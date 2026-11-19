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A prestigiada rede Anantara escolheu Ushuaia para estrear na América do Sul. Com vista para o Canal de Beagle e investimento de 22 milhões de dólares, o resort alia sofisticação, sustentabilidade e imersão na natureza patagônica. Conheça os bastidores do projeto no Fim do Mundo.

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No extremo sul da Argentina, onde a Cordilheira dos Andes encontra as águas geladas do Canal de Beagle, a paisagem parece anunciar o fim de um continente — e o começo de um mundo à parte. Conhecida como a Cidade do Fim do Mundo ou Tierra del Fuego, Ushuaia reúne montanhas nevadas, bosques patagônicos, geleiras e uma exuberante fauna marinha. A cerca de 1 000 quilômetros da Antártica, é também o principal ponto de partida para expedições ao continente branco e um dos destinos mais singulares do planeta. No inverno, a neve transforma a região em um disputado destino para a prática de esqui e snowboard. Nos meses mais quentes, trilhas em meio a florestas, passeios pelo Canal de Beagle e navegações por lagos e geleiras revelam outras facetas desse território urbano mais austral (mais ao Sul) do globo. Uma natureza grandiosa, marcada pelo frio, pelo isolamento e por paisagens que parecem pertencer a outro mundo.

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É justamente neste universo à parte que está sendo construído o hotel que marca a estreia da rede de luxo Anantara na América do Sul. Em uma área de 850 000 metros quadrados e de frente para uma paisagem estonteante, que culmina com a vista do Canal de Beagle, o Anantara Ushuaia Patagonia Resort contará com 60 quartos e suítes – com tamanhos que variam entre 35 e 80 metros quadrados. O projeto, que envolve um investimento de 22 milhões de dólares, está previsto para estar concluído em 2028. Dentro da filosofia da sofisticada rede Anantara, onde os hotéis já são verdadeiros “destinos”, a hospedagem é o ponto de partida – muito especial, claro – para uma experiência que vai bem além do conforto e do serviço de excelência. A proposta é conectar os viajantes à essência de cada lugar onde se instalam, valorizando sua cultura, seu patrimônio, suas paisagens naturais e as comunidades que dão identidade à região.

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Uma proposta que eu tive a chance de ver surgindo, no caso do Anantara Ushuaia, ao visitar as obras do novo hotel no mês passado – com o apoio da Gol Linhas Aéreas (que anunciou recentemente uma nova operação sazonal ligando São Paulo a El Calafate e Ushuaia, que vai operar entre 26 de novembro de 2026 e 27 de março de 2027). Localizado no complexo Costa Susana (primeiro lançamento imobiliário neutro em carbono da Terra do Fogo e finalista na categoria Paisagem e Meio Ambiente do World Architecture Festival), chama a atenção o fato de o novo empreendimento se integrar à paisagem de forma totalmente harmônica. O hotel está sendo erguido encravado em uma encosta, integrado as características geográficas e ambientais da região, de forma a não brigar ou agredir a paisagem no seu entorno. A arquitetura do resort é assinada pelo escritório KLM, com equipe liderada por Hernán Maldonado, enquanto o projeto de interiores foi desenvolvido pelo estúdio chileno ANNA Design em parceria com o Instudio. Materiais característicos da região, como madeira de lenga, pedra patagônica, couro e lã, terão destaque nos ambientes, combinando referências da Terra do Fogo com soluções práticas e confortáveis de design.

Com ambientes que privilegiam o luxo contemporâneo, o Anantara Ushuaia Patagonia Resort terá ainda um spa e um centro de bem-estar. Para completar a experiência na Patagônia Argentina, a estrutura do hotel inclui bares, que terão como cenário a Cordilheira dos Andes, as florestas austrais e paisagem costeira, além de um restaurante de alto padrão – boa parte dos hotéis da rede oferece gastronomia assinada por chefs com estrelas Michelin. “Ushuaia já é um destino de luxo, faltava uma marca global reconhecer isso. A escolha do Fim do Mundo pela Anantara para seu primeiro hotel nas Américas confirma o que estamos construindo em Costa Susana: um resort único, em frente para o Canal de Beagle. Um paraíso a ser descoberto pelo mundo”, afirmou Carlos Menéndez-Behety, sócio do MGS Group, parceiro no projeto.

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Considerada uma das principais portas de entrada para a Antártica, a Terra do Fogo ocupa uma posição estratégica no turismo de expedição. A proximidade com o continente branco já atrai viajantes internacionais interessados em natureza e aventura, que agora terão uma hospedagem de altíssimo padrão para ficar. “O Anantara Ushuaia representa um avanço importante em nossa estratégia de expansão nas Américas. Estamos desenvolvendo um projeto que busca combinar a experiência internacional da Minor Hotels com as características singulares de um dos ambientes naturais mais notáveis do mundo”, completa Diego Chourrout, diretor regional para o Cone Sul da Minor Hotels – gigante do setor de hotéis que engloba 12 marcas, entre elas a Anantara, Tivoli e NH Collection.

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A proposta é que os hóspedes, além de aproveitarem tudo que o hotel de estreia da rede Anantara na América do Sul oferecerá, vivenciem ao máximo a natureza e a cultura ao seu entorno. A partir da acomodação, os visitantes poderão andar a cavalo, fazer trekking, passear de barco, embarcar em expedições para ver pinguins e, no inverno, esquiar na região. Além estar sendo construído em frente ao Canal de Beagle, o Anantara Ushuaia Patagonia Resort fica a poucos minutos de carro do Parque Nacional da Terra do Fogo – reserva natural mais austral do mundo, que combina floresta, mar e montanha em uma só paisagem. Fundada em 2001, na Tailândia, a Anantara Hotels & Resorts nasceu com a proposta de transformar a hospedagem em uma experiência que vai além do luxo convencional, como se vê claramente no projeto de Ushuaia. Integrante do portfólio da Minor Hotels, a marca reúne 58 hotéis e resorts em 24 países, espalhados pela Ásia, Oceano Índico, Oriente Médio, África e Europa.

Além do hotel na Patagônia Argentina, há projetos nas Américas em andamento em Miami e nas Ilhas Turks e Caicos. O Brasil também está entre os destinos almejados pela grife. “A América Latina representa um mercado com muitas oportunidades de desenvolvimento. Historicamente, o continente teve uma presença forte de marcas americanas na hotelaria, e acreditamos que há um enorme potencial para a Minor crescer na região. Há oportunidades no México, na Argentina, no Chile e também enxergamos um grande potencial no Brasil”, acrescenta o diretor para o Cone Sul Diego Chourrout. Atualmente, já foram anunciados dois projetos com o selo Anantara para o Brasil: um na Praia do Preá, no Ceará, e outro em Baixio, no Norte da Bahia. É em Ushuaia, entre montanhas, geleiras e o Canal de Beagle, no entanto, que a grife pretende inaugurar um novo capítulo de sua história no continente.

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Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.