Gramado no frio: cinco experiências que conquistam qualquer viajante

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Gramado, na Serra Gaúcha, é um destino encantador para o inverno, mas vai muito além do seu centro charmoso. Com mais de 75 atrações, a cidade oferece experiências únicas, de fábricas de chocolate e cristais a plantações de morango e vinícolas boutique, revelando sua rica história e cultura.

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O inverno redesenha o roteiro de muitos viajantes e, com ele, destinos perfeitos para aproveitar uma lareira, tomar um chocolate quente fumegante ou experimentar aquele fondue irresistível se tornam ainda mais atrativos. Gramado, na Serra Gaúcha, sem dúvida, ocupa lugar de destaque na lista de desejos de quem sonha viver tudo isso. A cidade, na qual as temperaturas na temporada de frio variam entre 8ºC e 17ºC – podendo cair facilmente para 0ºC e, se der sorte, ainda ver neve – é conhecida por concentrar um grande número de restaurantes, cafeterias, lojas, pequenas galerias e pontos turísticos bem no seu Centro. Com tudo pertinho e reunido em torno da Avenida Borges de Medeiros, a rua mais famosa dali, a região é ideal para longas caminhadas ou para fazer aquele agradável programa noturno.

Gramado, no entanto, vai bem além da sua encantadora área central e oferece programas – a poucos quilômetros de carro – para todos os gostos e idades, alguns deles bem originais e outros que privilegiam a natureza (ou as duas coisas combinadas). Eu tive a chance a chance de conhecer alguns deles durante uma semana, a convite da Secretaria Municipal de Turismo e do Visit Gramado – portal oficial de turismo. Ao todo, a cidade conta com mais de 75 atrações, cerca de 70% delas tendo à frente ou associadas de alguma forma a descendentes de imigrantes europeus, sobretudo italianos, alemães e portugueses. Por onde anda, o visitante percebe que o turismo e o desenvolvimento da região têm suas raízes nestes primeiros ocupantes – eles começaram a chegar ali no final do século XIX. Não por acaso, recentemente foi lançada uma nova marca turística para o local com o slogan: “Gramado. Feita de histórias”.

Entre um passado latente e um presente cheio de atrações, os turistas (são cerca de 8 milhões por ano) ainda encontram uma gama de programas fora do convencional e não menos irresistíveis. É possível, entre muitos outros, ter uma experiência em uma plantação de morangos – inspirada nos roteiros de enoturismo, só que adaptada para o cultivo da fruta – ou acompanhar a produção de cristais de murano, podendo, inclusive, ser “artesão” por um dia. Com tantos atrativos, Gramado – que tem 200 hotéis e mais de 300 restaurantes – se confirma, a cada ano, como um dos destinos mais almejados do país. Com a temporada dos termômetros em queda a pleno vapor, a região fica ainda mais especial.

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Conheça a seguir cinco atrações fora do óbvio, a poucos quilômetros do Centro de Gramado, e que valem estar em qualquer roteiro:

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Planeta Chocolate Gramadense – Com mais de 40 anos de tradição, a marca de chocolates da Serra Gaúcha abriu sua loja temática, com 2900 metros quadrados, no segundo semestre de 2025. O local oferece uma experiência lúdica e imersiva no universo do cacau, com espaços dedicados à criançada (como uma enorme piscina de bolas), cafeteria, espaço de vendas de produtos e a imperdível experiência “Faça Seu Chocolate” – adaptável para crianças e adultos. Neste caso, o visitante assume o papel de mestre chocolateiro, escolhe a massa (ao leite ou branco), pode adicionar uma dezena de confeitos e, no final, acompanha o resfriamento e desmolde da sua barra personalizada. O programa vale muito a pena. https://www.chocolategramadense.com.br/

Cristais de Murano – Em um espaço coberto com 2000 metros quadrados, o local funciona como uma espécie de “museu vivo” e proporciona uma imersão na milenar arte do vidro. O visitante tem a chance de acompanhar um tour guiado e ver, in loco, mestres vidreiros moldando objetos incandescentes. Logo no início da visitação, o público se depara com uma curiosidade: em uma sala especial está em exposição a obra mais valiosa de cristal do Brasil, composta de 1200 peças, avaliada em 1 milhão de reais. Há ainda a possibilidade de criar a sua própria peça de murano, com o auxílio dos artesãos, cujo valor é pago à parte. Tive a chance de ter essa experiência e posso dizer que foi imperdível. Ao final, os visitantes assistem a uma demonstração de como o cristal interage com o som, conduzida por um maestro. O espaço conta ainda com uma loja com mais de 4000 produtos. https://cristaisdegramado.com.br/

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Vovó Lucena Platz – O espaço de turismo rural proporciona ao público uma experiência autêntica e imersiva na vivência de um dos principais produtores de morangos da Serra Gaúcha. A visitação, inspirada nos tours oferecidos nas vinícolas, é conduzida por uma especialista (no caso, Cássia Augsten, neta da vovó Lucena). Durante o percurso, as pessoas ficam sabendo sobre a história daquela família (primeiro grande produtor desta fruta na região), conhecem mais sobre morangos propriamente ditos, e têm a chance de visitar estufas de produção e provar a fruta recém-colhida. A experiência exclusiva – com grupos de no máximo 25 pessoas e que precisam ser reservadas com antecedência – termina com a degustação de geleias elaboradas por aquela família, harmonizadas com vinhos coloniais da Serra Gaúcha. Depois do tour, os visitantes têm acesso a um belo jardim, onde é possível fazer piqueniques. https://www.instagram.com/vovolucenaplatz

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Olivas de Gramado – Reserve boas horas de um dia da viagem para curtir este parque e sem pressa. É daqueles locais muito especiais! O Olivas de Gramado é o principal complexo de olivoturismo do Brasil, a apenas 14 quilômetros da área central de Gramado. Localizado no topo de um cânion a mais de 600 metros de altitude e cercado de jardins impecáveis, oferece ainda vistas de tirar o fôlego. Na propriedade, que possui mais de 12 000 oliveiras de 6 variedades diferentes e foi responsável por produzir o primeiro azeite de oliva extravirgem da Serra Gaúcha, ainda oferece a chance de fazer uma degustação de azeites. Outros programas disponíveis no local é fazer um tour de carro por um circuito de vistas especiais do parque; caminhar por trilhas, visitar uma fazendinha, descansar em grandes redes ou experimentar uma bike voadora (tirolesa de bicicleta). O público ainda pode almoçar no restaurante do local, que serve pratos da culinária típica dos imigrantes da região. Para fechar, vale ficar no local até o sunset. O pôr do sol de lá é considerado um dos mais bonitos de Gramado. https://www.olivasdegramado.com.br/

Vinícola Ravanello – A apenas dez minutos de carro do Centro de Gramado, a primeira vinícola boutique (a sua safra inicial data de 2009) é especializada em vinhos finos e tem produção limitada, mas com equipamentos de última geração. A cerca de 800 metros de altitude, a bela propriedade dispõe de 2,5 hectares ali e ainda conta com uma área dedicada às videiras no entorno da cidade Santana do Livramento, também no Rio Grande do Sul. O tour, com grupos de no máximo 25 pessoas, começa ao ar livre, quando os visitantes conhecem as áreas de plantio das uvas. Depois, o grupo segue para o setor de fermentação do vinho e para a parte de envelhecimento da bebida. A visitação guiada, sempre conduzida por um enólogo ou sommelier, termina com degustação de uma seleção especial de vinhos. Durante todo o saboroso percurso, os turistas têm a chance de tirar várias dúvidas com um especialista sobre a produção de vinho. https://www.vinicolaravanello.com.br/

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Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.