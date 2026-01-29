Conheça as dez estações de esqui que caíram no gosto dos brasileiros

Ler Resumo





Enquanto o Brasil esquenta, mais viajantes buscam a neve no Hemisfério Norte. A VEJA selecionou 10 estações de esqui de luxo nos EUA, Europa e Ásia que caíram no gosto dos brasileiros, destacando suas pistas impecáveis, vida noturna e gastronomia de alto nível. Prepare-se para conhecer esses paraísos gelados!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com as temperaturas disparando por aqui, um grupo de brasileiros – que cresce a cada ano – decide que é hora de ir na contramão dos termômetros e zarpar em busca de um clima gélido. Neste caso, quanto mais neve, melhor. São os apaixonados ou pelo menos curiosos por esportes de inverno, que têm batido ponto em estações de esqui, a partir de dezembro. Embora não haja um número oficial, informações de agências de turismo e órgãos receptivos mostram que a cada temporada há mais brasileiros interessados em se aventurar nestes destinos de montanhas e aproveitar as estruturas oferecidas pelas estações de esqui, com bares e restaurantes badalados e agitada vida noturna.

Embora os brasileiros já sejam figurinhas fáceis nas férias de julho, em estações de esqui na América do Sul, como Bariloche (na Argentina) e Valle Nevado (no Chile), eles também estão se tornando presença maciça nas temporadas de inverno no Hemisfério Norte. E não é só no Brasil que se vê esse interesse crescendo. O turismo de esqui é tido como um setor global robusto, em franca expansão. Só nos Estados Unidos, essa indústria gera por ano cerca de 20 bilhões de dólares. A Europa, tendo a França, a Suíça e a Áustria como seus principais mercados, por sua vez, movimenta no mesmo período em torno de 34 bilhões de euros e a perspectiva é que cresça nos próximos anos.

A coluna selecionou dez estações de esqui no Hemisfério Norte que caíram no gosto dos brasileiros e a cada temporada têm atraído mais viajantes, com a ajuda da agência Teresa Perez, especializada em roteiros personalizados de alto padrão. São destinos de neve nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Veja a seguir as estações de esqui preferidas pelos brasileiros:

Continua após a publicidade

1.ASPEN, ESTADOS UNIDOS

A mais famosa estação de esqui dos Estados Unidos é também uma das mais reconhecidas e badaladas do mundo. Considerado um paraíso para quem gosta de um bom deslizar, o complexo é formado por quatro montanhas: Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk. Ao todo, são mais de 100 quilômetros para a prática do esporte, reunindo 366 pistas e 41 teleféricos, oferecendo ainda opções para todas as idades e níveis de experiência. A qualidade da neve e as excelentes opções de après-ski – em francês, “depois do esqui”, se refere às atividades de entretenimento no fim do dia – também são grandes destaques de Aspen. A região ainda é famosa pela sua vida noturna agitada, pela gastronomia de alto nível e pela variedade de lojas exclusivas. Não por acaso é o destino de muitas celebridades.

Hospedagem no The Little Nell Hotel & Residences. Valor por noite, por acomodação: a partir de US$ 1.910.

Continua após a publicidade

2.VAIL, ESTADOS UNIDOS

Celebrada entre os esquiadores desde a década de 1970, quando o então presidente dos Estados Unidos Gerald Ford (1974-1977) escolhia o destino para passar os seus dias de descanso, Vail, no Colorado, é um charmoso vilarejo entre montanhas. É conhecida por sua vasta área esquiável (cerca de 2 151 hectares), que inclui as lendárias “Back Bowls”, pistas desafiadoras para esquiadores experientes, além de uma estrutura completa para todos os níveis de esqui e snowboard. A história da estação de Vail teve seu início ligada a dois veteranos da Segunda Guerra, que transformaram uma montanha inexplorada, a partir de 1957, em um dos destinos mais famosos do mundo. Mesmo para aqueles que não esquiam ou preferem atividades mais leves, a cidade é um atrativo e tanto de férias. A vila de Vail, inspirada nos vilarejos dos Alpes, tem inúmeras lojinhas, restaurantes e bares, e uma animada vida noturna. Hospedagem no Grand Hyatt Vail Resort and Spa. Valor por noite, por acomodação: a partir de US$ 981.

Continua após a publicidade

3.COURCHEVEL, FRANÇA

Localizada nos Alpes Franceses, a estação de esqui de Courchevel é conhecida por sua sofisticação, excelência e por fazer parte da maior área de esqui interligada do mundo, o Les Trois Vallées (Os Três Vales), com acesso a mais de 600 quilômetros de pistas. A estação é famosa também por sua estrutura dividida em cinco charmosos vilarejos, cada um com sua própria atmosfera. O mais famoso deles é o Courchevel 1850, com um clima glamuroso, repleto de hotéis de luxo, restaurantes com estrelas Michelin, lojas de grife e vida noturna agitada. A estrutura oferecida aos esquiadores em Courchevel também chama a atenção: são mais de 100 pistas disponíveis, 55 teleféricos e gôndolas e diversas escolas de esqui com renomados instrutores. O local ainda é conhecido por suas pistas impecavelmente cuidadas, garantindo excelente qualidade de neve ao longo de toda a temporada.

Hospedagem no Ultima Hotel Courchevel. Valor por noite, por acomodação: a partir de € 2.429.

Continua após a publicidade

4.MEGÈVE, FRANÇA

Primeira estação de esqui da França, Megève foi idealizada pela família Rothschild no início do século XX como uma alternativa à estação suíça St. Moritz. Localizada na região de Haute-Savoie, nos Alpes Franceses, sua vila mantém uma atmosfera charmosa, exclusiva e aristocrática. A estação faz parte da vasta área de esqui Evasion Mont Blanc, que oferece mais de 400 quilômetros de pistas interligadas que vão do iniciante ao nível mais avançado. Como a própria estrutura sugere, entre um e outro deslizar pelas montanhas, os esquiadores são brindados por diversos ângulos de Mont Blanc – o maciço mais alto dos Alpes e da Europa Ocidental. Depois de um bom dia de esqui, o lugar conta com excelente estrutura para passear, com lojas, cafés, bares e restaurantes. No fim do ano, uma grande árvore de Natal decorada com cristais Swarovski costuma adornar a praça principal, intensificando o clima de conto de fadas.

Continua após a publicidade

Hospedagem no Four Seasons Resort Megève. Valor por noite, por acomodação: a partir de € 2.351.

5.CRANS-MONTANA, SUÍÇA

Entre os destinos mais tradicionais da Suíça e da Europa, a estação de Crans-Montana fica a 1 500 metros de altitude, oferecendo 140 quilômetros de pistas de esqui. De lá, os visitantes têm uma vista espetacular do Vale do Ródano e dos picos dos Alpes, incluindo as famosas montanhas de Matterhorn e de Mont Blanc. Luxuosa e elegante, a estação é conhecida por seu clima ensolarado e por uma atmosfera mais “low-profile”. É muito bem avaliada, sobretudo, por esquiadores iniciantes e intermediários, mas também oferece opções para atletas avançados, inclusive para a prática de heli-esqui – no qual o esquiador é levado até o topo da montanha a bordo de um helicóptero. Além da atividade física, a gastronomia é outro grande atrativo. A região, além de bares e cafés, abriga dois restaurantes com estrelas Michelin, o L’Ours e o Le Mont Blanc. Recentemente, o local ficou conhecido por um triste episódio: um incêndio em um bar que matou 40 pessoas.

Hospedagem no Six Senses Crans-Montana. Valor por noite, por acomodação: a partir de CHF 1.435.

6.SAN CASSIANO, ITÁLIA

Nos arredores das Dolomitas – famosa cadeia de montanhas nos Alpes Orientais –, no Norte da Itália, San Cassiano começou a entrar no radar dos brasileiros nas últimas temporadas. Dentro da área da Alta Badia, onde fica a estação, há cerca de 130 quilômetros de pistas. Embora haja estrutura para todos os níveis de esquiadores, a região é mais adequada para praticantes de nível intermediário, com muitas pistas azuis e vermelhas largas e suaves. Os mais experientes também encontram boas opções ali. É famosa por oferecer excelente qualidade de neve e vistas imperdíveis, além de contar com uma encantadora área para pedestres com cafés, bares e restaurantes estrelados. Muitos abrigos nas montanhas também oferecem pratos gourmet e receitas locais passadas de geração em geração.

Hospedagem no Aman Rosa Alpina. Valor por noite, por acomodação: a partir de € 2.208.

7.CERVÍNIA, ITÁLIA

Aos pés do Matterhorn, famosa montanha localizada na fronteira entre a Suíça e a Itália, a estação é uma das mais altas da Europa. A estrutura, que tem começado a atrair a atenção dos brasileiros, conta com uma pista de esqui a 3 800 metros de altitude e mais de 300 quilômetros de área para a prática da atividade, atendendo a todos os níveis de dificuldade. Graças à sua alta altitude e ao esqui na geleira, a temporada ali é uma das mais longas, estendendo-se do final de outubro até o início de maio. O esqui de verão também é possível na geleira Plateau Rosà. Os visitantes também podem praticar snowshoeing (caminhadas na neve), patinar no gelo ou fazer passeios de trenó. A charmosa vila de Cervínia, originalmente um povoado de alpinistas, combina uma aparência moderna com um centro histórico, repleto de lojas, bares e restaurantes. A atmosfera é bastante animada, especialmente nos fins de semana.

Hospedagem no Hermitage Hotel & Spa. Valor por noite, por acomodação: a partir de € 588.

8.DEER VALLEY, ESTADOS UNIDOS

A estação, em Utah, que vem despertando o interesse dos brasileiros nas últimas temporadas, é conhecida por sua exclusividade, serviços de alta qualidade e pistas meticulosamente bem cuidadas. Diferentemente de muitas estações, a Deer Valley é exclusiva para esquiadores, vetando a prática de snowboard em sua estrutura. A estação, que hoje conta com 200 quilômetros de pistas, está passando por uma expansão, que resultará numa área total de 23 quilômetros quadrados de terreno esquiável e 238 pistas. Frequentemente, a estação é considerada uma das mais luxuosas e com melhor atendimento dos Estados Unidos. Para evitar superlotação e filas nos teleféricos, a Deer Valley limita a venda de ingressos diários, garantindo uma experiência mais confortável e exclusiva para os visitantes.

Hospedagem no Montage Deer Valley. Valor por noite, por acomodação: a partir de US$ 1.714.

9.NISEKO, JAPÃO

Fora do eixo Estados Unidos-Europa, a Niseko é apontada como uma das melhores estações de esqui do mundo e, por isso mesmo, vem atraindo a atenção dos brasileiros. Ali, na Ilha de Hokkaido, os esquiadores encontram a famosa “powder snow”, uma neve mais macia e de melhor qualidade para deslizar em todo o planeta, fruto de um fenômeno geológico que eleva a qualidade dos flocos. Ela é composta por quatro resorts interligados, oferecendo uma vasta área esquiável para todos os níveis. A área mais popular e movimentada é a Grand Hirafu, onde os visitantes encontram também uma vida noturna agitada, repleta de bares, restaurantes e lojas.

Hospedagem no Setsu Niseko. Valor por noite, por acomodação: a partir de US$ 2.454.

10.JOCHBERG, ÁUSTRIA

O destino, que começa a atrair o interesse dos brasileiros, fica nos Alpes Austríacos, no coração da região de Kitzbühel – onde fica a cidade medieval de Tirol. Embora ofereça uma alternativa mais tranquila e menos lotada em comparação com outras estações da região, Jochberg faz parte de um complexo com mais de 233 quilômetros de área esquiável. Ideal para famílias e iniciantes, a estação dispõe também de pistas para níveis mais avançados. Seu centro histórico preserva o charme medieval com ruas de paralelepípedos e arquitetura alpina. O período de dezembro é o ideal para quem quer aproveitar a atmosfera natalina, com vinho quente e mercados ao ar livre. Em janeiro e fevereiro, a estação é famosa por oferecer excelentes condições de neve e em março, com os dias mais longos, é possível aproveitar mais tempo nas montanhas.

Kempinski Hotel Das Tirol. Valor por noite, por acomodação: a partir de € 515.

* Com uma trajetória de 34 anos, a agência Teresa Perez se consolidou como referência em viagens personalizadas. Pioneira em oferecer consultoria de roteiros exclusivos em destinos pouco explorados, sua expertise abrange países espalhados por todos os continentes.

Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira