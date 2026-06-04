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O turismo de maratonas vive um “boom” global, unindo esporte e viagem. Descubra como essa tendência movimenta bilhões, atrai milhares de atletas para provas icônicas como a Maratona do Rio, que bateu recorde de inscritos, e saiba quais são as 10 corridas mais desejadas do planeta para planejar sua próxima aventura.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com um ritmo acelerado, o que pode soar redundante neste caso, o turismo de maratonas – ou turismo esportivo de corrida – se intensificou nos últimos 15 anos. Após a pandemia, em especial, ocorreu um “boom” dessa atividade, que une a prática esportiva à paixão por viajar. Embora o ato de correr seja uma atividade milenar, a ideia de embarcar especificamente para participar de um a prova de 42 Km (ou meias-maratonas, com 21 Km), em uma bela cidade turística ou em um destino exótico tem atraído cada vez mais gente e se tornado uma prática muito popular. Não há números específicos sobre esses turistas-atletas, mas sabe-se que as 50 principais maratonas do planeta atraem cerca de 5,2 bilhões de dólares por ano para as cidades-sede.

Só a Maratona do Rio de Janeiro, que acontece esta semana – entre hoje e o domingo, dia 7, com provas variadas – bateu este ano um recorde histórico, com mais de 70 000 inscritos. Criado em 1979, o evento foi remodelado três anos depois, quando ganhou o status oficial de “maratona internacional”, atraindo atletas de todas as partes do planeta. Reunindo provas de quatro distâncias diferentes (5 km, 10 km, meia maratona (21 km) e a maratona completa (42 km)), seu trajeto é conhecido por ser um dos mais belos do mundo, passando pela orla da Zona Sul, com trechos ao lado de montanhas e praias icônicas, como Leblon, Copacabana, Ipanema e Botafogo, terminando no Aterro do Flamengo. Para o mercado do turismo, não há dúvidas, que esse nicho é um grande filão.

Pesquisas mostram que os viajantes que participam das corridas costumam levar acompanhantes (às vezes a família toda) e estender a estadia na cidade, pelo menos por alguns dias. Mas quais são as maratonas que costumam atrair mais turistas-corredores? As dez provas que fazem parte da World Marathon Majors (agora chamada de Abbott World Marathon Majors), um circuito de elite que reúne as maratonas mais prestigiadas, organizadas e desejadas do mundo, são exatamente as mais almejadas também pelos viajantes. No topo deste ranking estão os 42 Km pelas ruas de Nova York, que gera em torno de 427 milhões de dólares, emprega 5 000 pessoas e conta com 60 000 corredores. A do Rio de Janeiro, a mais famosa do Brasil, ainda não está entre as dez mais famosas, mas segue firme nesse sentido. No ano passado, a prova reuniu o mesmo número de atletas da corrida americana, e ainda teve suas inscrições esgotadas com muita antecedência.

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A febre das maratonas e, consequentemente desse segmento de turismo, está diretamente relacionada a alguns fatores. Entre eles estão o aumento no uso de aplicativos de corrida, a busca por um estilo de vida mais saudável e o fato de se tratar de uma atividade que se adapta bem a variadas idades. No caso das viagens pelo mundo, correr uma maratona está longe de ser apenas um desafio físico, envolve socialização, uma maneira diferente de ver o mundo, de colecionar experiências e, muitas vezes, de compartilhar tudo isso nas redes sociais.

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Veja abaixo as dez maratonas mais almejadas do planeta e algumas características de cada uma.

1.Nova York

Criada em 1970, esta maratona se tornou a mais famosa do planeta. A prova, que tradicionalmente acontece no primeiro domingo do mês de novembro, atravessa os cinco distritos da cidade: Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx, terminando no Central Park. É considerada uma corrida dura, com cerca de 290 metros de altimetria acumulada, principalmente por causa das cinco pontes que tem no trajeto.

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2.Boston

Considerada a maratona mais antiga do mundo, a prova de Chicago aconteceu pela primeira vez em abril de 1897. Inspirada pelo sucesso da primeira maratona nas Olimpíadas de Atenas, que ocorreu no ano anterior, a corrida entrou para o calendário anual da cidade, marcada sempre para a terceira segunda-feira de abril – feriado do “Dia dos Patriotas” em Massachusetts. É conhecida por seu rigoroso processo de qualificação, exigindo tempos mínimos de corridas anteriores.

3.Chicago

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Conhecida mundialmente pela sua velocidade e atmosfera vibrante, a maratona de Chicago acontece tradicionalmente no segundo domingo de outubro. Nesta época do ano, a temperatura para correr ali costuma ser bem agradável (entre 5ºC e 18ºC), mas o vento vindo do Lago Michigan pode se tornar um desafio extra. A corrida passa por 29 bairros, oferecendo uma imersão cultural na cidade, começando e terminando no famoso Grant Park – no coração de Chicago.

4.Berlim

Com um trajeto icônico, que inclui na largada e na chegada a passagem por baixo do Portão de Brandemburgo. Ao longo do trajeto, os atletas ainda passam por locais históricos, como a famosa praça Potsdamer Platz, a igreja Gedächtniskirche e a coluna da Vitória. É consenso que se trata a maratona mais rápida do mundo, com pouquíssimas elevações, o que favorece recordes pessoais e mundiais. A prova é realizada no último domingo de setembro.

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5.Londres

Entre outras coisas, a maratona é famosa pelo grande número de corredores fantasiados, muitas vezes tentando conquistar recordes para o Guiness Book (como o atleta mais rápido vestido de “planta”, por exemplo). A prova, que geralmente acontece no mês de abril, marcando a primavera londrina, percorre locais emblemáticos da cidade. O circuito inclui, por exemplo, a Tower Bridge, passa pela Torre de Londres e termina em frente ao Palácio de Buckingham. Por ser um percurso plano e favorável para quebra de recordes pessoais.

6.Tóquio

Reverenciada por ser uma prova com organização impecável, percurso rápido e atmosfera única, que mistura a modernidade de Tóquio com as tradições japonesas. Geralmente é realizada no primeiro domingo de março. A prova também tem um percurso rápido, que começa no Tokyo Metropolitan Government Building (bairro de Shinjuku) e termina próximo à Estação de Tóquio, no Parque Imperial. Entre atletas amadores e de elite, a corrida costuma reunir cerca de 40 000 pessoas.

7.Sidney

A mais nova corrida a integrar o seleto grupo das Abbott World Marathon Majors, a maratona de Sidney marca o fim do inverno na Austrália, acontecendo no fim de agosto ou início de setembro. Considerada uma prova desafiadora, tem mais de 300 metros de altimetria acumulada (subidas e descidas), sendo tecnicamente bem exigente. Mas a chegada

8.Paris

Considerada uma das provas mais charmosas do circuito, a maratona de Paris, normalmente, tem suas inscrições abertas um ano antes e costumam esgotar rapidamente. A corrida acontece no início de abril, em um domingo, coincidindo com o início da primavera europeia. E o seu percurso tem tudo para agradar qualquer turista-corredor: passa pelo Arco do Triunfo, Louvre, Catedral de Notre-Dame, Rio Sena, Torre Eiffel e termina perto da Avenue Foch.

9.Amesterdã

Como as outras principais maratonas do mundo, costuma ter corridas menores, incluindo a meia maratona, com seus 21 Km. A prova, que acontece em outubro, é famosa por ser plana, ideal para quem busca quebrar recordes pessoais. A largada e a chegada acontecem no Estádio Olímpico de Amsterdam, construído para as Olimpíadas de 1928. Mais da metade dos corredores que participa dessa maratona costuma vir de fora da Holanda.

10.Valência

A cada edição desta maratona, conhecida como um circuito rápido, novos recordes são quebrados. É realizada no final de outubro, quando os termômetros ali costumam ficar entre 12ºC e 17ºC. Tanto a largada quanto a chegada acontecem em um dos marcos arquitetônicos mais bonitos da Espanha, a Cidade das Artes e das Ciências. Suas últimas edições contaram com mais de 30 000 participantes e cerca de 200 000 espectadores.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.