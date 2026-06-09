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Brasil

A capital de São João: a surpreendente festa junina mais buscada no país

Levantamento revela qual evento do Nordeste tem sido mais procurado no Google, superando até os 'gigantes' mais tradicionais

Por Sofia Cerqueira 9 jun 2026, 16h30
Festa de São João
Festa de São João (Reprodução/VEJA)
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A capital de São João: a surpreendente festa junina mais buscada no país Priorize VEJA no Google

Marcadas por fogueiras, danças de quadrilha e roupas típicas, as festas juninas tiveram sua origem em celebrações pagãs europeias que homenageavam a fertilidade da terra e as colheitas durante o início do verão. Com a ascensão do Cristianismo, a Igreja Católica adaptou estes festejos, associando-os a santos populares, como Santo Antônio (13 de junho), São João (24) e São Pedro (29). Essa animada tradição chegou por aqui no século XVI, trazida pelos colonizadores portugueses. Ao longo dos séculos, foi se popularizando e, sobretudo nas últimas décadas, ganhou versões agigantadas no Nordeste. As festas juninas se amplificaram a tal ponto de muitos já afirmarem que se trata do “segundo Carnaval brasileiro”.

Com a propaganda de maior
Com a propaganda de maior “quadrilhódromo” do Brasil: evento na Região Metropolitanda de Fortaleza reúne 250 quadrilhas juninas e lidera buscas no Google (Reprodução/VEJA)

Mas qual é a festa junina mais buscada no Brasil? Levantamento recente da Plataforma10 – agência de venda de passagens de ônibus online – mapeou o interesse dos brasileiros pelos principais festivais do Nordeste com base em dados de busca do Google Brasil, referentes a junho de 2025. O resultado é surpreendente. O São João de Maracanaú, no Ceará, liderou com 110 000 buscas mensais, quase o dobro do segundo colocado, Campina Grande, na Paraíba, que registrou 60,5 mil consultas. No total, os três principais festivais juninos somaram mais de 310 mil pesquisas no período. Em terceiro lugar nas pesquisas aparece Caruaru, em Pernambuco.

São João de Campina Grande, na Paraíba: 110 atrações em mais de um mês de festa
São João de Campina Grande, na Paraíba: 110 atrações em mais de um mês de festa (Reprodução/VEJA)
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De acordo com a pesquisa, entre os motivos que explicam o fato de Maracanaú ter sido a festa de São João com mais buscas na internet no Brasil está a sua localização estratégica. Na Região Metropolitana de Fortaleza, o município é de fácil acesso: fica a apenas 24 quilômetros da capital cearense. Já Campina Grande, por exemplo, está localizada a 127 quilômetros de carro (cerca de 1h45) de João Pessoa, a capital da Paraíba. Caruaru, por sua vez, é ainda mais longe de Recife: fica a 147 quilômetros de automóvel da capital pernambucana. As três principais festas juninas do país devem atrair este ano cerca de 10 milhões de visitantes com megashows, tradições culturais e festivais de quadrilhas.

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Cantor de camiseta branca com estampa colorida no palco, sendo carregado por um homem, acenando para a multidão em um show noturno. O palco tem telões com imagens e luzes coloridas, e a plateia lotada ilumina o ambiente com celulares. Um cartaz com 22 é visível na frente
Caruaru: a 147 quilômetros de Recife, cidade pernambucana recebe multidões a cada edição da sua tradicional festa de São João ()
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O São João de Maracanaú, que tem uma estrutura de 80 000 metros quadrados e este ano deve receber 3 milhões de pessoas, se estenderá de 29 de maio até 27 de junho. O tema de 2026, aproveitando que estamos em ano de Copa do Mundo, será voltado para o futebol e o forró. A festa possui o maior “quadrilhódromo” do Brasil, onde se apresentam mais de 250 quadrilhas juninas. O evento ainda atrai a cada ano muitos artistas, como Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Alok, que já se apresentaram ali.

Quadrilhas cada vez maiores e mais produzidas: uma característica de todas as festas juninas 'gigantes' do Nordeste
Quadrilhas cada vez maiores e mais produzidas: uma característica de todas as festas juninas ‘gigantes’ do Nordeste (Joa-Souza/Getty Images)
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O grandioso evento de Campina Grande, apontado como “O Maior São João do Mundo”, acontecerá entre 3 de junho e 5 de julho no Parque do Povo, reunindo mais de 110 atrações. No caso de Caruaru, considerada a “capital do forró”, as atividades juninas começaram em 10 de abril e têm previsão de encerramento em 27 de junho. Um diferencial da festa pernambucana este ano é a integração com a Copa do Mundo, com a transmissão de jogos da seleção brasileira em telões nos principais pátios de eventos da cidade. Animação, pelo visto, não faltará nestes festejos juninos. Anarriê!

 

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