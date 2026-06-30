Anantara Palazzo Naiadi: como é ficar num dos hotéis mais icônicos de Roma

Ler Resumo





O Anantara Palazzo Naiadi em Roma é um hotel cinco estrelas que une luxo e história. Construído sobre as Termas de Diocleciano, oferece uma experiência única com suítes exclusivas, spa inspirado na antiguidade, restaurante Michelin e vistas deslumbrantes. Descubra como o passado e o presente se encontram neste oásis de elegância na Cidade Eterna.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Visitar Roma é como viajar no tempo, onde o passado se mescla com o presente a todo instante. Existem endereços na “Cidade Eterna”, no entanto, onde essa mistura de milênios de história com o corre-corre da vida contemporânea ganha uma atmosfera mais reluzente e especial. O Anantara Palazzo Naiadi, um cinco estrelas erguido em um dos pontos mais icônicos da capital italiana, sem dúvidas, é um deles. O hotel está instalado em um majestoso palácio neoclássico do século XIX, construído sobre as fundações das antigas Termas Diocleciano, o maior complexo do gênero do Império Romano, com cerca de 2000 anos. Ele sintetiza com maestria o clima da cidade, só que adicionando ainda doses generosas de luxo, elegância e um atendimento atento às mínimas nuances.

O casamento perfeito entre o requinte e a história já é perceptível assim que se cruza as imponentes portas giratórias do Anantara Palazzo Naiadi. Trechos do piso de seu lobby, com painéis de vidro, revelam ruínas da Roma Antiga; e um grande salão com colunas coríntias e imponentes afrescos, perfeitamente restaurados, completam o cenário que faz uma reverência ao passado da cidade. Hospedar-se neste hotel torna qualquer experiência em Roma ainda mais memorável. Uma chance que eu tive por alguns dias, neste mês de junho, quando fui convidada pelo Anantara Palazzo Naiadi e viajei para Itália com o apoio da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem.

Ao pisar na minha suíte, onde fui recepcionada com gentil cartão personalizado, um delicioso tartelete e alguns mimos para enfrentar o calor da Europa nesta época do ano (como leque, chapéu e boné), já deu para perceber que o espaço oferece bem mais do que uma hospedagem de luxo padrão. O Anantara Palazzo Naiadi foi construído debruçado sobre a emblemática Piazza della Repubblica e seu edifício acompanha a curvatura da praça, que tem em seu centro a Fonte das Náiades – que justamente dá nome ao hotel. Por trás dessa fonte ficam ainda dois pontos históricos da cidade: a Termas de Diocleciano propriamente dita, que abriga hoje uma das sedes do Museu Nacional Romano; e a Basílica de Santa Maria debli Angeli, projetada por Michelangelo e repleta de esculturas.

Continua após a publicidade

Ao todo, o hotel que une história e estrutura palaciana com uma hospitalidade contemporânea conta com 232 quartos e suítes. Um detalhe: nenhuma acomodação é exatamente igual à outra. Distribuídas em quatro andares, algumas delas contam com varandas voltadas para a Piazza della Repubblica, enquanto outras oferecem terraços privativos sobre os telhados de Roma. Ornados em estilo neoclássico, os espaços ostentam revestimentos em elegantes tons de verde e dourado, mobiliário refinado e amplos banheiros em mármore. Um deles, porém, merece destaque especial: a Sophia Loren Suíte. Inspirada na lendária atriz italiana (hoje com 91 anos), que já se hospedou diversas vezes no hotel, a acomodação proporciona uma experiência intimista inspirada na vida e legado da artista. Projetada em colaboração com o filho da própria Sophia Loren, o cineasta Edoardo Ponti, a suíte reúne fotografias pessoais, livros, filmes e objetos cuidadosamente selecionados para compor o ambiente.

Continua após a publicidade

A suíte única e icônica se soma a um leque de espaços singulares oferecidos pelo hotel, inaugurado em 2021 e o primeiro na Itália do grupo Anantara Hotels & Resorts – que nasceu na Tailândia e é famoso por conectar os hóspedes a lugares autênticos e a história de seus destinos. Um dos ambientes mais especiais do hotel na capital italiana e que eu tive a oportunidade de conhecer – e relaxar ali – é o Anantara Spa, onde a conexão do cinco estrelas com as históricas Termas de Diocleciano vai bem além de suas fundações. Inspirado na cultura de cuidado com o corpo e mente que tomava conta daquele lugar há quase 2 milênios (as termas, uma extensão de 13 hectares e capacidade para 3000 pessoas, eram também um importante ponto de encontro na Roma Antiga), o spa reinterpreta a filosofia do lugar, oferecendo experiências que celebram a relação de Roma com a água e o bem-estar.

Instalado em uma área no último andar do hotel, o spa tem como um dos destaques de seu cardápio o Diocletian Spa & Bath Ritual, exatamente a terapia que eu testei. E posso dizer, além de deixar a pele com textura de bebê, faz o hóspede quase flutuar de tão relaxado. Durante uma hora e meia, ingredientes já usados no Império Romano e adaptados para os dias de hoje, como azeite de oliva, mel, sal marinho, lamas terapêuticas e ervas aromáticas, são postos a serviço deste ritual. Após a esfoliação, seguida de um envolvimento corporal de lama curativa com propriedades de limpeza e desintoxicação, o cliente é brindado com uma bela massagem.

Continua após a publicidade

Passado e presente, não há como negar, se entrelaçam de forma impecável nesta pérola da hotelaria de Roma. No mesmo pavimento do spa, os hóspedes encontram uma rooftop com uma convidativa piscina com vista para os telhados históricos da “Cidade Eterna”. Nos meses de verão, o local se torna um oásis para aplacar as temperaturas elevadas. É neste mesmo andar que fica ainda um dos endereços mais disputados na cidade durante a temporada de calor, o SEEN by Oliver, um restaurante e bar criado pelo renomado chef português Olivier da Costa. O descontraído ambiente, tendo a vista da capital romana como testemunha, une uma atmosfera vibrante com uma coquetelaria criativa e gastronomia com inspiração mediterrânea.

Continua após a publicidade

Em meio a tantas opções, o Anantara Palazzo Naiadi ainda guarda, no seu primeiro andar, uma das maiores joias do lugar: o sofisticado restaurante INEO, que conquistou sua primeira estrela no Guia Michelin no final de 2025. Sob a batuta do chef Heros De Agostinis, a cozinha oferece uma sequência de cinco ou oito pratos que deixam os comensais em estado de graça. Definido pelo chef como um “Italian Métissage”, o conceito do INEO faz a fusão entre uma culinária moldada tanto pelas tradições italianas quanto pelas influências adquiridas por ele ao longo de sua trajetória internacional, com passagens por grandes restaurantes da gastronomia mundial. Com apenas 28 lugares, um jantar neste paraíso gastronômico proporciona um momento especial em qualquer estadia no hotel.

Além de todas as atrações que podem ser desfrutadas dentro de suas imponentes instalações, este cinco estrelas oferece vivências extras que se casam perfeitamente com o clima da capital romana. Uma delas é “Roma by Vespa”, que é um passeio de três horas percorrendo alguns dos principais marcos da cidade. Neste caso, o hóspede segue a bordo de um sidecar acoplado a uma Vespa clássica. Outro detalhe que vale ressaltar sobre o Anantara Palazzo Naiadi é o fato de o hotel ficar a uma curta caminhada de atrações como a Fontana de Trevi e a Via Veneto; e do Roma Termini, a principal estação ferroviária local, que tem ligação direta com o aeroporto internacional da cidade. Comodidades que se somam a essa hospedagem, que, como poucas, se funde com a história de Roma. Uma experiência que os hóspedes levam na memória para sempre.

Continua após a publicidade

Serviço

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel Piazza della Repubblica, 48-29, 00185 Roma, Itália Tel.: +39 06 489 381 E-mail: rsv.palazzonaiadi@anantara-hotels.com www.anantara.com/pt/palazzo-naiadi-rome

A colunista viajou para a Itália a convite da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.