Ícone em Paris, Galeries Lafayette ganha novo bistrô e farmácia renomada

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A icônica Galeries Lafayette de Paris se reinventa neste verão europeu, introduzindo o charmoso bistrô Balcon no rooftop, com vista deslumbrante da Torre Eiffel, e a prestigiada Parapharmacie, um paraíso de dermocosméticos. Uma experiência completa que une moda, gastronomia e bem-estar, reforçando seu status de destino imperdível.

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Derivada do termo latino innovatio, a palavra “inovação” tem como significado criar algo novo, modificar algo existente com ideias novas, melhorar processos e introduzir novos produtos e serviços. Uma descrição que se encaixa perfeitamente à história e pontua a trajetória da Galeries Lafayette, a primeira loja de departamentos da Europa, que se transformou em uma referência mundial de compras e entretenimento. Com 130 anos, a icônica maison francesa reúne hoje mais de 3 500 renomadas marcas, que vão do acessível ao luxo, passando pelo premium, incluindo moda, beleza, casa e objetos em geral. Convertido a um concorrido destino turístico, o complexo da Boulevard Haussmann – a loja central da marca na capital francesa – ainda mistura espaços dedicados à gastronomia e a eventos culturais sazonais.

Neste verão europeu, seguindo à tradição, a Galeries Lafayette voltou a inovar. Entre as novidades do magazine está a abertura de um novo restaurante em seu rooftop, o bistrô Balcon. Este ano, a loja de departamentos também acrescentou a sua área Beauté et Soins uma unidade da prestigiada Parapharmacie, uma referência mundial em dermocosmética e muito procurada na França pelos brasileiros. Dois espaços que eu tive a chance de conhecer pessoalmente durante uma viagem em julho a Paris, a convite da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem.

Voltando à gastronomia, o Balcon apresenta um cardápio que revisita os clássicos dos bistrôs parisienses com uma abordagem moderna, leve e autoral. Neste novo espaço, com uma vista panorâmica da cidade, incluindo a Torre Eiffel, o público é brindado com pratos tradicionais neste tipo de restaurante, mas com releituras criativas e ingredientes da estação. Entre os destaques do menu, por exemplo, está o alho-poró ao vinagrete com onglet (corte nobre de carne bovina) com molho de pimenta.

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No bistrô Balcon, as caçarolas são comandadas por Julien Sebbag, um chef autodidata, que construiu sua carreira a partir de experiências pessoais e viagens, criando uma cozinha marcada pela sensibilidade e pelo compartilhamento. Antes de assumir o novo espaço gastronômico da Galeries Lafayette, Sebbag ficou cinco anos à frente do Créatures, conhecido por sua proposta vegetariana e que também ficava no terraço da loja de departamentos. Nesta nova casa, o chef investiu em receitas de apelo emocional que dialogam com a memória afetiva dos franceses e também do público internacional. Nesta seleção de pratos entram receitas como a massa tipo coquillettes com trufa e parmesão e o profiteroles com chocolate e pistache. Emoldurado pela vista de Paris, a proposta do Balcon é ainda oferecer uma experiência que vai além da gastronomia, explorando também o cenário urbano e o estilo de vida parisiense. Neste conceito, o espaço combina referências clássicas dos bistrôs da cidade, como as cadeiras trançadas e elementos de metal. O espaço tem opções especiais para cada dia da semana e serve café da manhã, almoço e jantar, com tíquete médio no almoço ou jantar, entre 30 e 40 euros.

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Após experimentar as delícias servidas no rooftop, uma boa pedida é visitar outra novidade da Galeries Lafayette, em seu primeiro pavimento. Ali foi aberta uma filial da famosa Parapharmacie, viabilizada por meio de uma parceria com o grupo Carré Opéra e que ocupa uma área de 250 metros quadrados. De produtos dermocosméticos a artigos de higiene e suplementos alimentares, os consumidores têm acesso a itens de mais de 200 laboratórios, totalizando mais de 6 000 artigos disponíveis.

Muito conhecida pelos consumidores brasileiros que visitam a capital francesa, a Parapharmacie foi criada por cinco farmacêuticos no início dos anos 1990 e se desenvolveu com uma rede de lojas estrategicamente posicionadas no coração de Paris. Assim como acontece na unidade da Galeries Lafayette, a farmácia contempla os universos da saúde, beleza e bem-estar. Como um espaço de inovação, recebe regularmente novas marcas e exclusividades oferecidas em primeira mão. Entre os laboratórios e marcas vendidas pela Parapharmacie estão La Roche-Posay, Pierre Fabre, Bioderma, SVR, Caudalie, Vichy, entre muitos outros.

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Criada por dois primos da Alsácia (Théophile Bader e Alphonse Kahn), a Galeries Lafayette abriu suas portas inicialmente no número 1 da Rue Lafayette, em Paris, com apenas 70 metros quadrados. Hoje, o complexo do Boulevard Hausmann ocupa 70 000 metros quadrados divididos em três prédios. A pequena loja de artigos de moda do século XIX se tornou ainda um dos grandes símbolos do estilo parisiense e de elegância à francesa, e, junto com um destino de compras, se transformou em uma verdadeira atração turística. Sua loja central recebe atualmente mais visitantes do que muitos monumentos franceses – são 100 000 visitantes por dia –, só perdendo para o Museu do Louvre, que contabiliza, anualmente, 9,7 milhões de visitantes por ano. Além da loja principal da Boulevard Hausmann, a Galeries Lafayette conta hoje com 57 lojas na França e 11 internacionais. A inovação, claro, é a sua marca em todas elas.

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A colunista viajou para Paris a convite da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.