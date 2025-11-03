Descubra o que especialistas dizem sobre a cor ideal da mala de viagem

Verdadeiros trambolhos carregados apenas por alças, as antigas malas deram lugar a estruturas mais práticas e funcionais nos Anos 1970. Foi nessa época que o americano Bernard Sadow, executivo de uma empresa do setor em Massachusetts, criou o que chamou de rolling luggage (bagagem rolante). A invenção começou a se popularizar quando a rede de lojas de departamento Macy’s comprou um estoque delas e lançou uma campanha de marketing que chamava a invenção de a “mala que desliza”. Nas décadas seguintes, o produto se popularizou, foi se aprimorando e ganhou mais uma novidade – que veio para ficar. Além de tons sóbrios como preto e cinca, elas passaram a ostentar uma gama de cores que não para de crescer.

Na hora de planejar uma viagem, é consenso que, junto com a definição do destino, a compra das passagens e a programação das experiências e passeios, a escolha da mala não pode ser negligenciada. Pesquisas do setor mostram que o ideal é fugir do convencional, especialmente em viagens aéreas. Embora cores como preto, cinza e azul marinho sejam mais coringas e fáceis de camuflar qualquer sujeira, elas também são as mais comuns e vistas em profusão nas esteiras dos aeroportos. “Escolher uma mala de cor vibrante ou incomum costuma ser a maneira mais rápida para identificá-la, permitindo que você saia do aeroporto mais rapidamente também”, ensina Gareth Llewelly, especialista em viagens de luxo no Reino Unido.

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E não é só isso. Estudos mostram que, além de uma identificação mais fácil, bagagens de cores chamativas, como amarelo, rosa, verde-menta, laranja e néon podem evitar dores de cabeça extras. Afinal, perder a mala, seja na chegada a um sonhado destino ou depois de uma viagem e inúmeras comprinhas, é o pesadelo para qualquer viajante. As malas coloridas, atestam pesquisas, são menos propensas a serem confundidas por outro passageiro e menos atrativas para furtos e roubos. Bagagens com estampas e listras também são recomendadas.

Vale lembrar que no quesito segurança, personalizar as malas acrescenta um nível extra de segurança e tal medida simples que pode evitar contratempos. Além das etiquetas de identificação básicas, vale amarrar um lenço colorido ou fitas na alça da bagagem. Mas lembre-se: não exagere no tamanho destes adereços. Há relatos de passageiros e de carregadores de malas, que viralizaram nas redes sociais, dando conta que essas tiras de tecidos já engancharam nas estruturas de transporte e nas esteiras causando danos às malas.

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Além de uma infinidade de cores, hoje os viajantes contam com malas dos mais variados materiais. As com estruturas rígidas costumam ser mais resistentes e impermeáveis; as semirrígidas são mais maleáveis, portanto, ótimas para quem adora apertar mais coisas dentro da bagagem. Há ainda os padrões soft, normalmente feitos de poliéster ou nylon, maleáveis e com preços que costumam ser mais acessíveis. Busque a cor e o modelo que melhor se adapta ao seu estilo e boa viagem!

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Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira