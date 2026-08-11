América Latina: entrou na rota do novo luxo; entenda por quê

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A América Latina, com suas raízes históricas e culturais, emerge como um destino de luxo moderno, combinando exclusividade, autenticidade e imersão. Descubra como países como Belize, Argentina, Equador e Peru oferecem experiências únicas, com atendimento caloroso e foco em sustentabilidade, além de hotéis de alto padrão que prometem uma viagem inesquecível.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com 20 países unidos por raízes históricas e culturais, a América Latina sempre se encaixou naquele tipo de destino atrativo, prático e mais fácil para o turista brasileiro conhecer. Seja pela proximidade física ou seja pela facilidade da língua (todos os idiomas nessa faixa são originários do latim) – ou pelos dois motivos. Nos últimos anos, porém, mais um quesito foi adicionado a esta lista de vantagens. Várias nações latino-americanas passaram a se encaixar no conceito de luxo moderno, ou seja, oferecem exclusividade, autenticidade e oportunidade de imersão profunda naquela realidade. Não é à toa que a América Latina está super em alta.

Do design à gastronomia, da cultura às paisagens paradisíacas, dos hotéis urbanos exclusivos aos refúgios mais isolados de alto padrão, a América Latina tem uma imensa gama de oportunidades. Alguns aspectos característicos do povo latino também são tidos como grandes diferenciais. Entre eles, um atendimento genuinamente caloroso e personalizado, ao invés da padronização europeia ou norte-americana. A preocupação com a sustentabilidade e a conexão com a comunidade local são outras marcas registradas.

A região também se destaca pela herança histórica marcada pelo sincretismo, com fortes traços das civilizações pré-colombianas (Incas, Maias e Astecas), além de forte influência ibérica e africana. Isso tudo se reflete nas festas, na arte, na música e no artesanato. “As experiências de viagem na América Latina são sempre uma das mais procuradas na Teresa Perez. A proximidade com o Brasil muitas vezes é um diferencial, os belos cenários, principalmente de praias no Caribe, também são muito desejados. Outro aspecto que justifica o interesse é a possibilidade de imersão cultural e gastronômica”, ressalta Tomás Perez, CEO da Teresa Perez – agência especializada em roteiros personalizados de alto padrão.

Em parceria com a agência Teresa Perez, a coluna listou alguns destinos irresistíveis e hotéis que primam pelo atendimento impecável, ressaltam o seu entorno e se encaixam com perfeição ao conceito de luxo moderno. Requisitos que, com certeza, tornam essa experiência na América Latina ainda mais especial. Confira a seguir:

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BELIZE

Paraíso banhado pelo Mar do Caribe, esse país une o encanto latino à colonização britânica (é a única nação da região que tem o inglês como o idioma oficial). Do ladinho do México, é um destino imperdível para quem busca belezas naturais, com muito verde, cachoeiras e lagos; cultura maia, com ruínas em forma de muralhas e pirâmides; além de mais de 450 ilhas e a maior barreira de corais do Hemisfério Norte – ideal para o mergulho e prática de snorkel. Em meio a tantos atrativos, o Great Blue Hole (Grande Buraco Azul) surge como o seu principal cartão-postal. A enorme depressão submarina circular, com 124 metros de profundidade, cria uma paisagem deslumbrante no meio do mar.

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A sugestão de hospedagem imperdível na região é o Turtle Inn, o icônico hotel do cineasta Francis Ford Coppola. O refúgio de luxo fica localizado em uma praia privativa na Península de Placência, com o conceito de “luxo descalço” em uma atmosfera encantadora e intimista. O valor por noite, por acomodação é a partir de US$ 3.651.

SALTA, ARGENTINA

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No noroeste da Argentina, a cidade é conhecida como “La linda” devido à sua arquitetura colonial muito bem preservada, cercada de paisagens desérticas e montanhas coloridas. Ali, os visitantes encontram cânions avermelhados (Quebrada de las Conchas), desertos de sal (Salinas Grandes) e formações rochosas que se assemelham às existentes no Peru ou no Deserto do Atacama. Entre seus grandes diferenciais estão a forte herança andina e inca e as vinícolas de altitude extrema, proporcionando uma imersão cultural única. A gastronomia e enologia, como era de se esperar, seguem altos padrões, com destaque para uma sua produção de vinhos. Bem próxima a Cordilheira dos Andes, Salta figura entre as dez cidades mais populosas do país – com cerca de meio milhão de habitantes.

O luxuoso hotel boutique House of Jasmines, membro do Relais & Châteaux, guarda grandes diferenciais na região. Erguido aos pés da Cordilheira dos Andes em uma antiga fazenda do século XIX, proporciona uma imersão na cultura gaúcha, cercada por 100 hectares de natureza intocada e belos jardins de jasmim. O valor por acomodação fica a partir de US$ 490.

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QUITO, EQUADOR

Segunda capital mais alta do mundo (2 850 metros de altitude, só perdendo para La Paz, na Bolívia), Quito ostenta o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Construída sobre antigas ruínas incas, é conhecida por abrigar o centro histórico mais bem preservado e extenso da América Latina. A área, com 3,2 quilômetros quadrados, prima pela arquitetura barroca, é repleta de casarões coloniais e igrejas com interiores banhados a ouro. A cidade fica, literalmente, no “meio do mundo”. A apenas 20 quilômetros do Centro, os visitantes encontram o complexo MItad del Mundo, onde a Linha do Equador divide os hemisférios – é possível colocar um pé em cada hemisfério e tentar se equilibrar. Sua cena gastronômica, com vários pratos da culinária andina, vale ressaltar, também merece destaque.

Instalado em um palacete do século XVI, na Plaza San Francisco, o coração do Centro Histórico de Quito, o hotel boutique Casa Gangotena oferece a fusão perfeita entre a arquitetura colonial e o conforto contemporâneo. O valor por noite, por acomodação, sai a partir de cerca de US$ 568 – na alta temporada o valor pode variar.

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AREQUIPA, PERU

Segunda maior cidade do Peru, Arequipa é uma das joias do país amazônico, mas ainda fora do radar de muitos viajantes. Considerada um Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, a cidade oferece uma combinação perfeita de história, gastronomia e natureza. Rodeada por vulcões (Misti, Chachani e Pichu Pichu), exalta uma história fascinante tanto da colonização espanhola quanto do legado Inca. Conhecida como “Cidade Branca”, ainda é famosa por sua arquitetura colonial feita em sillar – uma pedra vulcânica branca. Um dos pontos imperdíveis é o Monastério de Santa Catalina, uma verdadeira “cidade dentro da cidade”, ocupando uma área de 20 000 metros quadrados. A culinária arequipenha é outro destaque, com pratos típicos como como o Rocoto Relleno (pimenta recheada), o Adobo Arequipeño e o Chupe de Camarões, oferecidos em restaurantes tradicionais chamados picanterías.

No setor hoteleiro, um dos grandes destaques é o hotel boutique de luxo Cirqa, membro do Relais & Château, localizado no centro histórico de Arequipa. Construído em uma área de 1540 (antigo parador e monastério), é famoso por seu passado, arquitetura coberta de sillar e atendimento de alto padrão. O valor por noite, por acomodação, é a partir de US$ 722.

* Com uma trajetória de 34 anos, a agência Teresa Perez se consolidou como referência em viagens personalizadas. Pioneira em oferecer consultoria de roteiros exclusivos em destinos pouco explorados, sua expertise abrange países espalhados por todos os continentes.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.