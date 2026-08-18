Ícone em Paris, Galeries Lafayette ganha novo bistrô e farmácia renomada
Misto de loja de departamentos e ponto turístico, o complexo tem 70 000 metros quadrados e reúne mais de 3500 marcas
Derivada do termo latino innovatio, a palavra “inovação” tem como significado criar algo novo, modificar algo existente com ideias novas, melhorar processos e introduzir novos produtos e serviços. Uma descrição que se encaixa perfeitamente à história e pontua a trajetória da Galeries Lafayette, a primeira loja de departamentos da Europa, que se transformou em uma referência mundial de compras e entretenimento. Com 130 anos, a icônica maison francesa reúne hoje mais de 3 500 renomadas marcas, que vão do acessível ao luxo, passando pelo premium, incluindo moda, beleza, casa e objetos em geral. Convertido a um concorrido destino turístico, o complexo da Boulevard Haussmann – a loja central da marca na capital francesa – ainda mistura espaços dedicados à gastronomia e a eventos culturais sazonais.
Neste verão europeu, seguindo à tradição, a Galeries Lafayette voltou a inovar. Entre as novidades do magazine está a abertura de um novo restaurante em seu rooftop, o bistrô Balcon. Este ano, a loja de departamentos também acrescentou a sua área Beauté et Soins uma unidade da prestigiada Parapharmacie, uma referência mundial em dermocosmética e muito procurada na França pelos brasileiros. Dois espaços que eu tive a chance de conhecer pessoalmente durante uma viagem em julho a Paris, a convite da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem.
Voltando à gastronomia, o Balcon apresenta um cardápio que revisita os clássicos dos bistrôs parisienses com uma abordagem moderna, leve e autoral. Neste novo espaço, com uma vista panorâmica da cidade, incluindo a Torre Eiffel, o público é brindado com pratos tradicionais neste tipo de restaurante, mas com releituras criativas e ingredientes da estação. Entre os destaques do menu, por exemplo, está o alho-poró ao vinagrete com onglet (corte nobre de carne bovina) com molho de pimenta.
No bistrô Balcon, as caçarolas são comandadas por Julien Sebbag, um chef autodidata, que construiu sua carreira a partir de experiências pessoais e viagens, criando uma cozinha marcada pela sensibilidade e pelo compartilhamento. Antes de assumir o novo espaço gastronômico da Galeries Lafayette, Sebbag ficou cinco anos à frente do Créatures, conhecido por sua proposta vegetariana e que também ficava no terraço da loja de departamentos. Nesta nova casa, o chef investiu em receitas de apelo emocional que dialogam com a memória afetiva dos franceses e também do público internacional. Nesta seleção de pratos entram receitas como a massa tipo coquillettes com trufa e parmesão e o profiteroles com chocolate e pistache. Emoldurado pela vista de Paris, a proposta do Balcon é ainda oferecer uma experiência que vai além da gastronomia, explorando também o cenário urbano e o estilo de vida parisiense. Neste conceito, o espaço combina referências clássicas dos bistrôs da cidade, como as cadeiras trançadas e elementos de metal. O espaço tem opções especiais para cada dia da semana e serve café da manhã, almoço e jantar, com tíquete médio no almoço ou jantar, entre 30 e 40 euros.
Após experimentar as delícias servidas no rooftop, uma boa pedida é visitar outra novidade da Galeries Lafayette, em seu primeiro pavimento. Ali foi aberta uma filial da famosa Parapharmacie, viabilizada por meio de uma parceria com o grupo Carré Opéra e que ocupa uma área de 250 metros quadrados. De produtos dermocosméticos a artigos de higiene e suplementos alimentares, os consumidores têm acesso a itens de mais de 200 laboratórios, totalizando mais de 6 000 artigos disponíveis.
Muito conhecida pelos consumidores brasileiros que visitam a capital francesa, a Parapharmacie foi criada por cinco farmacêuticos no início dos anos 1990 e se desenvolveu com uma rede de lojas estrategicamente posicionadas no coração de Paris. Assim como acontece na unidade da Galeries Lafayette, a farmácia contempla os universos da saúde, beleza e bem-estar. Como um espaço de inovação, recebe regularmente novas marcas e exclusividades oferecidas em primeira mão. Entre os laboratórios e marcas vendidas pela Parapharmacie estão La Roche-Posay, Pierre Fabre, Bioderma, SVR, Caudalie, Vichy, entre muitos outros.
Criada por dois primos da Alsácia (Théophile Bader e Alphonse Kahn), a Galeries Lafayette abriu suas portas inicialmente no número 1 da Rue Lafayette, em Paris, com apenas 70 metros quadrados. Hoje, o complexo do Boulevard Hausmann ocupa 70 000 metros quadrados divididos em três prédios. A pequena loja de artigos de moda do século XIX se tornou ainda um dos grandes símbolos do estilo parisiense e de elegância à francesa, e, junto com um destino de compras, se transformou em uma verdadeira atração turística. Sua loja central recebe atualmente mais visitantes do que muitos monumentos franceses – são 100 000 visitantes por dia –, só perdendo para o Museu do Louvre, que contabiliza, anualmente, 9,7 milhões de visitantes por ano. Além da loja principal da Boulevard Hausmann, a Galeries Lafayette conta hoje com 57 lojas na França e 11 internacionais. A inovação, claro, é a sua marca em todas elas.
A colunista viajou para Paris a convite da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.
Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.