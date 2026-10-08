Compras nos EUA: dez cidades onde os impostos são mais convidativos

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Mesmo com o dólar alto, brasileiros gastam bilhões em compras nos EUA. Descubra os itens mais procurados e as cidades ideais para economizar no imposto de vendas. A matéria seleciona 10 destinos estratégicos, incluindo locais com taxa zero, para você planejar suas próximas compras e aproveitar ao máximo.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mesmo que o câmbio não esteja tão amigável e o poder de compra tenha diminuído, com o dólar na faixa dos 5 reais, é difícil resistir à tentação. Paraíso do consumo, os Estados Unidos são daqueles lugares que o turista pode até jurar que vai apenas fazer uma viagem de lazer e cultura, mas acaba sempre cedendo e voltando com algumas – quando não muitas – comprinhas. Por ano, cerca de 2 milhões de brasileiros fazem as malas para o país e gastam por lá em torno de 20 bilhões de reais.

Entre os itens mais consumidos pelos turistas nacionais estão roupas, eletrônicos, cosméticos, artigos para bebês e marcas de luxo. Embora alguns produtos tenham preços similares no Brasil, há sempre uma enorme variedade de ofertas que continuam a fazer das compras nos Estados Unidos um grande atrativo. É sempre bom, porém, ficar atento: a taxa de compras (Sales Tax) varia de acordo com o estado e a cidade. A média nacional do imposto sobre vendas (somando a carga tributária estadual e municipal) é de 7,52%, mas há locais onde esse índice chega a zero. Ou seja, o preço que está na etiqueta é o que se paga no caixa.

Para ajudar os viajantes nessa empreitada, a coluna selecionou dez destinos convidativos para compras nos Estados Unidos:

1-Portland, Oregon

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A cidade se tornou um forte destino de compras por não ter Imposto sobre Vendas (Sales Tax). Isso acontece porque, diferentemente de vários outros estados americanos, Oregon é isento deste imposto, fazendo com que o preço que se vê na etiqueta seja o preço final. Além de ser um destino popular para eletrônicos e roupas, Portland tem muitas butiques locais, lojas vintage, brechós e produtos artesanais.

2-Anchorage, Alasca

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No centro-sul do Alasca, na costa do Oceano Pacífico, esta cidade se destaca por não ter imposto estadual e também por não cobrar imposto local sobre as vendas. Com isso, a taxa combinada é de 0%. Embora tenha lojas tradicionais, o forte ali são o artesanato e os produtos locais, como peles e itens de aventura. Entre os pontos mais procurados pelos turistas para compras está o Dimond Center.

3-Manchester, Nova Hampshire

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De um antigo polo têxtil industrial, a cidade de Manchester se transformou em um centro de alta tecnologia, saúde e serviços financeiros. Fazer compras nesta cidade, na região da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, também é um bom negócio: não há imposto sobre vendas e a taxa é de 0%.

4-Billings, Montana:

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No noroeste dos Estados Unidos, o estado de Montana não tem imposto estadual sobre vendas. Embora algumas áreas turísticas possam ter um pequeno imposto local, Billings, a maior cidade do estado e um grande centro de comércio, geralmente têm taxas muito baixas ou zero para a maioria das compras. Outro detalhe: a localidade, conhecida como a “Cidade Mágica” por seu rápido crescimento, fica localizada na base das falésias Rimrock e perto do Rio Yellowstone.

5-Honolulu, Havaí

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Embora o Havaí tenha um imposto geral de circulação (General Excite Tax-GET), a taxa combinada é relativamente baixa (em torno de 4,5%). Com isso, Honolulu, capital do Havaí e conhecida mundialmente por suas paisagens paradisíacas, também é um ótimo destino para compras.

6-Arlington, Virgínia

Próximo a Washington D.C., a cidade de Arlington é um destino urbano conhecido por sua rica história nacional e frequentemente é considerada uma das cidades grandes mais “felizes” dos Estados Unidos. O local também é conhecido por ter uma taxa para as compras baixa, ficando em torno de 5,3% a 5,77% – abaixo da média nacional, que é de 7,52%.

7-Wilmington, Delaware

A cidade, no estado de Delaware, é conhecida por combinar um charme histórico com uma cena cultural dinâmica e ganhou fama nos últimos anos porque foi ali que o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou a maior parte de sua vida e construiu sua carreira política. Sem imposto estadual ou local sobre vendas, a taxa ali é de 0%.

8-Nova York, Nova York state

Metrópole vibrante e diversa, Nova York também é conhecida como um irresistível centro de compras, com uma variedade imensa de lojas, marcas de grifes e lojas de departamento. Embora a cidade tenha uma taxa alta (8,87%), a cidade oferece algumas vantagens para os compradores: roupas e calçados com preços inferiores a US$ 110 por item são isentos de impostos estaduais e municipais.

9-Miami/Orlando, Flórida

A taxa de compras (Sales Tax) na Flórida varia de acordo com a cidade, sendo a carga tributária em Orlando de 6,5% e em Miami de 7%. Apesar da cobrança de impostos, as cidades são ótimos destinos de compras, com uma enorme variedade de outlets, o que garante preços convidativos. As cidades também são famosas por fazerem promoções sazonas. Tanto Miami quanto Orlando ainda têm o “Tax Free Month”, que acontece em agosto, quando roupas, calçados e materiais escolares têm imposto zero.

10-Las Vegas, Nevada

Embora a taxa combinada do imposto estadual com o local seja considerada moderada (8,37%) para uma cidade turística, a cidade conhecida pelos grandes cassinos, hotéis e lojas de luxo, também oferece outras vantagens. Os dois principais outlets de Las Vegas – o Premium Outlets North e o South – ficam bem perto de carro da cidade e da Las Vegas Strip, a avenida principal.

Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira

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