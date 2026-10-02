Conheça os três aeroportos mais movimentados do planeta e o que eles têm
Grandes hubs da aviação mundial, Atlanta, Dubai e Tóquio, nesta ordem, lideram o tráfego de passageiros e voos globais
Os números impressionam. Em todo o mundo, mostram plataformas de monitoramento do setor, existem momentos em que há mais de 24 000 aviões voando simultaneamente. Por dia, são entre 100 000 e 134 000 voos comerciais ao redor do planeta. Cada itinerário usa, pelo menos, dois dos cerca de 18 000 aeroportos comerciais existentes. Se a este dado forem somadas pistas privadas, a quantidade sobe para 67 000 locais de pouso e decolagem. São números superlativos que têm o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL), em Atlanta, nos Estados Unidos, como um dos grandes destaques.
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O Hartsfield-Jackson é o aeroporto mais movimentado do mundo em tráfego de passageiros, sendo um hub primordial para os Estados Unidos. Por dia, ele chega a registrar mais de 2 100 movimentos de aeronaves. Só em 2024, o local recebeu 108 milhões de passageiros – 4,6 milhões a mais do que no ano anterior. O aeroporto é ainda o principal centro de conexões da Delta Air Lines, uma das maiores companhias americanas e do planeta, e de várias empresas low-cost, como a Southwest e a Spirit.
Oferecendo voos para mais de 150 destinos domésticos e 70 internacionais, o aeroporto de Atlanta promove ligações com a América do Norte, Sul, Central, Europa, África e Ásia. Com dois terminais, sete saguões e uma área de 19 quilômetros quadrados, a estrutura conta também com um trem (plane train) para transportar os passageiros entre as suas extremidades.
Nesse ranking, o Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) ocupa o segundo lugar em número de passageiros no mundo, seguido pelo Aeroporto de Haneda (HND), em Tóquio. Projetado para ser um centro de conexões e experiências para milhões de viajantes, o aeroporto da metrópole nos Emirados Árabes Unidos chama a atenção por algumas características. Mesmo com o intenso volume de passageiros – são mais de 80 milhões de pessoas por ano –, ele tem um ambiente surpreendentemente silencioso (não há anúncios altos, por exemplo).
Principal hub da companhia aérea Emirates Airlines, o aeroporto de Dubai conecta passageiros a quase todos os cantos do planeta e operam ali mais de 130 empresas aéreas. Com uma estrutura luxuosa, a unidade é famosa também por oferecer algumas comodidades únicas, como chuveiros gratuitos e salas VIP, além de inúmeras lojas de alto padrão, restaurantes, área para jogos e espaços para os viajantes relaxarem.
Já o Aeroporto de Haneda (HND), o terceiro no ranking dos que mais recebem passageiros no mundo, é frequentemente classificado como um local 5 estrelas. Isso se deve às suas instalações, mas também à eficiência e aos serviços de alta qualidade. A unidade concentra muitos voos domésticos e inúmeros internacionais dentro da própria Ásia – sendo base para grandes companhias aéreas japonesas.
Com três terminais, o Haneda oferece dentro de sua estrutura ônibus gratuitos e dispõe de trens (monotrilho e Linha Keikyu) que interligam os terminais e dão acesso ao centro de Tóquio, do qual está muito perto. Uma das curiosidades do aeroporto é que ele tem dois grandes decks de observação (nos terminais 1 e 3), onde os passageiros podem relaxar e ver as aeronaves decolando e pousando.
Confira a seguir os aeroportos mais movimentados do planeta:
Em número total de passageiros (2024):
1. Atlanta (ATL), EUA.
2. Dubai (DXB), Emirados Árabes Unidos.
3. Tóquio (HND), Japão.
Em tráfego internacional (2024):
1. Dubai (DXB), Emirados Árabes Unidos.
2. Londres (LHR), Reino Unido.
3. Seul (ICN), Coreia do Sul.
Em número de voos diários (2025):
1. Chicago O’Hare (ORD), EUA.
2. Atlanta (ATL), EUA.
3. Dallas-Fort Worth (DFW), EUA.