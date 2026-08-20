Hotel de Russie: como é se hospedar em um dos maiores ícones de Roma

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O Hotel de Russie, uma joia discreta em Roma, surpreende com seu oásis de história e luxo. Conhecido como um dos endereços mais icônicos da cidade, ele une o passado majestoso com a hospitalidade contemporânea, ostentando um jardim secreto premiado e um bar vibrante. Descubra por que ele é um paraíso.

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A cada passo que se dá em Roma, um pouco da sua história é desvelada. Em diversos pontos da cidade, esse majestoso passado e essa imponência ficam facilmente visíveis, em outros, essa grandiosidade carregada de memórias é quase como um segredo bem guardado, que encanta quem cruza a sua porta – neste caso, com um impecável capitão-porteiro com cartola à frente. Assim é o Hotel de Russie, uma verdadeira joia na capital romana. Resguardado por uma fachada discreta, o lugar surpreende hóspedes e visitantes, oferecendo um oásis, em meio à efervescência de Roma, que une com maestria história, elegância e sofisticação.

Em Roma pela terceira vez, tive a chance, no início do verão europeu, de ver de perto todos os atributos que fazem este hotel ser considerado um dos endereços mais icônicos da cidade. Uma fama mais do que merecida para um lugar que, como pude experimentar na minha estadia, consegue ressaltar seu passado sem perder a sintonia com os luxos e confortos da hospitalidade contemporânea.

Uma das primeiras coisas que chamam a atenção de qualquer visitante é a sua localização. O cinco estrelas fica no fim da Via del Babuino, que, junto com as vias del Coro e Ripetta (todas paralelas), forma uma tríade, num dos trechos mais movimentados e importantes de Roma. A poucos passos dali está ainda outro ponto emblemático, a majestosa Piazza del Popolo – que nos primórdios foi a principal entrada norte da cidade.

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Se do lado de fora do Hotel de Russie sobra história, o lado de dentro também está longe de decepcionar. Muito pelo contrário. Uma das grandes surpresas do local é se deparar, após passar por seu hall e uma grande porta de vidro, com um jardim secreto. Isso mesmo! O hotel ostenta a maior área verde privada do Centro de Roma, que fica aos pés da colina do Pincio (ou Monte Pinciano) e do parque da Villa Borghese. Projetado no fim do século XIX e com o seu layout original restaurado recentemente, o jardim conta com uma sequência de terraços, balaustradas e rampas, adornados com uma variedade de plantas, além de grutas, fontes e ninfeus. O lugar é tão especial que o poeta francês Jean Cocteau, durante sua estadia lá em 1917, o descreveu como um “paraíso na terra”.

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É justamente na base deste jardim secreto que fica um dos lugares mais especiais e concorridos do Hotel de Russie: o Stravinskij Bar, repleto de mesas e guarda-sóis, exatamente no coração daquela hospedagem. Além de ser uma delícia para o hóspede ficar ali curtindo um momento de pausa e bebericando coquetéis exclusivos, o bar é um destino almejado pelos romanos, que buscam o local para aproveitar o happy hour ou fazer celebrações. No inverno, o espaço conta com aquecedores portáteis; no verão europeu, como agora, torna-se ainda mais atrativo, sobretudo nos reluzentes fins de tarde.

Ficar hospedado no Russie, como eu tive a oportunidade a convite do próprio hotel, quando viajei para a Itália com o apoio da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro-viagem –, sem dúvida, proporciona um contato com a história in loco e torna qualquer viagem mais especial. O local remonta a 1818, quando o prédio principal foi construído pelo arquiteto Giuseppe Valadier, o mesmo que projetou a Piazza del Popolo. Após funcionar como hotel até os anos 1960, a construção virou sede da RAI (principal rede de televisão e rádio pública da Itália) por quase quatro décadas. O espaço retomou sua vocação em 1999, quando foi comprado pelo grupo hoteleiro Rocco Forte Hotels, que realizou ali um trabalho minucioso de ampliação e restauro. A mais recente reforma foi concluída em 2025, quando foram investidos 30 milhões de euros em suas dependências.

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O hotel conta com 120 suítes que passaram por uma repaginação completa e estão entre as maiores da categoria, algumas delas convertidas em verdadeiros apartamentos. Vale destacar a cereja do bolo entre as acomodações, a Suíte Nijinsky, que tem nada menos do que 210 metros quadrados e um terraço privativo com mais 240 metros quadrados, oferecendo vistas deslumbrantes para os telhados históricos de Roma e a área verde da Villa Borghese. Mais um detalhe que chama a atenção no histórico desse lendário ícone da hospedagem em Roma é o fato de ele já ter hospedado membros da aristocracia, representantes da realeza, celebridades e artistas em geral. Entre seus hóspedes está, por exemplo, o pintor Pablo Picasso, que passou uma temporada lá nas primeiras décadas do século XX. Aliás, nesse escrete de famosos estão vários representantes da Casa Imperial Russa e diversos destaques daquela cultura, como o próprio bailarino russo Vaslav Nijinsky, que batiza a sua maior suíte. Não por acaso, o local, que já foi chamado de “Albergo di Russia” e “Locanda delle Russie”, recebeu o nome de Hotel de Russie.

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Fiel aos pilares da marca Rocco Forte Hotels, que mistura um forte senso de história, um estilo marcante e uma hospitalidade calorosa, o Hotel de Russie é daqueles destinos nos quais o hóspede pode dedicar horas a suas próprias atrações. Além do convidativo Stravinskij Bar, o cinco estrelas conta com o restaurante Le Jardin, com uma atmosfera elegante e romântica, que inclui um pátio ao ar livre. É neste ambiente que também é servido o café da manhã, com uma impecável seleção de queijos, embutidos, pães e frutas em estilo bufê, que se soma a opções à la carte.

Nas temporadas de verão, como acontece agora, o hotel conta ainda com o Aquazzura Bar, que também funciona em meio ao jardim secreto com coquetéis, vários deles de tequila, e opções gastronômicas refrescantes. Para completar o seu leque de opções, o hotel dispõe de uma área perfeita para quem quer relaxar. Com ambientes decorados com uma agradável paleta de tons de azul, o De Russie Spa reúne cinco salas de tratamento – incluindo duas especiais para casais –, sauna, banho turco, piscina de água salgada e tratamentos que prometem restaurar o equilíbrio e o bem-estar dos clientes. Com tantos atrativos, uma história emblemática, um charme típico dos endereços singulares e uma hospitalidade atenta a todos os detalhes, o Hotel de Russie tem atributos para tornar qualquer temporada na “Cidade Eterna” uma experiência memorável.

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Serviço

Hotel de Russie

Via del Babuino, 9, 00187 Roma, Itália.

Tel: +39 06 328881

E-mail: concierge. derussie@roccofortehotels. com

https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-de-russie/

A colunista viajou para a Itália a convite da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro-viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.