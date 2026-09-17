Cinco destinos especiais para aproveitar o fim do verão europeu

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O verão europeu pode estar no fim, mas alguns destinos mediterrâneos ainda oferecem dias de sol, praias tranquilas e preços mais convidativos. Descubra onde aproveitar o charme da estação após a alta temporada, em lugares como Capri, Marbella e Hvar, para uma experiência relaxante e autêntica.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O verão europeu pode até estar oficialmente com os seus dias contados, mas o calendário não precisa ditar o fim dos dias ao ar livre, dos mergulhos no mar ou das mesas de restaurantes ocupando calçadas à beira d’água. Na reta final da temporada (o verão europeu termina oficialmente no próximo dia 22) e já na chegada do outono, destinos do Mediterrâneo e de outras faixas litorâneas da Europa ainda oferecem temperaturas agradáveis, praias menos concorridas e uma rotina que inspira a viver do lado de fora. Para quem deixou a viagem para a última hora — ou simplesmente quer um suspiro de verão no last minute —, esta é a hora de descobrir onde a estação insiste em ficar.

Opções para quem decidiu embarcar no apagar das luzes da temporada não faltam. Além do clima mais generoso, a época costuma trazer um bônus que o auge do verão raramente oferece: menos filas, preços mais convidativos e uma atmosfera menos tomada pelo turismo de massa. É uma oportunidade para conhecer o litoral europeu em outro ritmo, sem a urgência dos meses de julho e agosto e ainda mantendo o charme da estação. “Como em todos os anos, essa temporada é um convite à convivência e inspira a vida ao ar livre, o esporte, os dias al mare e o mergulho em um calendário cultural vibrante nas grandes capitais. Apesar de destinos muito disputados, que exigem um planejamento prévio, há lugares muito interessantes para viagens last minute, em que ainda é possível aproveitar o melhor dos dias quentes e solares na Europa”, completa Tomás Perez, CEO da Teresa Perez – agência especializada em roteiros personalizados de alto padrão

Confira a seguir cinco destino onde vale aproveitar a temporada de verão tardiamente:

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CAPRI, Itália

Em qualquer época do ano, Capri é um dos destinos mais glamourosos e sofisticados da Itália. Quando chega setembro, o destino, que se ergue sobre o azul do Mar Tirreno, ganha um charme particular. Com o fim da alta temporada, a ilha começa a recuperar um ritmo mais tranquilo, sem perder o calor necessário para aproveitar o mar, as praias e os passeios de barco. No golfo de Nápoles, suas falésias dramáticas, águas cristalinas e grutas, como a célebre Grotta Azzurra, dividem a cena com a Piazzetta, onde grifes internacionais convivem com cafés tradicionais e artesãos que mantêm viva a tradição das sandálias feitas sob medida. É também uma boa época para percorrer os jardins de Villa San Michele, explorar Anacapri e contemplar o pôr do sol de um dos muitos terraços da ilha. Entre dias ensolarados, noites mais frescas e um movimento já distante da agitação de julho e agosto, Capri oferece, nesta época, uma versão mais serena de seu celebrado dolce far niente.

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MARBELLA, Espanha

Na Costa do Sol, Marbella combina de uma maneira particular o luxo internacional com o espírito descontraído da Andaluzia. Protegida pela Sierra Blanca e banhada pelo Mediterrâneo ao longo de cerca de 27 quilômetros de litoral, a cidade é conhecida pelo clima privilegiado, com mais de 300 dias de sol por ano, e por uma combinação que vai de praias de areia dourada e beach clubs a ruelas estreitas, casas caiadas e praças floridas no centro histórico. O apelido de “St. Tropez espanhola” não veio por acaso: desde a segunda metade do século XX, quando o príncipe Alfonso de Hohenlohe transformou o Marbella Club em endereço disputado por celebridades e membros da realeza, a cidade consolidou sua vocação para o glamour. hoje, Puerto Banús concentra megaiates, carros de luxo e restaurantes badalados, enquanto os campos de golfe e a extensa faixa costeira convidam a aproveitar os dias de calor. No fim do verão, quando a movimentação começa a arrefecer e as temperaturas ficam mais amenas, Marbella revela talvez sua melhor faceta: a de um balneário sofisticado que sabe desacelerar sem perder o brilho.

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BODRUM, Turquia

Localizada na costa turca do Mar Egeu, a cidade de Bodrum reúne vestígios de uma história que atravessa milênios com a energia cosmopolita de um dos balneários mais disputados do Mediterrâneo. A antiga Halicarnasso, onde ficava uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, hoje se espalha entre colinas pontilhadas por casas brancas, bougainvilles e enseadas de águas transparentes. Nas marinas, os tradicionais gulets de madeira dividem espaço com iates de proporções monumentais; em terra, beach clubs, restaurantes sofisticados e bares à beira-mar mantêm a cidade costeira em movimento até altas horas. Quando setembro chega, porém, o ritmo começa a mudar: o calor intenso do auge do verão dá lugar a dias mais amenos, ideais para navegar pelas baías, experimentar a cozinha local — marcada por peixes frescos, vegetais e azeite — e descobrir uma Bodrum menos frenética, mas ainda plenamente entregue aos prazeres da Riviera Turca

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ILHA DE HVAR, Croácia

Conhecida como a “Rainha das Ilhas da Dalmácia” e considerada uma das ilhas mais bonitas do Mar Adriático, Hvar é um daqueles lugares que parecem terem sido traçados para o verão. Com quase 300 quilômetros quadrados e mais de 2 700 horas de sol por ano, a ilha combina enseadas de águas cristalinas, campos de lavanda e pequenas localidades carregadas de história. Em Hvar Town, a mais cosmopolita delas, fortalezas do século XVI e palácios de pedra cercam uma marina repleta de iates, enquanto, ao largo, as Ilhas Pakleni guardam praias e recantos acessíveis apenas de barco. Stari Grad, uma das cidades mais antigas da Europa, acrescenta ao cenário uma dose de história milenar. No fim da temporada, quando o movimento diminui sem que o sol dê sinais de trégua, a ilha se torna especialmente convidativa: é o momento de trocar as noites mais disputadas do auge do verão por passeios de lancha, mergulhos em águas ainda agradáveis e fins de tarde regados a vinho croata.

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MÔNACO

Em pouco mais de dois quilômetros quadrados espremidos entre os Alpes e o Mediterrâneo, Mônaco transformou a escassez de território em uma espécie de exercício de ostentação. Segundo menor país independente do mundo, o Principado é governado pela dinastia Grimaldi desde 1297 e concentra, em uma área menor que a de muitos bairros de grandes cidades, cassinos centenários, hotéis palacianos, restaurantes estrelados e marinas tomadas por megaiates. No distrito de Monte Carlo, o célebre cassino da Belle Époque e as ruas que recebem o circuito de Fórmula 1 ajudam a compor o imaginário de glamour que tornou o destino sinônimo de riqueza e exclusividade. Fora do frenesi dos grandes eventos e dos meses mais disputados do verão, o início do outono oferece uma oportunidade de conhecer uma Mônaco mais tranquila, mas nem por isso menos luxuosa — com o Mediterrâneo ainda convidativo, dias ensolarados e os terraços da Riviera funcionando a pleno vapor.

* Com uma trajetória de 35 anos, a agência Teresa Perez se consolidou como referência em viagens personalizadas. Pioneira em oferecer consultoria de roteiros exclusivos em destinos pouco explorados, sua expertise abrange países espalhados por todos os continentes.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr