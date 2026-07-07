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A capital das capitais: saiba por que Londres recebeu este título em 2026

Ranking europeu envolveu representantes de 30 países e levou em conta requisitos como qualidade de vida, cultura e economia

Por Sofia Cerqueira 7 jul 2026, 16h30
Relevância global: Londres reúne uma conjunção de atributos que fez dela um dos maiores destaques na Europa
Relevância global: Londres reúne uma conjunção de atributos que fez dela um dos maiores destaques na Europa (Sylvain Sonnet/Getty Images)
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A capital das capitais: saiba por que Londres recebeu este título em 2026 Priorize VEJA no Google

Uma das cidades mais vibrantes do planeta, Londres mistura uma história milenar com uma modernidade pujante. Por qualquer lugar que se ande, o visitante percebe as características latentes desse destino, que funciona como um hub global de cultura, economia e tradição. É justamente o vigor dessa metrópole que fez com que ela fosse eleita a “Capital das Capitais” em 2026 pela Resonance Consultancy, consultoria especializada em mercado imobiliário, turismo e desenvolvimento econômico, que pelo quarto ano divulga um ranking das melhores cidades da Europa.

Destaque em várias categorias: na avaliação dos jurados, Londres reúne qualidade de vida urbana, que inclui muitos parques e áreas verdes
Destaque em várias categorias: na opinião dos jurados, Londres reúne qualidade de vida urbana, que inclui muitos parques e áreas verdes (Karl Hendon/Getty Images)

Na avaliação, a cidade dos muitos museus gratuitos, dos parques reais e de ícones como o Big Bem e Tower Bridge se destacou nas categorias livability – qualidade de vida urbana, incluindo espaços para caminhar, áreas verdes, transporte urbano e qualidade do ar –, em lovability (atratividade cultural, na qual se inclui vida noturna e gastronomia) e ainda prosperity (que leva em conta a força econômica, nível educacional e conectividade aérea). O ranking também levou em consideração a visibilidade digital e cultural, utilizando dados do Instagram, Google Trends e, pela primeira vez, ainda do TikTok para medir a relevância global de cada cidade.

Ampla avaliação: para receber o título de
Ampla avaliação: para receber o título de “Capital das capitais”, Londres passou pelo crivo de 21 000 entrevistados de 30 países (Richard Newstead/Getty Images)
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O relatório que elegeu Londres como “Capital das Capitais” da Europa este ano também combinou dados globais gerados por usuários, indicadores estatísticos de desempenho e pesquisas complementares, incluindo um levantamento conduzido pela Ipsos – empresa de consultoria de mercado francesa, considerada uma das maiores do mundo – com mais de 21 000 entrevistados em 30 países. Atraindo um público global, que vai de turistas tradicionais a estudantes, passando por empreendedores e líderes corporativos, Londres vê sua pujança refletida nos gastos de viajantes internacionais, que em 2024 somaram cerca de 18,9 bilhões de euros – 4 bilhões a mais do que em 2023 – garantindo a essa metrópole o terceiro maior volume de gastos turísticos do mundo, superando cidades como Nova York e Dubai.

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Turismo em alta: em 2025, Londres recebeu 22,7 milhões de turistas estrangeiros, 3 milhões a mais do que no ano anterior
Turismo em alta: em 2025, Londres recebeu 22,7 milhões de turistas estrangeiros, 3 milhões a mais do que no ano anterior (Sol de Zuasnabar Brebbia/Getty Images)
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Não restam dúvidas que alguns fatores pesaram no ranking da Resonance Consultancy. Além da excelente infraestrutura e de suas concorridas atrações turísticas e culturais, a capital do Reino Unido viu nos últimos tempos a libra esterlina se estabilizar – para a felicidade dos turistas – e a quantidade de visitantes crescer substancialmente. Em 2025, Londres recebeu 22,7 milhões de turistas estrangeiros – enquanto no ano anterior foram em torno de 19 milhões. O número de brasileiros por este destino também vem crescendo. Segundo a VisitBritain, responsável pela promoção do país e daquela cidade, estão previstas 239 000 visitas de brasileiros ao Reino Unido em 2026, um crescimento de 4% em relação a 2025. Isso, ainda de acordo com as perspectivas da organização turística, deve representar um gasto de 382 milhões de libras esterlinas, em um crescimento de 7% com relação ao ano anterior.

Hospitalidade de luxo: levantamento mostrou que este setor também vem sendo incrementado recentemente
Hospitalidade de luxo: levantamento mostrou que este setor também vem sendo incrementado recentemente (Antonio Busiello/Getty Images)
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Aliado a tudo que Londres oferece, a “Capital das Capitais” também vem assistindo uma espécie de “renascimento” da hospitalidade de luxo. Exemplos não faltam. O Brown’s Hotel, inaugurado em 1837 como o primeiro da cidade, continua a evoluir em grande estilo. Administrado pela prestigiada marca britânica de luxo Rocco Forte Hotels, o local passou por uma série de reformas cuidadosas nos últimos anos que renovaram o seu interior, sem perder a sua essência e seu charme. A repaginação mais recente apresenta três novas “Forte Suítes” inspiradas no legado musical de Mayfair (comédia britânica de 1906).

Outro destaque no cenário das hospedagens de luxo nesta cidade é o supernovo The Newman, que abriu as portas em fevereiro deste ano em Fitzrovia, um charmoso e sofisticado distrito no Centro de Londres. A acomodação de altíssimo padrão, membro da Legend Collection da Preferred Hotels & Resorts, conta com 81 quartos, suítes e apartamentos, todos com uma estética Art Déco contemporânea, enquanto a penthouse suíte no rooftop oferece terraço privativo, sauna, ice plunge (terapia de imersão em água fria) e a possibilidade de transformar todo o andar em uma exclusiva residência de quatro quartos. “2026 é mais um ano para acompanhar em Londres, à medida que a capital passa por um grande período de crescimento e transformação, incluindo a abertura de dois grandes museus, o London Museum e o V&A East, novos teatros e eventos inéditos no mundo como a Pro Climbing League”, afirma Laura Citron, CEO da London & Partners – agência oficial de promoção de crescimento da cidade de Londres. O turista é quem sai ganhando com tantas novidades.

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Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.

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