A capital de São João: a surpreendente festa junina mais buscada no país

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As festas juninas, com raízes pagãs e adaptação cristã, viraram o “segundo Carnaval” brasileiro. Um levantamento surpreende ao revelar que o São João de Maracanaú (CE) é o mais buscado no Google, superando Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), em parte pela sua localização estratégica.

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Marcadas por fogueiras, danças de quadrilha e roupas típicas, as festas juninas tiveram sua origem em celebrações pagãs europeias que homenageavam a fertilidade da terra e as colheitas durante o início do verão. Com a ascensão do Cristianismo, a Igreja Católica adaptou estes festejos, associando-os a santos populares, como Santo Antônio (13 de junho), São João (24) e São Pedro (29). Essa animada tradição chegou por aqui no século XVI, trazida pelos colonizadores portugueses. Ao longo dos séculos, foi se popularizando e, sobretudo nas últimas décadas, ganhou versões agigantadas no Nordeste. As festas juninas se amplificaram a tal ponto de muitos já afirmarem que se trata do “segundo Carnaval brasileiro”.

Mas qual é a festa junina mais buscada no Brasil? Levantamento recente da Plataforma10 – agência de venda de passagens de ônibus online – mapeou o interesse dos brasileiros pelos principais festivais do Nordeste com base em dados de busca do Google Brasil, referentes a junho de 2025. O resultado é surpreendente. O São João de Maracanaú, no Ceará, liderou com 110 000 buscas mensais, quase o dobro do segundo colocado, Campina Grande, na Paraíba, que registrou 60,5 mil consultas. No total, os três principais festivais juninos somaram mais de 310 mil pesquisas no período. Em terceiro lugar nas pesquisas aparece Caruaru, em Pernambuco.

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De acordo com a pesquisa, entre os motivos que explicam o fato de Maracanaú ter sido a festa de São João com mais buscas na internet no Brasil está a sua localização estratégica. Na Região Metropolitana de Fortaleza, o município é de fácil acesso: fica a apenas 24 quilômetros da capital cearense. Já Campina Grande, por exemplo, está localizada a 127 quilômetros de carro (cerca de 1h45) de João Pessoa, a capital da Paraíba. Caruaru, por sua vez, é ainda mais longe de Recife: fica a 147 quilômetros de automóvel da capital pernambucana. As três principais festas juninas do país devem atrair este ano cerca de 10 milhões de visitantes com megashows, tradições culturais e festivais de quadrilhas.

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O São João de Maracanaú, que tem uma estrutura de 80 000 metros quadrados e este ano deve receber 3 milhões de pessoas, se estenderá de 29 de maio até 27 de junho. O tema de 2026, aproveitando que estamos em ano de Copa do Mundo, será voltado para o futebol e o forró. A festa possui o maior “quadrilhódromo” do Brasil, onde se apresentam mais de 250 quadrilhas juninas. O evento ainda atrai a cada ano muitos artistas, como Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Alok, que já se apresentaram ali.

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O grandioso evento de Campina Grande, apontado como “O Maior São João do Mundo”, acontecerá entre 3 de junho e 5 de julho no Parque do Povo, reunindo mais de 110 atrações. No caso de Caruaru, considerada a “capital do forró”, as atividades juninas começaram em 10 de abril e têm previsão de encerramento em 27 de junho. Um diferencial da festa pernambucana este ano é a integração com a Copa do Mundo, com a transmissão de jogos da seleção brasileira em telões nos principais pátios de eventos da cidade. Animação, pelo visto, não faltará nestes festejos juninos. Anarriê!

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Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.