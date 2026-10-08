⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

O mundo de Sofia

Por Sofia Cerqueira Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Viajar é abrir portas para novas culturas, experiências e descobertas.
Mundo

Compras nos EUA: dez cidades onde os impostos são mais convidativos

Embora a média nacional da carga tributária sobre vendas em solo americano seja de 7,52%, há locais onde essa taxa é bem menor ou até nula

Por Sofia Cerqueira 8 out 2026, 17h16 | Atualizado em 8 out 2026, 18h29
Portland, em Oregon: o local se tornou um forte destino de compras por ser isento de Sales Tax, o imposto sobre vendas
Portland, em Oregon: o local se tornou um forte destino de compras por ser isento de Sales Tax, o imposto sobre vendas  (UCG/Getty Images)
Continua após publicidade
Compras nos EUA: dez cidades onde os impostos são mais convidativos Priorize VEJA no Google

Mesmo que o câmbio não esteja tão amigável e o poder de compra tenha diminuído, com o dólar na faixa dos 5 reais, é difícil resistir à tentação. Paraíso do consumo, os Estados Unidos são daqueles lugares que o turista pode até jurar que vai apenas fazer uma viagem de lazer e cultura, mas acaba sempre cedendo e voltando com algumas – quando não muitas – comprinhas. Por ano, cerca de 2 milhões de brasileiros fazem as malas para o país e gastam por lá em torno de 20 bilhões de reais.

Outlet em Orlando: apesar de ter uma carga tributária de 6,5%, o destino tem ótimas opções para compras
Outlet em Orlando: apesar de ter uma carga tributária de 6,5%, o destino tem ótimas opções para compras (Jeff Grimberg/Getty Images)

Entre os itens mais consumidos pelos turistas nacionais estão roupas, eletrônicos, cosméticos, artigos para bebês e marcas de luxo. Embora alguns produtos tenham preços similares no Brasil, há sempre uma enorme variedade de ofertas que continuam a fazer das compras nos Estados Unidos um grande atrativo. É sempre bom, porém, ficar atento: a taxa de compras (Sales Tax) varia de acordo com o estado e a cidade. A média nacional do imposto sobre vendas (somando a carga tributária estadual e municipal) é de 7,52%, mas há locais onde esse índice chega a zero. Ou seja, o preço que está na etiqueta é o que se paga no caixa.

Para ajudar os viajantes nessa empreitada, a coluna selecionou dez destinos convidativos para compras nos Estados Unidos:

Siga

 

1-Portland, Oregon

Continua após a publicidade

A cidade se tornou um forte destino de compras por não ter Imposto sobre Vendas (Sales Tax). Isso acontece porque, diferentemente de vários outros estados americanos, Oregon é isento deste imposto, fazendo com que o preço que se vê na etiqueta seja o preço final. Além de ser um destino popular para eletrônicos e roupas, Portland tem muitas butiques locais, lojas vintage, brechós e produtos artesanais.

 

2-Anchorage, Alasca

Continua após a publicidade

No centro-sul do Alasca, na costa do Oceano Pacífico, esta cidade se destaca por não ter imposto estadual e também por não cobrar imposto local sobre as vendas. Com isso, a taxa combinada é de 0%. Embora tenha lojas tradicionais, o forte ali são o artesanato e os produtos locais, como peles e itens de aventura. Entre os pontos mais procurados pelos turistas para compras está o Dimond Center.

 

3-Manchester, Nova Hampshire

Continua após a publicidade

De um antigo polo têxtil industrial, a cidade de Manchester se transformou em um centro de alta tecnologia, saúde e serviços financeiros. Fazer compras nesta cidade, na região da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, também é um bom negócio: não há imposto sobre vendas e a taxa é de 0%.

 

4-Billings, Montana:

Continua após a publicidade

No noroeste dos Estados Unidos, o estado de Montana não tem imposto estadual sobre vendas. Embora algumas áreas turísticas possam ter um pequeno imposto local, Billings, a maior cidade do estado e um grande centro de comércio, geralmente têm taxas muito baixas ou zero para a maioria das compras. Outro detalhe: a localidade, conhecida como a “Cidade Mágica” por seu rápido crescimento, fica localizada na base das falésias Rimrock e perto do Rio Yellowstone.

 

5-Honolulu, Havaí

Continua após a publicidade

Embora o Havaí tenha um imposto geral de circulação (General Excite Tax-GET), a taxa combinada é relativamente baixa (em torno de 4,5%). Com isso, Honolulu, capital do Havaí e conhecida mundialmente por suas paisagens paradisíacas, também é um ótimo destino para compras.

 

6-Arlington, Virgínia

Próximo a Washington D.C., a cidade de Arlington é um destino urbano conhecido por sua rica história nacional e frequentemente é considerada uma das cidades grandes mais “felizes” dos Estados Unidos. O local também é conhecido por ter uma taxa para as compras baixa, ficando em torno de 5,3% a 5,77% – abaixo da média nacional, que é de 7,52%.

 

7-Wilmington, Delaware

A cidade, no estado de Delaware, é conhecida por combinar um charme histórico com uma cena cultural dinâmica e ganhou fama nos últimos anos porque foi ali que o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou a maior parte de sua vida e construiu sua carreira política. Sem imposto estadual ou local sobre vendas, a taxa ali é de 0%.

 

8-Nova York, Nova York state

Metrópole vibrante e diversa, Nova York também é conhecida como um irresistível centro de compras, com uma variedade imensa de lojas, marcas de grifes e lojas de departamento. Embora a cidade tenha uma taxa alta (8,87%), a cidade oferece algumas vantagens para os compradores: roupas e calçados com preços inferiores a US$ 110 por item são isentos de impostos estaduais e municipais.

 

9-Miami/Orlando, Flórida

A taxa de compras (Sales Tax) na Flórida varia de acordo com a cidade, sendo a carga tributária em Orlando de 6,5% e em Miami de 7%. Apesar da cobrança de impostos, as cidades são ótimos destinos de compras, com uma enorme variedade de outlets, o que garante preços convidativos. As cidades também são famosas por fazerem promoções sazonas. Tanto Miami quanto Orlando ainda têm o “Tax Free Month”, que acontece em agosto, quando roupas, calçados e materiais escolares têm imposto zero.

 

10-Las Vegas, Nevada

Embora a taxa combinada do imposto estadual com o local seja considerada moderada (8,37%) para uma cidade turística, a cidade conhecida pelos grandes cassinos, hotéis e lojas de luxo, também oferece outras vantagens. Os dois principais outlets de Las Vegas – o Premium Outlets North e o South – ficam bem perto de carro da cidade e da Las Vegas Strip, a avenida principal.

 

Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira

https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr

 

Publicidade
TAGS:
Compras
Estados Unidos
Nova York
Orlando
Sofia Cerqueira
Turismo
viagem
Viagens
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).