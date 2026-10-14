A Disney prepara um novo navio de cruzeiro para 2027; saiba tudo

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A Disney Cruise Line anuncia o Disney Believe, seu novo navio que fará a viagem inaugural em dezembro de 2027, partindo da Flórida. Com shows inéditos como a versão teatral de “Encanto”, restaurantes temáticos de “Frozen”, espaços inspirados em “Moana”, e áreas para todas as idades, ele promete uma experiência mágica.

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Em meio a uma expansão sem precedentes, a Disney Cruise Line anunciou, este mês, a sua mais nova atração: o Disney Believe. O navio, com 1 254 cabines, fará sua viagem inaugural em dezembro de 2027, partindo da Flórida. As reservas para o novo transatlântico com a “magia” da Disney, que será o quarto da classe Wish (tem como “irmãos” os Disney Wish, Disney Treasure e Disney Destiny), no entanto, já começam no próximo dia 19. Até 2030, a frota da companhia chegará a 13 navios. Como já é característico em seus cruzeiros, as experiências a bordo unem uma imersão no mundo encantado do maior conglomerado de entretenimento, com todo conforto e sofisticação. No Disney Believe não será diferente. Entre os destaques do caçula da frota estão a primeira adaptação teatral mundial de “Encanto”, um restaurante inspirado em “Frozen” e um grande hall com menções a “Moana”.

Com saídas de Port Everglades, em Fort Lauderdale, no Sul da Flórida, a nova embarcação terá cruzeiros de quatro e cinco noites pelo Caribe e pelas Bahamas, com escalas nas ilhas particulares da Disney Cruise Line, a Castaway Cay e a Lookout Cay at Lighthouse Point. O navio, como faz parte do encantamento ao mar promovido pela companhia, terá outros espetáculos estilo Broadway, restaurantes e bares inspirados em clássicos da Disney, um deck com sete piscinas, áreas de relaxamento e tobogã aquático, além de inúmeros espaços voltados para viajantes de todas as idades. É daquelas experiências realmente carregadas de magia e inesquecíveis, como tive a chance de atestar, há dois anos, quando embarquei em um dos navios do grupo. Confira a seguir as atrações e diferenciais do Disney Believe:

ESPETÁCULOS

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A versão teatral de Encanto estreará exclusivamente no Disney Believe. Na adaptação do filme, vencedor do Oscar, para o grande teatro a bordo, Mirabel parte na missão de salvar a família Madrigal e sua casa milagrosa, com figurinos inspirados na produção cinematográfica, referências da cultura colombiana e coreografias baseadas em danças tradicionais.

Também fará parte da programação do Walt Disney Theatre o espetáculo “Tangled: The Musical”, com seu design repaginado e a criação de efeitos especiais exclusivos para este navio. O teatro a bordo ainda contará com apresentações do “Disney Seas the Adventure”, com personagens da Disney e Pixar e uma trilha sonora com músicas icônicas da companhia.

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ATRAÇÕES PARA TODAS AS IDADES

Inspirado na movimentada metrópole dos filmes “Zootopia”, o espaço Gazelle será um centro de entretenimento com jogos, competições de perguntas e respostas e encontros imersivos com personagens. Haverá ainda um espetáculo interativo em que os passageiros ajudarão Judy Hopps e Nick Wilde (protagonistas da franquia) a resolver um caso. A medida que escurece, os passageiros podem experimentar ali atividades exclusivas para adultos, como boates silenciosas e diversas atrações.

Mas está longe de ser só isso. O Disney Believe terá ainda o Pirate’s Rockin’ Parlay Party, um espetáculo noturno que se estende pelo navio e pelo céu, contando com uma banda de rock ao vivo e os famosos fogos de artifício em alto-mar da Disney Cruise Line. Há também a Hero Zone, uma arena esportiva futurista com uma ampla variedade de jogos, atividades esportivas livres e competições em família.

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Entre as atrações disponíveis a bordo estará ainda a Disney Uncharted Adventure, uma experiência interativa na qual os hóspedes usam seus dispositivos móveis para desbloquear missões ocultas por todo o navio. Para completar, os cinemas boutique Wonderland e Never Land terão exibições gratuitas de filmes clássicos e de estreia da Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm.

Dentro da área familiar temática Mickey and Friends, as famílias podem dar um mergulho em uma das sete piscinas espalhadas por decks ou relaxar em uma das muitas espreguiçadeiras, tudo isso enquanto assistem a filmes da Disney, esportes ao vivo na tela jumbo. A atração exclusiva da Disney Cruise Line no mar, o AquaMouse, também vai voltar. Essa atração aquática de 230 metros de comprimento combina percurso aquático e animação. Para os menores haverá um espaço temático de “Toy Story”, com piscina rasa, tobogã e um bar de smoothies.

RESTAURANTES TEMÁTICOS

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No Oaken’s Table: A Frozen Family Feast, os viajantes terão uma experiência gastronômica inédita baseada no universo de “Frozen”, com a presença dos personagens Oaken, Anna e Kristoff. Ambientado no pátio de um chalé na floresta, o espaço convida os hóspedes para um jantar animado por releituras das músicas mais famosas da franquia.

O restaurante 1923 celebrará o legado da animação da Disney com uma decoração que inclui mais de 1 000 desenhos, adereços e outras ferramentas de animação provenientes dos Walt Disney Archives, com destaque como “Lilo & Stitch”, “Alice no País das Maravilhas”, “Toy Story” e “Peter Pan”. O espaço Worlds of Marvel, por sua vez, receberá a experiência Marvel Celebration of Heroes: Groot Remix, onde os hóspedes terão a chance de jantar ao som de uma seleção musical especial ao lado de Rocket e Groot.

Para fechar, há a opção de se deliciar com os doces, disponíveis para compra, no Inside Out: Joyful Sweets. A bela loja, que oferece sorvetes artesanais e guloseimas, foi inspirada no universo de “Divertida Mente 2”, com, entre outras, esculturas de Alegria, Tristeza, Ansiedade e “Senso de si”. Dois novos cafés, Big Hero Sips e Café Kakamora, estreiam a bordo do Disney Believe, ambos com uma deliciosa variedade de cafés, chás e bebidas especiais.

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Nos decks superiores, os hóspedes encontrarão o Mickey and Friends Festival of Foods, uma praça de alimentação ao ar livre com quiosques temáticos, inclusive churrasco, tigelas e saladas de cantina, pizza, hambúrgueres e sorvete de máquina. Exclusividade do Disney Believe, o quiosque Pluto’s Pita Platters servirá um cardápio de inspiração mediterrânea com kebabs e pães pita acompanhados de molhos e patês variados.

PARA OS ADULTOS

Entre os destaques para adultos está o Sea Notes, um elegante piano bar inspirado na gruta de Ariel, de “A Pequena Sereia”. Com localização central, o lounge Wishing Well, por sua vez, tem inspiração no clássico “Branca de Neve e os Sete Anões”. O novo navio contará também com o Skygazers, um pub temático de observatório, com instrumentos astronômicos e mapas celestes, onde os passageiros poderão experimentar um menu de cervejas artesanais personalizadas, coquetéis especiais e petiscos leves. Experiência já famosa nas embarcações do Disney Cruise Line, o Disney Believe também terá o Haunted Mansion Parlor, um bar totalmente imersivo inspirado na icônica atração dos parques da companhia.

Haverá ainda um complexo de restaurantes premium inspirado em “A Bela e a Fera”, que inclui o Palo Steakhouse, favorito dos hóspedes da Disney Cruise Line, que é uma churrascaria de alta gastronomia combinada com a cozinha italiana moderna; o Enchanté by Chef Arnaud Lallement, com cozinha gourmet de inspiração francesa e um menu desenvolvido pelo chef com três estrelas Michelin; e o The Rose, um lounge elegante perfeito para um coquetel antes ou depois do jantar.

Na popa do Disney Believe, o Quiet Cove, uma área privativa para adultos nos decks superiores, dispõe de piscina de borda infinita, banheiras de hidromassagem, bar e café. Há ainda a opção de desfrutar de tratamentos de spa e beleza no Senses Spa e treinar, com instalações de última geração para exercícios, no Senses Fitness. A bordo, os viajantes ainda contam com o Untangled Salon, inspirado em “Enrolados”, e a barbearia Hook’s Barbery.

CABINES

Ao todo, o Disney Believe contará com 1 254 cabines, sendo a maioria delas com vista para o oceano e apenas 121 internas. Para abrigar famílias maiores, o novo navio terá cerca de 450 acomodações com portas comunicantes. Todas as cabines contarão com amplo espaço de armazenamento, sendo a maioria também com o conceito de banheiro dividido (box separado do vaso), closets espaçosos e estrados elevados com amplo espaço sob a cama.

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