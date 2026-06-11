Futebol em 1º lugar: quantos brasileiros mudariam a viagem por um jogo?

Ler Resumo





A paixão do brasileiro por futebol transcende as arquibancadas e impulsiona o turismo. Pesquisa da Booking.com revela que 70% dos entrevistados viajariam para assistir a uma partida ao vivo, mudando até roteiros e destinos. A experiência no estádio é vista como única e insubstituível para a maioria dos fãs.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

De longe o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo, a cada quatro anos, faz a paixão pelo futebol reacender, as torcidas ganharem fôlego e aquele sentimento de pertencimento relacionado à Seleção aflorar. Criado em 1928, o evento tem sua história marcada por confrontos épicos e recordes históricos. Nesse quesito, aliás, o Brasil sai na frente: é a única equipe a participar de todas as edições do torneio e a única pentacampeã (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) – e a gente deseja que continue dando um olé nos outros escretes. Não por acaso, futebol e turismo, para muitos viajantes, têm tudo para dividir o mesmo campo.

Pesquisa recente realizada pela Booking.com – uma das principais empresas no mundo de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo – atestou não só a já propalada paixão do brasileiro pelo futebol, mas confirmou que este esporte vai além das arquibancadas, é um importante motivador de viagens. E os números impressionam: sete em cada dez brasileiros (ou 70% dos entrevistados) viajariam especificamente para assistir a uma partida de futebol ao vivo. O estudo mostra também que quase metade deles (47%) afirma que toparia viajar tanto dentro do Brasil quanto para o exterior só para acompanhar o esporte de perto.

Continua após a publicidade

Entre todas as modalidades esportivas, também não restam dúvidas, de acordo com a pesquisa da Booking.com, qual é a favorita dos brasileiros. No total, 88% dos viajantes do país se declaram fãs de futebol. A sua força como motor do turismo aparece em outros dados do levantamento, como intenção de viagem recente, prioridades e comportamento de compras. A pesquisa mostrou ainda que 79% dos brasileiros dizem que provavelmente viajarão para outra cidade ou país para assistir a um grande evento esportivo ao vivo nos próximos dois anos. E, considerando apenas os Millennials (pessoas entre 25 e 44 anos) o número é maior, com 84% de interessados nesse tipo de viagem. Além disso, metade dos viajantes do país (50%) consideraria viajar pela América do Sul para acompanhar uma competição esportiva, enquanto 34% cogitariam ir até a América do Norte.

Continua após a publicidade

Outro recorte da pesquisa revela que essa paixão pelo futebol pode afetar, inclusive, nas decisões das viagens já planejadas. O estudo revela que 40% dos viajantes brasileiros mudariam o roteiro já organizado para assistir a uma partida decisiva ao vivo e, para 28% a paixão pelo futebol falaria ainda mais alto, a ponto de mudar até as datas ou o destino para acompanhar um jogo.

Mais do que apenas um evento esportivo, assistir a uma grande partida ao vivo é uma experiência que muitos brasileiros consideram inesquecível. E neste contexto, 88% afirmam que viver esse momento nos estádios é uma experiência única na vida, e um número parecido (87%) diz que estar cercado por outros torcedores torna tudo ainda mais emocionante. De acordo com 82%, a atmosfera de um estádio simplesmente não pode ser reproduzida pela televisão. Seja qual for a sua escolha – pela TV ou ao vivo – está chegando a hora de torcer pela Seleção Brasileira.

Continua após a publicidade

*A pesquisa foi realizada com viajantes com 18 anos ou mais, que viajaram a lazer — doméstica ou internacionalmente — nos últimos 12 meses e que demonstram interesse em esportes. Ao todo, 6.000 pessoas foram entrevistadas em seis mercados: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos e México. O levantamento foi realizado em abril de 2026.

Continua após a publicidade

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.