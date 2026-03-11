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Como Chicago conquistou o cinema e virou locação de grandes produções

A metrópole, no centro-oeste americano, já serviu de cenário para mais de 1 500 títulos, entre eles Homem-Aranha 2 e Batman: O Cavaleiro das Trevas

Por Sofia Cerqueira 11 mar 2026, 14h35 | Atualizado em 15 set 2026, 13h50
Chicago: incentivos fiscais e farta mão de obra qualificada na área cinematográfica
Chicago: incentivos fiscais e farta mão de obra qualificada na área cinematográfica (Sofia Cerqueira/VEJA)
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Como Chicago conquistou o cinema e virou locação de grandes produções Priorizar nos meus resultados Google

Quando o assunto é a indústria cinematográfica, as primeiras cidades que costumam vir à cabeça são Los Angeles, que abriga o distrito de Hollywood, com sua concentração de estúdios e astros; e Nova York, com seu imbatível apelo audiovisual. Outros destinos, como Cannes, na Riviera Francesa, e Veneza, na Itália, palcos de grandes festivais, também têm seus nomes comumente associados ao cinema. Correndo por fora, porém, uma outra cidade, no centro-oeste americano, também conquistou seu espaço como referência do setor. Trata-se de Chicago, eleita pelo nono ano consecutivo a melhor metrópole dos Estados Unidos e um lugar que respira natureza – possui mais de uma centena de grandes parques –, além, claro, de arte e cultura.

Cenário de cinema: Chicago tem um dos skylines mais famosos do mundo
Cenário de cinema: Chicago tem um dos skylines mais famosos do mundo (Sofia Cerqueira/VEJA)

Conhecida ainda como a cidade dos “arranha-céus” por seus imponentes prédios e dona de um dos skylines mais especiais do mundo, Chicago acabou se transformando, sobretudo nas últimas décadas, em uma das queridinhas dos diretores de cinema. O local, no estado de Illinois, é usado constantemente como locação de longas, séries, programas de televisão e documentários. Estima-se que a metrópole já tenha sido cenário de mais de 1 500 títulos, alguns deles verdadeiros blockbusters (enormes sucessos de bilheteria), como Homem-Aranha 2 e Batman: O Cavaleiro das Trevas, sem falar de clássicos reprisados exaustivamente na temporada de Natal, como Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin. A convite do Choose Chicago (entidade que promove o turismo local), a colunista teve a chance de conhecer de perto alguns destes concorridos pontos na cidade que ganharam as telas dos cinemas e da TV.

A mansão, no subúrbio de Winnetka, onde foi filmado
A mansão, no subúrbio de Winnetka, onde foi filmado “Esqueceram de Mim”:  ponto turístico (Sofia Cerqueira/VEJA)

Mais recentemente, a série The Bear (O Urso, da Disney+), sobre um badalado chef de cozinha que volta para a cidade com o intuito de salvar a lanchonete da família, alcançou sucesso mundial e voltou a jogar holofotes sobre as locações de Chicago. O restaurante Mr. Beef, no bairro de River North, que serviu de inspiração para a produção, foi alçado a ponto turístico e vive constantemente cheio de visitantes de outras partes do mundo.

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Restaurante que serviu de inspiração para a série: visita constante de turistas fãs da série
Restaurante que serviu de inspiração para The Bear: visita constante de turistas fãs da série (Sofia Cerqueira/VEJA)

Além de ter locações diversificadas e uma arquitetura icônica – a metrópole é banhada pelo Lago Michigan e sua área urbana cortada pelo rio Chicago; seu metrô é famoso por ser elevado e seus prédios são conhecidos pela inovação –, o que explica o fato de Chicago ter conquistado o mundo do cinema? Especialistas do setor são unanimes ao afirmar que é uma conjunção de fatores que torna a cidade tão atrativa: ela tem incentivos fiscais competitivos, farta mão de obra qualificada na área e o apoio oficial de um escritório (o Chicago Film Office), que auxilia nas licenças e coordenação de serviços municipais, simplificando o processo de filmagem no local.

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Chicago Union Station, mais uma locação na cidade: ali foram filmadas cenas de
Chicago Union Station, mais uma locação na cidade: ali foram filmadas cenas de “O Casamento do meu melhor amigo” (Sofia Cerqueira/VEJA)
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Embora Chicago tenha firmado seu posto de destaque na indústria cinematográfica mais recentemente, sua história com o cinema é bem antiga. Segundo o DCASE (Departamento Cultural e Eventos Especiais Oficiais), há gravações ali desde 1896. Sabe-se que é desta época, por exemplo, o The Tramp and Dog, um curta de apenas 90 segundos, como era comum se fazer naquele período. Uma cidade cheia de atrativos – fora e dentro das telas.

 

Veja a seguir dez filmes e séries de sucesso que tiveram cenas gravadas em Chicago:

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1.Batman: O Cavaleiro das Trevas

Chicago serviu de cenário para a cidade fictícia de Gotham City, no sucesso mundial de bilheteria de 2008. Vários locais icônicos da cidade foram usados em diálogos, cenas de ações e perseguições de carro do filme. A tomada do assalto a um banco na abertura da fita, por exemplo, teve como locação o antigo edifício dos Correios de Chicago (Old Chicago Post Office). Já o Willis Tower (anteriormente Sears Tower), o arranha-céu mais famoso de Chicago aparece em várias cenas aéreas, quando Batman é visto no topo do edifício observando a metrópole. O Navy Píer, o píer mais famoso do local, foi utilizado na sequência em que a população de Gotham embarca nos ferries para evacuar a cidade. Ainda em construção na época,  o edifício Trump International Hotel & Tower, serviu de palco para o confronto final entre o protagonista e o Coringa.

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2.O Casamento do meu melhor amigo

A cidade é intensamente retratada na comédia romântica estrelada por Julia Roberts, de 1997. Uma das mais emblemáticas cenas, a do casamento, acontece na Quarta Igreja Presbiteriana (Fourth Presbyterian Church), localizada em 126 E. Chestnut Street. O histórico Drake Hotel, de 1920, localizado no centro de Chicago, foi o escolhido para a recepção e alguns de seus quartos também serviram de locação no longa. Outro ponto icônico escolhido na metrópole foi a Chicago Union Station (a estação de trem), onde finalmente Julianne (Julia Roberts) encontra Michael (Dermot Mulroney) e confessa seus sentimentos por ele.

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3.Esqueceram de Mim

Lançado em 1990, o clássico natalino Esqueceram de Mim, reprisado exaustivamente a cada fim de ano, teve a maioria de suas cenas gravadas nos subúrbios de Chicago, sobretudo nos bairros de Winnetka, Oak Park e Wilmette. A inesquecível casa de tijolos vermelhos da família McCallister, na qual o pequeno Kevin (Macaulay Culkin) é esquecido pelos pais, existe e continua intocada na luxuosa localidade de Winnetka (671 Lincoln Avenue). O interior da propriedade não pode ser visitado, mas sua fachada é ponto de parada de hordas de turistas. A alguns quilômetros dali fica a Trinity United Methodist Church, no subúrbio de Wilmette, local onde o menino Kevin se esconde. Várias tomadas do clássico também foram gravadas no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago.

 

4.Homem-Aranha 2

Embora a continuação do Homem-Aranha se passe oficialmente em Nova York, o filme, que chegou aos cinemas em 2004, tem uma de suas cenas mais impactantes rodadas em Chicago. É na cidade, no estado de Illinois, que foram rodadas as tomadas em que o super-herói para um trem desgovernado e salva todos os passageiros. A cena foi filmada no sistema de metrô elevado da metrópole, conhecido como Chicago L, especialmente na área do bairro The Loop. A equipe do longa usou um vagão de trem real com várias câmeras para as tomadas de fundo e ação.

 

  1. Curtindo a vida adoidado

A cidade serve de pano de fundo para as aventuras inesquecíveis de Ferris Bueller (Matthew Broderick), sua namorada e seu melhor amigo, quando eles decidem matar um dia de aula e curtir a cidade. A comédia adolescente clássica dos Anos 1980 promove um verdadeiro passeio por Chicago. Em sua saga para aproveitar a vida, o trio de protagonistas visita pontos icônicos da cidade, como o Art Institute of Chicago e o topo do Willis Tower – onde hoje funciona o Skydeck Chicago, o famoso observatório no 103º andar do arranha-céu. Cenas também foram gravadas no famoso estádio Wrigley Field, onde os três amigos assistem parte de um jogo do time de beisebol Chicago Cubs. Uma curiosidade: Glenbrook North High School, a escola que serviu de locação para a trama, fica em Northbrook, cidade natal do diretor John Hughes.

 

6.The Bear

A aclamada série de comédia dramática (O Urso, no Brasil), que retrata o caótico e estressante mundo da gastronomia, tem Chicago como palco principal. O restaurante Mr. Beef (666 N Orleans St, Chicago, IL 60654), serviu de locação para o episódio piloto da série e continuou a ser usado para cenas externas e flashbacks em várias temporadas, virou ponto turístico na cidade. Milhares de turistas batem ponto no restaurante real para provar o Chicago-style italian beef sanduwich, o sanduíche italiano que teve a sua versão criada por Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) em The Bear. Ao longo das temporadas, a série ainda mostra, entre outros, o Pequod’s Pizza, um famoso restaurante que serve pizzas com bordas caramelizadas; o Superdawg Drive, um drive-in clássico na cidade; e o Music Drive-in, um clássico drive-in de Chicago.

 

7.Chicago Fire

A série, que estreou em 2012, como o próprio nome deixa claro, se passa na metrópole de Illinois e acompanha a vida profissional e pessoal de bombeiros de uma grande corporação – no caso, o fictício 51º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Chicago. Embora a maior parte das cenas internas da produção sejam gravadas em estúdio, existe um quartel real na cidade que serve de locação para a série: o Engine Company 18 do Corpo de Bombeiros de Chicago, localizado na 1360 S. Blue Island Avenue, no bairro de Little Italy. O quartel em funcionamento virou um ponto turístico popular para fãs de Chicago Fire. Ali, bombeiros de verdade trabalham e costumam ser bem receptivos com os visitantes. Volta e meia, eles também aparecem como figurantes do programa.

 

8.Os Irmãos Cara-de-Pau

A comédia musical, de 1980, é um clássico estrelado por John Belushi e Dan Aykroyd (interpretam os irmãos Jake e Elwoo9d Blues), que no filme saem da prisão e formam uma banda de blues para salvar o orfanato onde cresceram, em Chicago, e que tem uma grande dívida com a prefeitura local. Cenas importantes da trama se passam, por exemplo, no prédio público Richard J. Daley Center, no bairro The Loop, e no City Hall, a prefeitura da cidade. Uma das mais famosas cenas de perseguição de carro do longa, por sua vez, foi rodada na via expressa Lower Wacker Drive. Já a igreja que aparece no filme é a Pilgrim Baptist Church, localizada na 3301 S Indiana Avenue.

 

  1. Os Intocáveis

Lançado em 1987, o aclamado drama policial dirigido por Brian De Palma, retrata Chicago dos Anos 1930, durante a Lei Seca nos Estados Unidos – quando a fabricação, transporte e venda de bebidas alcóolicas eram proibidas. No longa, naquela época, estava sob o domínio do chefe da máfia e gângster Al Capone (interpretado por Robert De Niro). É com este enredo que vários pontos marcantes de Chicago aparecem em cena, como a Union Station, a histórica e imponente estação de trens; o grande saguão e as escadarias do Chicago Cultural Center, na 78 East Washington Street; e a fachada e o interior do Rookery Building, usados como quartel-general da polícia de Eliot Ness (Kevin Costner).

 

  1. Transformers: O Lado Oculto da Lua

O terceiro filme da franquia de Michael Bay, lançado em 2011, tem uma batalha épica no centro de Chicago, entre Autobots e Decepticons, quando o local é alvo de uma destruição. A metrópole se recupera e ao longo da trama são mostrados alguns de seus pontos emblemáticos, como o Chicago River, onde há várias cenas de ação aérea e com paraquedistas; a La Salle Street, onde fica o distrito financeiro da cidade; e o antigo prédio dos Correios (o Old Chicago Post Office). Icônicos edifícios, a exemplo do Trump International Hotel & Tower, o Wrigley Building, a Tribune Tower e o Jewelers Buinding também aparecem em algumas tomadas da batalha final de Transformers: O Lado Oculto da Lua.

 

A colunista viajou a convite do Choose Chicago, escritório de turismo da cidade (@choosechicago e @choosechicabobr), e se hospedou no Kimpton Gray Hotel. Localizado no bairro do Loop, perto do Millennium Park, de vários pontos turísticos e de uma excelente área comercial, o hotel ainda é um marco arquitetônico de Chicago. O edifício, construído em 1894, é considerado um dos primeiros arranha-céus da cidade. A rede de hotéis-boutique de luxo Kimpton comprou a propriedade em 2014 e seus quartos passaram por uma remodelação recente.

Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira

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