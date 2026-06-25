Fuja do óbvio: descubra um vilarejo na Itália que lembra um conto de fadas

Sinônimo de paisagens deslumbrantes, praias com águas cristalinas, história milenar, gastronomia saborosa e autêntica e uma cultura vibrante, o Sul da Itália também é conhecido pelo estilo de vida mais tranquilo e o convite a “dolce far niente” – expressão que significa valorizar a pausa e curtir aquele momento sem culpa. É neste lado tão especial do país, especificamente na região de Puglia (também conhecida como o “salto da bota”), que fica uma verdadeira joia italiana: Alberobello, um vilarejo que parou no tempo e parece ter saído de um conto de fadas.

Impacto inicial Assim que o visitante chega a esta cidadezinha singular, se vê diante do Belvedere Santa Lúcia – o mirante mais famoso do local – e de lá avista um mar de telhados cônicos e casinhas brancas. É impossível não ficar impactado. Comigo não foi diferente. Viajei neste mês de junho para a Itália, a convite da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem –, quando tive a chance de conhecer Alberobello e ver de perto o porquê de o lugar atrair mais de um milhão de turistas a cada ano.

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Encantamento com os trulli Declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1996, o vilarejo abriga mais de 1 000 estruturas únicas e históricas. São os trulli (no singular trullo), como são chamadas as pequenas casas de pedra calcária e telhados em forma de cone. Ao começar a desbravar esta pequena cidade, o visitante encontra várias ruelas coalhadas destas construções para escolher. Qualquer uma que se entre, o encantamento é garantido. Agora, no verão europeu, vale levar um chapéu ou um boné para este passeio. O sol e o calor são bem fortes ali.

Construções usadas como lojinhas e restaurantes Com uma técnica pré-histórica, os trulli foram erguidos a partir do empilhamento de pedras, sem o uso de argamassa ou qualquer outro produto que fizesse o papel do cimento. Com as paredes bem grossas, garantem o interior fresco no verão e aquecido no inverno. Atualmente, poucas pessoas vivem dentro dessas casinhas. A maioria delas é usada como lojinhas de souvenirs, bares, restaurantes e algumas hospedagens.

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História secular A hipótese mais aceita para o surgimento destas edificações ímpares no mundo é que elas foram criadas entre o final do século XIV e início de XV para burlar os impostos locais do Reino de Nápoles. Como a estrutura dos trulli podia ser desmontada com uma certa rapidez, apenas removendo a pedra de fecho do telhado, os camponeses conseguiam evitar o pagamento das taxas sobre novas construções permanentes.

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Símbolos nos telhados Ao andar pelo local, o turista ainda percebe que alguns trulli têm vários símbolos (como corações, estrelas, cruzes e luas) pintados com tinta branca em seus telhados. Com origens pagãs ou religiosas, acreditava-se que estes desenhos serviam para proteger os moradores contra mau-olhado ou maus espíritos; garantiam fertilidade e atraiam boas colheitas. A cidade hoje convertida a ponto turístico, vale ressaltar, é super bem conservada e o branco das casinhas mantido de forma impecável. Durante a visita ao local, dois pontos são paradas obrigatórias: o Trullo Sovrano, o único da cidade com dois andares e onde hoje funciona um museu, onde é possível ver como os camponeses viviam ali. O outro lugar imperdível é a Igreja de Santo Antônio (Parrrocchia Sant’Antonio di Padova), construída também no formato de trullo no topo de uma colina.

Programa para um dia Com apenas 10 000 moradores, esta cidadezinha que parece ser cenário de um livro de histórias é dividida em duas áreas distintas. A parte de Rione Monti, onde estão os trulli e que atrai os turistas, e a Rione Aia Piccola, mais residencial. Embora muitos turistas passem à noite ali para ter a experiência de ver o vilarejo iluminado, a pequena Alberobello pode ser facilmente visitada em apenas um dia, chegando de carro ou ônibus – o local não conta com estação de trem.

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Bate-volta inesquecível Uma boa sugestão é fazer um bate-volta a partir de Bari, a maior província da região de Puglia, que fica a apenas 55 quilômetros de distância. A passagem de ônibus de lá para Alberobello, ida e volta, custa na faixa de 12 euros. Outra dica é não deixar de provar as massas frescas locais, como o orecchiette (no formato de orelhinhas) e o bombette, que são rolinhos de carne recheados com queijo. Para fechar, refresque-se com os convidativos gelatos italianos. Alberobello, não restam dúvidas, é daqueles lugares para não pensar duas vezes antes de visitar e que vão ficar na memória para sempre.

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A colunista viajou para a Itália a convite da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.