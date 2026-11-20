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Orlando consolida-se como a capital de compras dos brasileiros no exterior, mas o perfil do viajante nacional está em mutação. Um levantamento da Nomad revela nova onda de gastos históricos, a ascensão da Península Ibérica na Europa e o forte avanço da Ásia, liderada pelo fascínio com o Japão.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A “Terra do Mickey” e capital mundial dos parques temáticos também é, definitivamente, um paraíso de compras para os brasileiros. Em Orlando, na Flórida, a magia da Disney divide espaço na mala com roupas, eletrônicos, cosméticos e artigos para casa. Não por acaso, a cidade se consolidou como o principal polo de consumo presencial dos turistas brasileiros nos Estados Unidos. Um estudo da fintech Nomad mostra que, em 2025, Orlando recebeu um número recorde de 736 mil visitantes do Brasil, tornando o país seu terceiro maior mercado internacional, atrás apenas do Canadá e do Reino Unido. Entre os clientes da empresa, mais da metade dos que utilizaram o cartão de débito nos Estados Unidos passou pela cidade. E o apetite pelo varejo é considerável: cada turista gastou, em média, US$ 1.200 em lojas, contra US$ 530 em alimentação. No total, o desembolso por cliente em Orlando chegou a US$ 1.993, duas vezes e meia o registrado, por exemplo, em Nova York. No montante dos últimos 12 meses, a cifra é ainda mais impressionante: os clientes da fintech injetaram mais de 280 milhões de dólares em Orlando.

Esta é uma das conclusões contidas no novo mapa do viajante brasileiro da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem. A força americana, aliás, vai muito além dos corredores dos outlets e dos parques da Flórida, como mostra a pesquisa. Os Estados Unidos continuam isolados na liderança entre os destinos internacionais dos clientes da Nomad, com volume de viagens quase cinco vezes superior ao da Argentina, segunda colocada no ranking. O país também apresenta o maior gasto diário estimado entre os destinos analisados: US$ 140 por viajante. Curiosamente, embora os embarques em voos diretos do Brasil para o território americano tenham recuado 2% em um intervalo de doze meses, a entrada de brasileiros no país permaneceu praticamente estável, com alta de 0,7% entre janeiro e julho de 2026. Uma possível explicação está na expansão das rotas com escalas: os embarques para o Panamá, importante ponto de conexão para a América do Norte, cresceram 16,4% no período.

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Do outro lado do Atlântico, o mapa do viajante brasileiro, de acordo com o estudo da Nomad, também está mudando. Portugal e Espanha despontam como os grandes motores da expansão turística na Europa. Entre janeiro e setembro de 2026, os dois países responderam por quase oito em cada dez novos embarques brasileiros para o continente, com acréscimos de 170 mil passageiros para Portugal e 131 mil para a Espanha. Juntos, já concentram mais da metade do fluxo aéreo do Brasil para a região. A preferência também aparece nos gastos dos clientes da Nomad: a Espanha registrou crescimento de 34,8% nas viagens, enquanto a Itália avançou 31,4%. No conjunto, os principais destinos europeus analisados tiveram expansão de 25,7%, mais que o dobro do ritmo geral do ranking da fintech. Na contramão desse movimento, a França perdeu aproximadamente 66 mil embarques brasileiros na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Se a Europa está ganhando espaço, a Ásia tem um protagonista que vem despertando cada vez mais curiosidade: o Japão. A combinação de tradição milenar, tecnologia, gastronomia e cultura pop parece ter conquistado de vez o turista brasileiro. Entre janeiro e julho de 2026, o país recebeu 80,3 mil visitantes provenientes do Brasil, um salto de 31,4% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Entre os clientes da Nomad, o crescimento foi ainda maior, de 39,6%. Há outro dado que chama a atenção: o Japão registra a maior permanência média entre os dez destinos mais procurados da base da fintech, com 22 dias. É também o único representante asiático nesse grupo. A China, embora ainda fora do top 10, começa a dar sinais de que pode entrar no radar, com crescimento de 79% nas viagens dos clientes da empresa.

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O retrato traçado pela Nomad revela, portanto, um brasileiro que não apenas voltou a viajar mais, mas também está ampliando seus horizontes e diversificando os destinos. Nos doze meses encerrados em setembro de 2026, os gastos internacionais somaram US$ 25 bilhões, uma alta de 15,7% e um valor apenas 4% abaixo do recorde histórico registrado em 2014. Entre janeiro e setembro, foram contabilizados 15 milhões de embarques internacionais a partir do Brasil, avanço de 7,9% sobre o mesmo período de 2025. A América do Sul ainda lidera as preferências, com 41% dos embarques, seguida pela Europa (31%) e pelos Estados Unidos (15%). Mas há um detalhe que ajuda a entender o espírito desse viajante: dois em cada três dólares gastos no exterior são destinados a viagens pessoais e lazer. Mais do que conhecer novos lugares, o brasileiro parece disposto a investir cada vez mais em experiências pelo mundo.

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Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.