Ler Resumo





Salvador é um destino vibrante, misturando história e cultura afro-brasileira. Descobrimos a cidade através de uma vivência completa no Airbnb, incluindo o transporte, experiências culturais e uma hospedagem especial. O destaque foi a Casa Figa, propriedade da atriz Fernanda Paes Leme, que oferece luxo e história no Santo Antônio Além do Carmo. A plataforma enriquece a viagem e movimenta a economia local. Leia mais!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Salvador é um daqueles destinos em que a história, a cultura e a alegria se misturam. Primeira capital do Brasil, a cidade guarda um importante legado da cultura afro-brasileira, presente na música, na gastronomia, nas manifestações religiosas e nas tradições que moldam a sua identidade. Entre o casario do Pelourinho, as igrejas seculares, as praias de águas mornas e a badalação das festas, oferece experiências únicas. Características que fazem do local um dos mais visitados do país, tendo recebido 10 milhões de turistas só no ano passado. A efervescência dessa cidade plural e dona de uma personalidade ímpar se reflete também nos dados do Airbnb, que tem Salvador como a sua “porta de entrada” no Nordeste. A capital baiana representa 15% de todas as reservas nessa região na plataforma – especializada em conectar viajantes e proprietários de acomodações para locação em todo o mundo.

Foi justamente para essa cidade especial que tive a chance de viajar, durante alguns dias em outubro, e ter uma vivência completa no Airbnb. Usei o seu serviço de transfer para sair do aeroporto, participei de algumas experiências culturais disponíveis na plataforma e me hospedei em uma acomodação que tem o selo “Preferido dos Hóspedes” (ou Guest Favorite) – reconhecimento de excelência baseado nas avaliações e comentários dos visitantes. A minha “casa” nesses dias em Salvador, aliás, merece um capítulo à parte. Fiquei hospedada em um endereço que tem como proprietária nada mais, nada menos do que a atriz Fernanda Paes Leme. Desde 2024, ela se juntou à comunidade de “anfitriões” da plataforma. (Veja no fim da matéria uma entrevista exclusiva com a atriz sobre a história da casa)

A experiência nessa acomodação, que fica no charmoso e histórico bairro de Santo Antônio Além do Carmo, pude atestar, torna qualquer viagem a Salvador ainda mais especial. O impacto acontece antes mesmo de entrar no imóvel. O sobradinho rosa, que se vê da rua (quase em frente ao Convento do Carmo), ao cruzar a porta, se revela um casarão equipado com tudo o que um viajante superexigente e acostumado a hospedagens de alto padrão pode querer. A construção, que passou por uma grande reforma conduzida pelo arquiteto Adriano Mascarenhas e conta com uma bela decoração a cargo da própria Fernanda Paes Leme, preservou a fachada histórica. Já seu interior é em conceito aberto, com uma atmosfera moderna e aconchegante. O local foi batizado de Casa Figa, em uma referência à coleção de amuletos da própria atriz e que está exposta na propriedade.

Continua após a publicidade

Emoldurado pela vista da Baía de Todos os Santos, o casarão conta com quatro suítes climatizadas e decoradas individualmente, com capacidade para acomodar até 8 pessoas (a diária custa na faixa dos 6 000 reais). A suíte master, usada por Fernanda Paes Leme quando está na capital baiana e na qual tive a chance de ficar – e adorei! –, merece destaque. Enorme, conta com uma cama super king, varanda com vista panorâmica, uma bancada com duas pias e um luxuoso banheiro de mármore com duas duchas. Projetada em tons neutros e madeira, é um verdadeiro convite a relaxar – fica até difícil querer sair dela depois de uma noite restauradora de sono.

Continua após a publicidade

No primeiro andar da Casa Figa, por sua vez, estão as salas de jantar e estar, uma cozinha social toda equipada e, ao fundo, uma piscina cor de esmeralda com borda infinita. “Este é um refúgio para onde eu e minha família vamos quando queremos recarregar as energias e aproveitar Salvador. Estou muito feliz de que ela também é uma opção para outras pessoas que visitam uma das minhas cidades favoritas, seja durante eventos como o Carnaval ou em um fim de semana relax fora de temporada”, já declarou Fernanda.

Além de relaxar na minha “casa” baiana – que mais parece um hotel de luxo (o aluguel inclui o suporte de duas simpáticas ajudantes, que deixam tudo arrumado) –, tive a oportunidade de vivenciar o “Airbnb Experiences”. Com o objetivo de proporcionar a viajantes e moradores uma conexão autêntica com a cultura local, este ícone na plataforma oferece atividades, passeios e imersões que fogem aos roteiros comuns. No caso, fiz o meu próprio souvenir, em uma aula de cerâmica dada pela professora Manuella Saadi, do Ateliê Manellinha. A xícara que produzi (depois de ir ao forno, foi enviada para a minha residência) ficou uma graça e me diverti muito. No dia seguinte, foi a vez de testar o tour (de 4 horas) pelo Pelourinho, conduzido pela consultora de viagens Kali Vaz. De uma forma descontraída, ela leva os viajantes a conhecerem um pouco mais da história, da herança afro, da cultura e das curiosidades locais – com direito a comer um dos melhores acarajés da capital baiana.

Continua após a publicidade

Experiências que tornam qualquer viagem mais especial e, de quebra, ainda contribuem com o lugar. Dados de um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram que, só em 2025, o Airbnb movimentou mais de 2,1 bilhões de reais na economia da cidade. “A capital baiana tem papel de destaque no turismo do Nordeste e na nossa plataforma. Sabemos que, além dos gastos com acomodação, é a própria comunidade de anfitriões que orienta boa parte das despesas durante a visita”, ressalta Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul. A pesquisa da FGV mostrou que 90% dos donos de acomodações disseram indicar restaurantes a seus hóspedes e quase 45% apontaram lojas e comércios de rua. Hoje, o Airbnb já está presente em 3 224 cidades brasileiras – quase 58% dos municípios do país. No final das contas, minha experiência mostrou que a plataforma pode ser bem mais do que uma forma de encontrar onde ficar. É uma maneira também de se conectar com o destino de uma forma diferente e, de quebra, levar memórias inesquecíveis na bagagem.

A atriz Fernanda Paes Leme fala sobre a história da sua casa em Salvador que está no Airbnb e da sua paixão pela cidade:

Continua após a publicidade

1-Quando você comprou o casarão no bairro de Santo Antônio Além do Carmo? Comprei no final de 2019, pouco antes da pandemia. Já frequentava muito Santo Antônio Além do Carmo, sempre fui apaixonada pelo bairro. Um dos meus melhores amigos tem uma casa ali pertinho, então já tinha uma relação afetiva com aquele lugar. Não foi uma escolha aleatória. Eu já me sentia um pouco em casa antes mesmo de ter um imóvel por lá.

2-Quanto tempo demorou a reforma? Levou cerca de dois anos. Esperamos a pandemia passar para começar, até porque o imóvel é tombado e precisávamos da aprovação do Iphan. Como tudo ficou paralisado naquele período, o processo acabou sendo mais demorado. E foi uma obra que atravessou muitas fases da minha vida. Comprei a casa solteira, comecei a namorar, engravidei… Tudo isso enquanto a obra acontecia! Hahaha. A casa foi se transformando e minha vida também.

3-Quem é o arquiteto responsável e quem idealizou a decoração? O projeto de arquitetura é do Adriano (Mascarenhas), da Sotero, um escritório de Salvador. Ele trouxe soluções muito inteligentes para as particularidades do imóvel. A casa é estreita, comprida, tem vários andares e não possui janelas laterais, então a entrada de luz natural e a circulação de ar eram grandes desafios. Aproveitar o pé-direito alto foi fundamental para trazer mais claridade, ventilação e uma sensação de amplitude.

Continua após a publicidade

A decoração fui construindo aos poucos, do meu jeito. Desde o início, sabia que queria uma casa clean, leve, acolhedora, sem excessos, mas com personalidade. Um lugar onde as pessoas se sentissem à vontade, sem aquela sensação de que não podem encostar em nada. A varanda foi decorada pela Nathália Velame, também de Salvador, e acabou se tornando um dos espaços mais especiais da casa. É onde todo mundo se encontra, onde as conversas se estendem, onde a gente perde a hora. Acho que é o lugar mais frequentado da casa!

4-Você já reformou a casa pensando em anunciá-la no Airbnb ou foi uma decisão posterior? Desde o início, pensei em disponibilizar a casa para reservas no Airbnb nos períodos em que eu não estivesse em Salvador. Queria muito ter meu espaço na cidade, mas também fazia sentido que a casa continuasse viva e fosse aproveitada por outras pessoas quando não estivesse lá. Acho bonito pensar que outras pessoas possam criar suas próprias memórias naquele espaço, assim como eu crio as minhas.

5-Por que o nome Casa Figa? Essa história é engraçada porque o nome meio que já estava comigo antes de existir a casa. Tinha comprado um colar cheio de figas no Mercado Modelo, em Salvador, e sempre usava quando estava na cidade. Virou quase um ritual meu. Quando comecei a pensar em um nome para a casa, estava justamente usando esse colar. Aí veio Casa Figa. Fez todo sentido! A figa tem essa simbologia de proteção, sorte, boas energias, e achei que combinava muito com o que eu queria para aquele lugar. E o mais legal é que meus amigos abraçaram a ideia. Hoje, muitos chegam com figas de presente. Já tenho uma coleção! A casa foi ganhando suas próprias histórias e seus próprios amuletos.

6-Qual é a sua ligação com Salvador e com a Bahia? Frequento Salvador desde os meus 17 anos. São muitos anos de histórias, amizades, descobertas, verões inesquecíveis… Mas minha relação com a Bahia nunca ficou restrita ao verão. Eu volto o ano inteiro, em diferentes momentos, porque é um lugar onde realmente gosto de estar. Tenho amigos de longa data, uma relação de muito carinho e respeito pela cultura, pelas pessoas e pela identidade tão forte que a Bahia tem. Salvador me provoca uma sensação difícil de explicar. Tem uma energia muito própria, uma maneira de viver e ocupar os espaços que sempre me encantou.

7-E como surgiu o desejo de ter uma casa ali? Acho que comprar a casa foi também uma forma de criar raízes em um lugar que já fazia parte da minha história. De transformar esse sentimento de pertencimento em algo concreto. E hoje, depois que me tornei mãe, tudo isso ganhou um significado ainda maior. A Pilar ama Salvador, ama estar na casa, e é muito especial vê-la criando suas próprias memórias ali.

Quero que minha filha cresça conhecendo diferentes formas de viver, diferentes culturas, diferentes realidades do nosso país. Que ela entenda, desde pequena, a riqueza e a diversidade do Brasil. E a Bahia tem tanto a ensinar sobre isso. É uma sorte poder proporcionar essa vivência a ela. Antes, Salvador era um lugar que guardava muitas histórias minhas. Agora, é também um lugar onde estamos começando a construir as nossas.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira. Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.