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Conheça os três aeroportos mais movimentados do planeta e o que eles têm

Grandes hubs da aviação mundial, Atlanta, Dubai e Tóquio, nesta ordem, lideram o tráfego de passageiros e voos globais

Por Sofia Cerqueira 2 out 2026, 16h30 | Atualizado em 2 out 2026, 17h11
Aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta: por dia, movimento de até 2 100 aeronaves
Aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta: por dia, movimento de até 2 100 aeronaves (Ramin Talaie/Getty Images)
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Os números impressionam. Em todo o mundo, mostram plataformas de monitoramento do setor, existem momentos em que há mais de 24 000 aviões voando simultaneamente. Por dia, são entre 100 000 e 134 000 voos comerciais ao redor do planeta. Cada itinerário usa, pelo menos, dois dos cerca de 18 000 aeroportos comerciais existentes. Se a este dado forem somadas pistas privadas, a quantidade sobe para 67 000 locais de pouso e decolagem. São números superlativos que têm o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL), em Atlanta, nos Estados Unidos, como um dos grandes destaques.

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O Hartsfield-Jackson é o aeroporto mais movimentado do mundo em tráfego de passageiros, sendo um hub primordial para os Estados Unidos. Por dia, ele chega a registrar mais de 2 100 movimentos de aeronaves. Só em 2024, o local recebeu 108 milhões de passageiros – 4,6 milhões a mais do que no ano anterior. O aeroporto é ainda o principal centro de conexões da Delta Air Lines, uma das maiores companhias americanas e do planeta, e de várias empresas low-cost, como a Southwest e a Spirit.

Oferecendo voos para mais de 150 destinos domésticos e 70 internacionais, o aeroporto de Atlanta promove ligações com a América do Norte, Sul, Central, Europa, África e Ásia. Com dois terminais, sete saguões e uma área de 19 quilômetros quadrados, a estrutura conta também com um trem (plane train) para transportar os passageiros entre as suas extremidades.

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Nesse ranking, o Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) ocupa o segundo lugar em número de passageiros no mundo, seguido pelo Aeroporto de Haneda (HND), em Tóquio. Projetado para ser um centro de conexões e experiências para milhões de viajantes, o aeroporto da metrópole nos Emirados Árabes Unidos chama a atenção por algumas características. Mesmo com o intenso volume de passageiros – são mais de 80 milhões de pessoas por ano –, ele tem um ambiente surpreendentemente silencioso (não há anúncios altos, por exemplo).

Aeroporto Internacional de Dubai: segundo lugar no mundo em número de passageiros, recebendo mais de 80 milhões de pessoas por ano
Aeroporto Internacional de Dubai: segundo lugar no mundo em número de passageiros, recebendo mais de 80 milhões de pessoas por ano (Nurphoto/Getty Images)

Principal hub da companhia aérea Emirates Airlines, o aeroporto de Dubai conecta passageiros a quase todos os cantos do planeta e operam ali mais de 130 empresas aéreas. Com uma estrutura luxuosa, a unidade é famosa também por oferecer algumas comodidades únicas, como chuveiros gratuitos e salas VIP, além de inúmeras lojas de alto padrão, restaurantes, área para jogos e espaços para os viajantes relaxarem.

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Aeroporto de Haneda, em Tóquio: suas instalações e eficiência são frequentemente classificadas como
Aeroporto de Haneda, em Tóquio: suas instalações e eficiência são frequentemente classificadas como “5 estrelas” (SOPA Images/Getty Images)

Já o Aeroporto de Haneda (HND), o terceiro no ranking dos que mais recebem passageiros no mundo, é frequentemente classificado como um local 5 estrelas. Isso se deve às suas instalações, mas também à eficiência e aos serviços de alta qualidade. A unidade concentra muitos voos domésticos e inúmeros internacionais dentro da própria Ásia – sendo base para grandes companhias aéreas japonesas.

Com três terminais, o Haneda oferece dentro de sua estrutura ônibus gratuitos e dispõe de trens (monotrilho e Linha Keikyu) que interligam os terminais e dão acesso ao centro de Tóquio, do qual está muito perto. Uma das curiosidades do aeroporto é que ele tem dois grandes decks de observação (nos terminais 1 e 3), onde os passageiros podem relaxar e ver as aeronaves decolando e pousando.

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Confira a seguir os aeroportos mais movimentados do planeta:

Em número total de passageiros (2024):

1. Atlanta (ATL), EUA.

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2. Dubai (DXB), Emirados Árabes Unidos.

3. Tóquio (HND), Japão.

Em tráfego internacional (2024):

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1. Dubai (DXB), Emirados Árabes Unidos.

2. Londres (LHR), Reino Unido.

3. Seul (ICN), Coreia do Sul.

Em número de voos diários (2025):

1. Chicago O’Hare (ORD), EUA.

2. Atlanta (ATL), EUA.

3. Dallas-Fort Worth (DFW), EUA.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.
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