como o Chops Grille e o Izumi, além de bares e opções de música ao vivo. Com iluminação aconchegante à noite e uma atmosfera mais tranquila que a de outras áreas do navio, o jardim é um convite para passear, fazer uma pausa ou simplesmente esquecer, por alguns instantes, que se está a bordo de um transatlântico.

6-Surfside

Pensada especialmente para famílias com crianças pequenas, a Surfside reproduz uma colorida vila de praia onde a diversão se estende ao longo do dia. Entre as atrações estão o Splashaway Bay, parque aquático com minitoboáguas e jatos d’água, uma piscina com vista para o oceano, brinquedos interativos e até um carrossel de patinhos de borracha. A vizinhança também concentra restaurantes e lanchonetes de perfil descontraído, como o Surfside Eatery, com buffet incluído na tarifa, e o Pier 7, de inspiração californiana, além de uma sorveteria e uma loja de doces. A proposta é reunir em um mesmo espaço opções de lazer, gastronomia e entretenimento para que pais e filhos aproveitem o cruzeiro juntos. A área é um dos oito bairros do navio.

7-Crown’s Edge

Para quem gosta de emoções fortes, o Crown’s Edge é a atração mais radical em alto-mar. Instalado na parte superior do navio, a cerca de 47 metros acima do oceano, o circuito combina passarelas suspensas, obstáculos de cordas e trechos de tirolesa em uma estrutura que avança para fora da lateral da embarcação. O momento de maior tensão acontece quando parte do piso cede inesperadamente, deixando o participante suspenso sobre o mar, preso apenas pelo equipamento de segurança. A experiência, que exige coragem e não está incluída na tarifa do cruzeiro, proporciona uma perspectiva pouco convencional do navio e do oceano. Esta atração fica numa área chamada Thrill Island, onde fica o parque aquático do Legend of the Seas, com seis toboáguas.

8- Hollywoodland Supper Club

No Hollywoodland Supper Club, a experiência gastronômica ganha ares de espetáculo. Inspirado na Era de Ouro de Hollywood, entre as décadas de 1910 e 1950, o restaurante recria a atmosfera dos antigos clubes de cinema, com decoração intimista, jazz ao vivo e serviço de jantar em várias etapas. O cardápio segue uma espécie de roteiro cinematográfico, com entradas, pratos principais e sobremesas servidos em sequência, acompanhados de coquetéis elaborados para harmonizar com cada momento. Entre as opções estão caviar, bacalhau-negro e sobremesas como o Clark Gable Chocolate Fudge. Com poucas mesas e reservas limitadas, o espaço propõe uma noite que combina alta gastronomia, música e nostalgia em uma viagem à Hollywood de outros tempos.

9-Royal Railway – Legend Station

No Royal Railway – Legend Station, jantar e entretenimento se misturam em uma experiência que simula uma viagem de trem pelas históricas Rotas da Seda, da China à Itália, inspirada no retorno de Marco Polo. Durante cerca de 90 minutos, os passageiros são acomodados em vagões cenográficos, com janelas digitais que reproduzem paisagens em movimento, efeitos sonoros, vibrações e mudanças de iluminação para criar a sensação de deslocamento. A jornada é acompanhada por um menu degustação de cinco etapas, com pratos e bebidas inspirados nas regiões percorridas, que vão de especialidades asiáticas a receitas italianas. Teatro, tecnologia e gastronomia se combinam em uma atração imersiva que transforma uma refeição em uma espécie de viagem dentro do próprio navio. A experiência é cobrada à parte e requer reserva antecipada.

10-The Hideaway

Para quem busca um refúgio longe da agitação das áreas familiares, o The Hideaway oferece uma experiência de beach club exclusiva para adultos, com acesso permitido apenas a maiores de 18 anos. Localizado na popa do Legend of the Seas, o espaço tem como grande destaque uma piscina de borda infinita suspensa a cerca de 41 metros acima do mar, com lateral de vidro e vista panorâmica para o oceano e o rastro deixado pelo navio. Espreguiçadeiras dentro da água, terraços com áreas de descanso e um bar circular completam o cenário, enquanto DJs comandam a trilha sonora, que começa mais suave durante o dia e ganha ritmo no fim da tarde. A proposta é criar um ambiente descontraído, com atmosfera de clube de praia, em pleno alto-mar.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.