Beach Park: resort mais luxuoso do grupo abre as portas este mês

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O Beach Park inova e anuncia o Ohana, seu quinto e mais luxuoso resort, com inauguração prevista para 2026. Com investimento de R$ 150 milhões e 226 apartamentos, o Ohana promete uma experiência sofisticada e imersa na cultura cearense, consolidando o complexo como o maior destino hoteleiro do Ceará e reforçando sua expansão.

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Debruçado sobre a enseada de Porto das Dunas, no litoral cearense, o Beach Park nasceu como uma simples barraca de praia. A intenção, lá nos idos de 1985, era oferecer uma comida saborosa e um atendimento especial, conquistando famílias que buscavam lazer à beira-mar. Quatro anos depois, em uma combinação de gastronomia, lazer e inovação, a marca deu o seu passo mais decisivo: ali nascia o Aqua Park, o primeiro parque aquático do país e hoje considerado o melhor da América Latina. Quatro décadas depois, o complexo em Aquiraz, a cerca de 30 minutos de Fortaleza, volta a inovar. O Beach Park inaugura, agora, no segundo semestre de 2026 um novo resort, o Ohana, que promete ser o mais luxuoso do grupo, sem perder a característica de pé na areia.

Com um investimento de 150 milhões de reais, o quinto resort do complexo Beach Park já iniciou as vendas para estadias a partir de 29 de setembro, marcando a primeira janela de reservas do novo hotel. Erguido em uma área de aproximadamente 10 000 metros quadrados, bem ao lado do Suítes Beach Park Resort (o primeiro da área, datado de 1996), o Ohana também fica a uma pequena – pequena mesmo – caminhada do Aqua Park. Junto com a funcionalidade, que é uma marca das hospedagens do complexo, o novo resort foi concebido para integrar bem-estar, arte, design e entretenimento em uma estadia que promete ser marcada pelo cuidado com os detalhes. E com mais uma característica: forte conexão com a cultura cearense.

No mês de abril, a convite do Beach Park, eu tive a chance de conhecer as obras do novo resort e pude atestar essa atenção com as particularidades e a grandiosidade do empreendimento. Ao todo, o Ohana Beach Park contará com 226 apartamentos, divididos em sete categorias, planejadas para receber de 4 a 8 pessoas. Serão acomodações que vão de 42 metros quadrados até suítes com mais de 230 metros quadrados, com direito a piscina e jardim privativos. As áreas em comum também prometem encantar os viajantes: além de um lobby com bar e um terraço com vista para o mar, o espaço conta com restaurante, coworking, salão de eventos, academia e um spa assinado pela L’Occitane au Brésil. A cereja do bolo, no entanto, é uma piscina central com 400 metros quadrados. Para entreter a garotada, o resort ainda vai dispor de duas piscinas infantis, um kids club indoor e uma biblioteca.

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Um conceito mais luxuoso e a forte ligação com a cultura cearense chamam a atenção neste lançamento. A ideia, mais do que simplesmente compor a decoração, é que as peças integradas ao projeto ajudem a conectar a estadia ao território, suas histórias e características. O novo resort reúne, entre outros, peças de Mestre Espedito Seleiro (famoso por transformar couro e a estética do sertão em design contemporâneo), mobiliário assinado por Érico Gondim e um grande painel de cerâmica de Túlio Paracampos. Na decoração dos quartos, chamam a atenção trabalhos em cestaria, bordados e tecelagem de Serggio Melo e painéis de azulejos de Olga Maria. “Nada aqui foi concebido para ser genérico. O resultado é um resort sofisticado, que traduz, de maneira contemporânea, a identidade do Ceará dentro de um destino que reúne entretenimento, lazer e hospedagem como nenhum outro no país”, afirma Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

Com a abertura do Ohana, que vem se somar a outros quatro resorts do grupo (Suítes Beach Park, Acqua, Wellness e Oceani), o complexo passa a reunir 1 121 apartamentos, consolidando-se como o maior destino hoteleiro do Ceará. O empreendimento faz parte do projeto de expansão do grupo, durante as comemorações de 40 anos da marca. Em 2025, o Beach Park fez duas grandes inaugurações: o brinquedo Surreal no Acqua Park, que entrou este ano para o Guinness Book, como a maior montanha-russa aquática do mundo; e o Arvorar, um “parque seco” com exposição de aves e atividades interativas. Com as novas atrações, a expectativa é que o Beach Park atraia este ano 1,4 milhão de visitantes – ano passado foram 990 mil pessoas. Números grandiosos para uma história que, surpreendentemente, começou com uma barraca de praia.

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Os números do Ohana Beach Park Resort:

-Área total construída: 19.955,39 m²

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-Terreno: 10.503,21 m²

-Lazer: aproximadamente 2.900 m²

-Investimento: R$ 150 milhões

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-226 apartamentos

-206 suítes junior com varanda, capacidade para até 4 pessoas e aproximadamente 42 m²

-Demais categorias variam entre 84 m² e 230 m², com capacidade para até 8 pessoas

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-Opções de suítes com piscina e jardim privativos

-Estrutura com recepção, lobby com bar, restaurante, biblioteca, coworking, salão de eventos, spa L’Occitane au Brésil, kids club indoor, academia premium com equipamentos Matrix e piscinas adulto e infantil

As reservas já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial https://ohana.beachpark.com.br/ ou pelos números (85) 4012 3030 (fixo) e (85) 98148-1978 (whatsapp). Duas diárias para o fim de outubro, por exemplo, com café da manhã e jantar custam a partir de 3 233,25 reais.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.