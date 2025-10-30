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Conheça a capital mundial do Halloween e o motivo de ter este título

Comemorado em 31 de outubro, o Dia das Bruxas tem sua origem em um festival do século IX

Por Sofia Cerqueira 30 out 2025, 15h15 | Atualizado em 15 set 2026, 13h38
Salem, Massachusetts: passado sombrio e mais de 1 milhão de visitantes no Halloween
Salem, Massachusetts: passado sombrio e mais de 1 milhão de visitantes no Halloween (Habesen/Getty Images)
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Comemorado mundo afora, o Halloween tem a sua origem ligada ao festival do Samhain, no século IX, que marcava o fim do verão e o início do ano novo celta, em 31 de outubro. Na celebração, acreditava-se, as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos eram tênues, e os espíritos podiam vagar pela terra. A partir de 1840, com a chegada de levas de imigrantes irlandeses aos Estados Unidos, a comemoração se tornou famosa também em solo americano. A tradição, ao longo dos anos, misturou as influências americanas, pagãs e cristãs, que estabeleceu o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro, transformando a noite anterior em “All Hallows Eve” (Véspera de Todos os Santos), expressão que deu origem ao nome Halloween.

Haunted Halloween Salem Massachusetts US
Capital mundial do Halloween: a cidade de Salem tem atividades que duram todo o mês de outubro (Habesen/Getty Images)

Hoje, a data, também conhecida como o Dia das Bruxas, é uma das mais aguardadas do calendário americano e festejada da Europa à Ásia, passando inclusive pelo Brasil. É marcada por festas com adultos vestidos com fantasias assustadoras e, no caso das crianças, além das vestes de monstros, há tradicionalmente uma caça aos doces, quando batem de porta em porta. Uma cidade, no entanto, leva essas comemorações mais a sério. A apenas meia hora de trem de Boston, a pequena Salem, no estado de Massachusetts, é conhecida como a capital mundial do Halloween. Com apenas 45 000 habitantes, o pacato local, que vira palco de mais de 500 eventos em torno do Dia das Bruxas nessa época do ano, chega a receber mais de 1 milhão de pessoas a cada mês de outubro.

Atividades em torno do Dia das Bruxas: há de concursos de fantasias, visitas guiadas a paradas temáticas na cidade
Atividades em torno do Dia das Bruxas: há de concursos de fantasias, visitas guiadas a paradas temáticas (kirkikis/Getty Images)
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Magia, mistério e muita história se misturam em Salem. Ao longo deste mês, a cidade sedia o Haunted Happenings, um grande festival, lançado em 1982, que virou a grande atração do lugar. Há uma extensa programação para todas as idades, que reúne paradas oficiais, festas à fantasia, feiras de rua, passeios temáticos, visitas guiadas à “cidade das bruxas”, cruzeiros mal-assombrados e um tour ao local da filmagem de Abracadabra (Hocus Pocus, da Disney, de 1993). Há ainda shows de mágicas e eventos teatrais, só para citar alguns.

Tradição no Dia das Bruxas em Salem e em todos os Estados Unidos: as crianças se fantasiam e batem de porta em porta atrás de doces
Tradição no Dia das Bruxas em Salem e em todos os Estados Unidos: as crianças se fantasiam e batem de porta em porta atrás de doces (Rebecca Nelson/Getty Images)
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Embora atualmente a cidade seja famosa por animadas e “assustadoras” festividades em torno do Halloween, o seu passado guarda um episódio – real – infame e sombrio. Em 1692, quando esse território ainda fazia parte da colônia britânica, mais de 200 pessoas foram presas acusadas de praticar bruxarias e 19 delas condenadas à forca, a maioria mulheres. Tudo começou quando algumas meninas da comunidade começaram a se sentir mal e apresentar convulsões sem nenhuma razão aparente. Dada a religiosidade extrema da população local, puritana, não demorou para que vissem nesses comportamentos sinais de feitiçaria e influência diabólica. Séculos depois, historiadores acreditam que o mal-estar das meninas podia estar associado a alimentos contaminados por fungos e não à magia, e o episódio também envolveu rivalidades entre famílias da região.

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Roteiro para visitar: em Salem há uma série de endereços, incluindo museus dedicados a temática do Halloween
Roteiro para visitar: em Salem há uma série de endereços, incluindo museus dedicados ao Halloween (Kirkikis/Getty Images)
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Mais de três séculos depois, Salem ergueu memoriais em homenagem às vítimas daquele triste episódio, abraçou uma postura contra a intolerância e fatura em torno do turismo “sinistro”, especialmente na época do Halloween. Entre os locais que os turistas podem visitar está um museu de cera, que inclui estátuas em tamanho real de juízes envolvidos no episódio mais famoso do local. Há ainda o Museu das Bruxas de Salem que, embora pequeno, conta com um amplo acervo de documentos, fotografias e objetos relacionados à caça às bruxas. É um halloween cheio de história!

Tradição levada a sério: durante todo o mês de outubro é possível encontrar pessoas fantasiadas em Salem
Tradição levada a sério: durante todo outubro é possível encontrar pessoas fantasiadas em Salem (FlySnow/Getty Images)
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