Algoz do Brasil na Copa, a Noruega segue batendo um bolão no turismo

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A Noruega, lar do craque Haaland, vai muito além do futebol. Com fiordes majestosos, cidades vibrantes e espetáculos naturais como a aurora boreal, o berço dos vikings desponta como um destino turístico seguro e encantador. Descubra a tendência da “rota de hotéis” para uma imersão completa neste país nórdico.

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Tudo bem que as últimas lembranças que o Brasil tem da Noruega não são das melhores. A sua seleção eliminou o Brasil, precocemente, nas oitavas de final, com dois gols do “gigante” Erling Haaland (1,95m), vencendo de virada por 2 a 1. Se no futebol, esse país, localizado no extremo norte da Europa, mostra que tem fôlego para grandes partidas, no campo do turismo a situação é ainda mais favorável. Famoso por reunir cidades vibrantes e cosmopolitas; majestosos fiordes (vales glaciais inundados pelo mar), mais de 100 000 quilômetros de costa e de estar frequentemente no topo dos rankings dos mais seguros e melhores lugares para se viver, o berço dos vikings é também um destino turístico que “bate um bolão”. De acordo com relatório recente da Hoteis.com, o interesse por este país disparou, com as buscas por hospedagem em Oslo crescendo 46%.

O estudo de tendências de viagens Unpack’26 da Hoteis.com – plataforma de reservas de hospedagem on-line com centenas de milhares de hotéis ao redor do mundo – mostra ainda que o país que tem uma capital cosmopolita, no caso Oslo, e é pródigo em espetáculos da natureza, como a aurora boreal (entre setembro e março) e o sol da meia-noite (durante o verão), se destaca por oferecer diferentes facetas a serem exploradas. A Noruega, ressalta também o relatório, ilustra perfeitamente à tendência mundial da “rota de hotéis” (reservar vários hotéis em uma mesma viagem), com o intuito de vivenciar ao máximo aquele destino em uma única jornada. “O apito final não precisa ser o fim da conversa sobre a Noruega. Fora dos gramados, o país tem muito a ser descoberto pelos viajantes”, afirma Christie Hudson, especialista em viagens da Hoteis.com. Não há dúvidas de que esse é um destino que guarda inúmeras surpresas, belezas únicas e proporciona uma profunda imersão com a natureza e com a cultura escandinava.

Confira a seguir algumas dicas para pôr em prática a “rota dos hotéis” neste tão encantador quanto surpreendente país nórdico:

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Comece a viagem por Oslo:

Maior cidade do país, a capital norueguesa é um destino onde a natureza e a modernidade se encontram. Localizada na extremidade norte do Fiorde Oslo e com imponentes florestas, Oslo combina ainda arquitetura contemporânea, importantes museus, alta gastronomia e uma cena cultural vibrante. É uma das poucas capitais onde se pode esquiar no inverno e navegar no verão, isso a poucos minutos do centro urbano.

De acordo com dados da Hoteis.com, boa sugestão de hospedagem para iniciar a jornada no país é o Karl Johan Hotel. Avaliado com nota 9,4/10 pelos hóspedes da plataforma, oferece uma posição central e próxima a algumas das principais atrações de Oslo. Além da excelente localização, os viajantes destacam o café da manhã e o atendimento. Um dos hóspedes o descreveu como um “hotel adorável, bem localizado, com uma equipe excelente e um café da manhã fabuloso”.

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Na sequência, em Geiranger, faça da natureza parte da sua estadia:

Após explorar a capital, a dica é mudar o ritmo da viagem e seguir em direção aos icônicos fiordes da Noruega, onde imponentes montanhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes se tormam as principais atrações. No sudoeste do país, o vilarejo de Geiranger é famoso por abrigar o famoso fiorde homônimo, considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. A região atrai cerca de 700 000 turistas por ano.

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Para esta etapa, a sugestão é o Hotel Utsikten Geiranger – By Classic Norway Hotels, avaliado com nota 9,0/10 pelos hóspedes do Hoteis.com. Ele oferece uma estadia cercada pela natureza e com vista para uma das paisagens mais icônicas da Noruega. Seus hóspedes destacam a localização fantástica da propriedade, o entorno montanhoso e o café da manhã,mostrando como o próprio hotel pode se tornar parte da experiência do destino.

Para encerrar essa experiência com chave de ouro, a dica é seguir até Tromso:

Para os viajantes que buscam momentos inesquecíveis, Tromso é o destino perfeito. Conhecida como a “Capital do Ártico”, a cidade fica ao norte da Noruega, a 350 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico. O local é conhecido por ter dias extremos. Durante a “Noite Ártica”, entre 25 de novembro e 21 de janeiro, o sol não nasce ali. Em contrapartida, durante o verão (maio a julho), o sol nunca se põe, iluminando a cidade 24 horas por dia. Além do fenômeno do sol da meia-noite, é um dos melhores lugares para ver a aurora boreal.

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Para esta parada final, o The Dock 69°39 by Scandic, avaliado com nota 9,4/10 pelos hóspedes do Hoteis.com, oferece aos viajantes uma estadia bem no coração de Tromso. Os turistas avaliam muito bem a sua localização, o serviço e a experiência geral. Entre as menções aparece o “serviço de altíssima qualidade” e a “experiência de estadia memorável”.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.