Do hotel ao superiate: a nova aposta das grandes redes de luxo

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A hotelaria de luxo está redefinindo suas fronteiras, levando experiências exclusivas para o alto-mar. Grifes como Orient Express, Four Seasons e Ritz-Carlton inauguram uma nova era com superiates e resorts flutuantes que oferecem serviço cinco estrelas, gastronomia de chefs renomados e acesso a destinos paradisíacos, fugindo do conceito de cruzeiro tradicional. Mergulhe nesta tendência que promete elevar o conceito de viagem.

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A hotelaria de luxo está ampliando suas fronteiras, ganhando novos horizontes — e eles ficam em alto-mar. Depois de se fixar nos destinos mais cobiçados do planeta, algumas das mais prestigiadas grifes da hospitalidade de alto padrão estão singrando em busca de experiências cada vez mais exclusivas e levando suas expertises para vivências a bordo. Uma tendência que começou lá nos meados dos Anos 2000, quando algumas redes passaram a oferecer barcos pequenos e pontuais para passeios diários ou fretamentos curtos, e explodiu este ano. Só para se ter uma ideia, em 2026, além de outros grupos renomados, dois ícones globais do mercado de hotéis – a lendária marca Orient Express e a consagrada Four Seasons – ingressaram oficialmente no mercado de iates, superiates e navios exclusivos.

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Neste tipo de luxo ao mar, o termo “cruzeiro” é posto de lado. As grandes marcas da hotelaria apresentam essas embarcações com o conceito de megaiates privados ou “resorts-boutique flutuantes”. Também esqueça, claro, aquela ideia de milhares de pessoas, refeições no estilo bufê e qualquer tipo de aglomeração. Em contraponto com os transatlânticos turísticos tradicionais, o serviço com a chancela de nomes celebrados no segmento da hospedagem é oferecido em uma escala mais íntima (as embarcações costumam, em geral, acomodar entre 90 e 450 hóspedes), mantendo o padrão cinco estrelas – alguns dispõem de mordomos dedicados às suítes 24 horas por dia. O quesito gastronomia, nestas experiências oferecidas por sofisticados “hotéis flutuantes”, também não deixam nada a desejar. O padrão à mesa costuma ser de excelência e algumas marcas investem em menus assinados por chefs com estrelas Michelin. Na área do lazer, vários iates têm plataformas que se abrem diretamente para o mar, permitindo que os hóspedes pratiquem esportes aquáticos e mergulhem como se estivessem em um iate particular.

Como são menores, essas embarcações ainda conseguem atracar em portos mais exclusivos e em lugares inacessíveis para grandes navios. “Temos presenciado esse movimento nos últimos anos, com marcas consagradas da hospitalidade global expandindo suas fronteiras rumo aos oceanos”, atesta Tomas Peres, CEO da Teresa Perez – agência especializada em roteiros personalizados de alto padrão. “O resultado é o surgimento de uma nova categoria de superiates, desenhada para levar ao universo marinho a sofisticação, a privacidade e o serviço impecável antes restritos aos melhores hotéis do mundo”, completa ele. A nova fronteira da hospitalidade de luxo, pelo o que se vê, está em alto-mar.

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A seguir, quatro experiências em alto-mar que elevam o conceito de luxo e surgem como opções à hospitalidade tradicional:

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Orient Express Sailing Yachts

A lendária Orient Express, que, inicialmente construiu sua reputação sobre trilhos, inaugurou em 2026 uma nova etapa de sua história ao lançar-se ao mar com o Orient Express Corinthian, um dos mais ambiciosos projetos da hotelaria de luxo no universo náutico. Com 220 metros de comprimento, o veleiro combina engenharia de ponta, design francês e serviço personalizado para receber até 110 passageiros em 54 suítes com vista panorâmica para o oceano. A proposta é transportar para alto-mar a sofisticação que consagrou a marca, em uma experiência que privilegia o conforto, a exclusividade e o prazer de viajar sem pressa. Há a opção de participar destas jornadas intimidas de 3 a 9 noites.

Assinado pelo arquiteto e diretor artístico Maxime d’Angeac, responsável também pela identidade visual dos novos trens da marca, o projeto chama a atenção pelas três enormes velas rígidas, feitas com painéis de vidro reforçado com fibra de carbono. Com 1.500 metros quadrados cada, elas integram um sistema de propulsão eólica desenvolvido para aproveitar a força dos ventos e permitir que a embarcação navegue exclusivamente a vela em condições favoráveis. Os itinerários de estreia desbravam o Mediterrâneo e o Caribe em rotas que conectam a Córsega à Riviera Lígure, de Atenas a Olímpia, ou da cosmopolita Miami à sofisticação de St. Barth.

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A bordo, a gastronomia ocupa lugar de destaque. São cinco restaurantes e oito bares, incluindo um espaço inspirado nos tradicionais speakeasies, sob a direção culinária do chef francês Yannick Alléno, dono de múltiplas estrelas Michelin. A experiência se completa com um spa da francesa Guerlain, academia, estúdio fitness e espaço dedicado à prática de ioga. Outro grande diferencial é a marina retrátil da embarcação, estrutura que transforma qualquer parada em alto-mar em um clube náutico privativo com piscina, solário, ski aquático, snorkeling e brinquedos aquáticos

Four Seasons Yachts

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A rede Four Seasons, referência mundial em hotelaria de luxo, estreou nos mares em março de 2026 com o Four Seasons I, um iate de 207 metros de comprimento que combina o serviço personalizado dos hotéis da marca com a liberdade de explorar destinos a bordo de uma embarcação de perfil intimista. Construído pelo estaleiro italiano Fincantieri, o projeto tem 95 suítes, todas com espaços internos e externos integrados, e uma proporção de um tripulante para cada hóspede, pensada para assegurar atendimento individualizado. Entre as acomodações mais impressionantes estão suítes com amplos terraços privativos e piscinas exclusivas, além de uma unidade de quase 930 metros quadrados, com janelas panorâmicas curvas voltadas para o oceano.

A proposta é privilegiar uma maneira mais flexível de viajar, na qual o tempo passado a bordo tem tanta importância quanto as escalas. Os roteiros inaugurais percorrem o Mediterrâneo, com paradas em destinos como Saint-Tropez e Bodrum, além de portos menos frequentados, como Hydra, na Grécia, e localidades da costa montenegrina. Na temporada de inverno, o iate segue para o Caribe e as Bahamas. A companhia também oferece experiências personalizadas em terra e no mar, organizadas de acordo com os interesses dos passageiros, de passeios culturais privativos a explorações de enseadas e reservas costeiras.

Para incentivar esse estilo flexível de viagem, a companhia optou por não adotar a pensão completa, oferecendo um formato que contempla o café da manhã e o jantar a bordo. O iate conta com 11 restaurantes e bares que vão de uma casa dedicada à culinária mediterrânea a um balcão japonês de omakase, no qual os pratos são escolhidos e preparados pelo chef conforme a proposta da refeição. A marca introduz ainda uma filosofia de navegação inteiramente focada no ritmo desacelerado. A velocidade de cruzeiro idealizada não ultrapassa os 12 nós (aproximadamente 22 km/h), incentivando o viajante a vivenciar o próprio ato de navegar como parte fundamental da jornada. Outro destaque do Four Seasons I são as estadias prolongadas nos portos. Ao contrário dos cruzeiros convencionais, que costumam zarpar ao fim da tarde, a embarcação permanece atracada até mais tarde, permitindo que os passageiros explorem o destino e aproveitem jantares em terra antes de retornar à cabine.

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The Ritz-Carlton Yacht Collection

Uma das pioneiras na junção entre a hotelaria global de luxo e a navegação, a The Ritz-Carlton Yacht Collection transformou o conceito de hospedagem cinco-estrelas em uma experiência de excelência em alto-mar. Em 2025, a inauguração do Luminara, terceiro iate da coleção, reuniu celebridades como Anitta, J. Balvin, Sofía Vergara e Naomi Campbell em um evento de lançamento em Barcelona. A frota aposta em embarcações de escala reduzida, com suítes espaçosas, terraços privativos e serviço personalizado, em uma proposta que combina a atmosfera de um hotel-boutique à liberdade de explorar diferentes destinos.

Os roteiros percorrem regiões como o Mediterrâneo, o Caribe, o norte da Europa e a Ásia, além de oferecer expedições pelo Alasca. No verão europeu, itinerários incluem paradas em endereços cobiçados da Riviera Francesa e da costa italiana, como Cannes, Portofino e Livorno, além de ilhas e portos históricos. A programação privilegia estadias mais longas em determinados destinos e, em algumas viagens, pernoites em terra, para que os passageiros possam explorar a vida noturna, a gastronomia e as atrações locais sem a pressa característica de muitos cruzeiros convencionais.

A gastronomia atua como ponto central da experiência. Todos os restaurantes a bordo estão inclusos nos roteiros e operam no sistema à la carte. O ápice culinário fica a cargo da experiência gastronômica a bordo do superiate Evrima, o primeiro iate da coleção, concebida pelo prestigiado chef Sven Elverfeld — detentor de três estrelas Michelin pelo consagrado Aqua, em Wolfsburg, na Alemanha. A bordo, a proposta se completa com espaços de lazer ao ar livre, spa, piscina e uma marina que permite o acesso direto ao mar para atividades aquáticas. O resultado é uma experiência que procura reproduzir o conforto e a atenção aos detalhes de um hotel de luxo, mas com um diferencial decisivo: a paisagem muda a cada dia.

Aqua Lares

Embora não seja uma extensão oficial de uma consagrada rede hoteleira de luxo, o Aqua Lares, que pertence à Aqua Expeditions, merece estar entre destaques deste setor. O superiate está entre as novidades de 2026 que ajudam a redefinir o turismo de alto padrão no mar. Com 77 metros de comprimento, a embarcação foi concebida para combinar a intimidade dos cruzeiros boutique com o conforto de um hotel cinco-estrelas. São apenas 15 cabines para até 30 hóspedes, em ambientes que mesclam design contemporâneo, materiais sofisticados e grandes janelas voltadas para a paisagem marítima. O superiate também pode ser reservado integralmente, em viagens privativas.

A proposta vai além da contemplação do oceano. Nos roteiros pelas Seychelles e pela costa da Tanzânia, o Aqua Lares leva os viajantes a arquipélagos remotos, recifes de coral e áreas de grande biodiversidade, com excursões conduzidas por guias especializados, mergulho, snorkeling, caiaque e passeios por ilhas pouco acessíveis a navios maiores. O navio também navega pelo Ártico norueguês, onde a experiência muda de cenário: entram em cena geleiras, fiordes e a possibilidade de observar a fauna polar. A ideia é aproximar os hóspedes da natureza e das culturas locais, sem abrir mão da exclusividade.

A bordo, o serviço é outro diferencial: são 32 tripulantes para um máximo de 30 passageiros, uma proporção que favorece o atendimento personalizado. Entre uma expedição e outra, os hóspedes encontram espaços de convivência, jacuzzis, sauna, sala de massagens, academia e áreas para refeições ao ar livre. A gastronomia acompanha o espírito da viagem, com menus elaborados e inspiração nos sabores regionais. Mais do que um deslocamento entre destinos, o Aqua Lares propõe uma experiência em que o próprio percurso — entre paisagens extraordinárias, conforto e exploração — se torna parte central da viagem.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.