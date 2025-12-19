Como viajar mais barato pela América do Sul e Caribe

Do primeiro voo comercial, realizado nos Estados Unidos em 1914, aos dias de hoje, a aviação passou por evoluções cíclicas. Embora tenha sido um marco aquele voo de apenas 23 minutos entre Saint Petesburg e Tampa, na Flórida, a expansão da aviação comercial só se deu após a Primeira Guerra, na década de 1920. A sua popularização, porém, estava longe de acontecer. Nos anos 1930, um bilhete aéreo chegava a custar 20 000 dólares, experiência restrita a pouquíssimos endinheirados. Ao longo dos anos, os valores foram se ajustando, mas se mantinham como uma experiência inacessível para muitos. Em 1970, outro feito chacoalhou o mercado aéreo.

Foi nesse ano que começou a operar a Southwest Airlines, também nos Estados Unidos, a primeira companhia aérea de baixo custo do mundo. As low cost, no entanto, só se popularizaram duas décadas depois, nos anos 90, com a Ryanair e EasyJet entrando com força no mercado europeu. Por aqui, essa opção de transporte aéreo demorou ainda mais a chegar. A primeira companhia do gênero a decolar de solo brasileiro foi a chilena Sky Airline, em 2014; seguida da JetSMART, especializada na América do Sul, e da argentina Flybondi, ambas em 2019. Há três anos foi a vez da Arajet, da República Dominicana, iniciar suas operações no país.

Perfeitas para quem põe a questão econômica acima de alguns confortos, as low cost costumam se concentrar em rotas ponto a ponto, frotas padronizadas e na dispensa de serviços não essenciais em nome de tarifas mais baixas. Neste modelo, o viajante parte de um valor mínimo e inclui apenas os serviços extras que desejar, como mala de mão, bagagem despachada e serviço de bordo. Pelo básico definido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estas passagens precisam incluir, pelo menos, uma bagagem de até 10 Kg que caiba embaixo do assento à frente do passageiro.

Atualmente, as quatro companhias de baixo custo que operam no Brasil, juntas, realizam 130 voos semanais, ligando nove cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Recife e Natal) a destinos na América do Sul e Caribe. Há voos para a Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai e República Dominicana.

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O valor médio de um voo entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires, por exemplo, costuma ficar entre 100 e 200 dólares. Esses preços, vale lembrar, podem variar de acordo com promoções e com a tarifa escolhida pelo passageiro. Em geral, as low cost oferecem três tarifas: com apenas um item pessoal; outra com bagagem despachada e, uma terceira, mais completa, com malas de bordo e bagagem despachada e marcação de assento. Outro detalhe importante: em vários destinos em seus países, essas companhias costumam ter conexões com voos domésticos e, em alguns casos, para outros países. Vale pesquisar!

Confira a seguir as rotas operadas por companhias de baixo custo no Brasil, os aeroportos de onde partem e valores:

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SKY AIRLINE

Fundada no início dos anos 2000, a companhia chilena passou a operar no país em 2014. Hoje conecta o Brasil com quatro destinos internacionais: Chile, Uruguai, Argentina e Peru. Saindo de seis cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte), oferece 46 voos semanais. Possui rotas sazonais com o objetivo de dar mais oportunidades para os viajantes brasileiros que querem aproveitar a experiência da neve no Chile durante o inverno (junho a setembro). Do Brasil para Santiago, a capital chilena, os viajantes podem encontrar tarifas a partir de 114 dólares.

Rotas:

Rio de Janeiro – Santiago

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Rio de Janeiro – Montevidéu

São Paulo – Santiago

São Paulo – Lima

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Salvador – Buenos Aires

Salvador – Montevidéu

Belo Horizonte – Santiago

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Florianópolis – Santiago

Porto Alegre – Santiago

ARAJET

A mais recente companhia low cost a operar no Brasil, a empresa da República Dominicana entrou no país em 2022. Atualmente, concentra a sua operação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com sete voos semanais entre a capital paulista e Punta Cana. A partir de lá e de Santo Domingo, capital do país, a companhia oferece conexões para 26 destinos em 16 países, como Chile, Peru, México, Estados Unidos e Canadá. A Arajet trabalha com um sistema de preços dinâmicos, que variam de acordo com demanda e oferta, garantindo sempre tarifas competitivas. Um voo de São Paulo para Punta Cana, em janeiro, está na faixa de 800 reais.

Rotas:

São Paulo – Punta Cana

JETSMART

Em operação no Brasil desde 2019, a companhia tem 58 voos, por semana, decolando de aeroportos brasileiros (Rio de Janeiro, Recife, Foz de Iguaçu, Natal, São Paulo e Florianópolis, sendo os dois últimos de forma sazonal). Esta ultra low cost liga o país a Montevidéu, no Uruguai; Assunção, no Paraguai; Santiago, no Chile; e Buenos Aires, Mendoza e Córdoba, na Argentina. Para janeiro, um voo entre o Rio e a capital chilena custa, no seu site, cerca de 700 reais. Desde 2016, quando foi lançada, a JetSMART já transportou mais de 42 milhões de passageiros.

Rotas:

Rio de Janeiro – Montevidéu, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago e Assunção

Recife – Buenos Aires

Natal – Buenos Aires

Florianópolis: Buenos Aires e Santiago (sazonal)

São Paulo: Santiago (sazonal)

Foz do Iguaçu: Santiago

FLYBONDI

Um ano depois de ser lançada na Argentina, em 2018, a low cost chegou ao Brasil. Hoje, opera no Galeão (Rio), Cumbica (Guarulhos) e Hercílio Luz (Florianópolis). A partir de dezembro, decolará também dos aeroportos Luís Eduardo Magalhães (Salvador) e Zumbi dos Palmares (Maceió). Este ano, para o verão, lançou quatro novas rotas conectando a Argentina e o Brasil. E pela primeira vez a companhia operará voos regulares entre o Brasil e Córdoba, com conexão para o Rio de Janeiro e Florianópolis, a partir de 2 de dezembro. Atualmente, são 19 voos semanais, mas, no verão, chegará a 58. De Buenos Aires, a companhia tem conexões para o Paraguai e Peru, além de 17 cidades argentinas. Um voo do Rio para Buenos Aires no início de fevereiro custa em torno de 1500 reais.

Rotas:

Rio de Janeiro – Buenos Aires

Rio de Janeiro – Córdoba

São Paulo – Buenos Aires

Florianópolis – Buenos Aires

Florianópolis – Córdoba

Salvador – Buenos Aires

Maceió – Buenos Aires