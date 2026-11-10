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100 anos da Rota 66: conheça seu percurso, histórias e curiosidades

Com 3 940 quilômetros, a estrada que completa um século amanhã reune atrações icônicas, gastronomia e hospedagens históricas

Por Sofia Cerqueira 10 nov 2026, 14h30
Rota 66: símbolo de liberdade, aventura e cultura americana
Rota 66: símbolo de liberdade, aventura e cultura americana (Al Drago/Getty Images)
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100 anos da Rota 66: conheça seu percurso, histórias e curiosidades Priorize VEJA no Google

Conhecida como a Mother Road (estrada mãe), a Rota 66 foi construída inicialmente para conectar Chicago, em Illinois, a Santa Mônica, na Califórnia, atravessando oito estados americanos: inclui ainda Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México e Arizona. Ao longo das décadas, o percurso, que completa 100 anos amanhã (11 de novembro), se transformou em um grande atrativo turístico. E não só isso. Convertida em ícone dos Estados Unidos, a Rota 66 também está presente em músicas, em livros e músicas. Tornou-se ainda símbolo de aventura, liberdade e da cultura americana das road trips.

Paradas à beira da estrada: letreiros e arquitetura que mantém o clima especial ao longo de seus 3 940 quilômetros
Paradas à beira da estrada: letreiros e arquitetura mantêm o clima especial ao longo de seus 3 940 quilômetros (Al Drago/Getty Images)

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Difícil encontrar alguém que goste de dirigir e pôr o pé na estrada que nunca tenha desejado cruzar pelo menos um trecho desse percurso com 3 940 quilômetros. E ela está longe de ser apenas uma via. Reúne experiências que atravessam décadas, de pequenos museus e marcos históricos a pontos de encontros culturais, gastronômicos e arquitetônicos. Um estudo realizado pela Brand USA, responsável pela promoção turística dos Estados Unidos, mostra que as viagens de carro estão entre os três tipos de deslocamentos mais citados por viajantes internacionais interessados em visitar o país.

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De acordo com esse interesse dos viajantes, a Brand USA mapeou mais de 250 locais de interesse ao longo de rotas históricas americanas, entre elas, a icônica estrada que liga Chicago a Santa Mônica. “A Rota 66 faz parte da história americana. Há quase um século, ela conecta viajantes às pessoas, lugares e experiências que definem os Estados Unidos”, afirmou Fred Dixon, presidente e CEO do Brand USA. “Ao celebrarmos o seu centenário, revisitamos o legado dessa estrada e o papel que continua a desempenhar na forma como as pessoas exploram o país”, completou.

Atração turística: a Rota 66 atravessa oito estados americanos e desperta a curiosidade dos visitantes em vários pontos
Atração turística: a Rota 66 atravessa oito estados americanos e desperta a curiosidade dos visitantes em vários pontos (Al Drago/Getty Images)
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O mapeamento realizado pelo órgão de promoção turística dos Estados Unidos contemplou, sobretudo, museus e pontos com alguma curiosidade; hospedagens ao longo da via e marcos de arquitetura, além de referências gastronômicas. Entre os locais que ajudam a contar essa trajetória está o Route 66 Hall of Fame and Museum, em Pontiac (Illinois), que reúne objetos e registros sobre a formação da rodovia. No Missouri, pontos como a “Maior Cadeira de Balanço do Mundo, na cidade de Cuba, e o “Segundo Maior Garfo do Mundo”, em Springfield, exemplificam o caráter diverso e criativo das comunidades ao longo do caminho.

A pequena passagem da estrada pelo Kansas guarda, entre outros, marcos da era do transporte rodoviário, como a Marsh Arch Bridge (Rainbow Bridge) e os museus locais dedicados à mineração. Já o Oklahoma Route 66 Museum, em Clinton, apresenta como a estrada se consolidou como símbolo de mobilidade e esperança durante o século XX.

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No Texas, o Cadillac Ranch, em Amarillo, e o Route 66 Auto Museum, em Santa Rosa (Novo México), mostram como a estrada também se tornou inspiração artística. Entre os destaques no Arizona, o Petrified Forest National Park tem lugar de destaque por ser o único parque nacional a incluir um trecho original da Rota 66.

Placa no meio da cidade de Chicaco: indica o início da Rota 66, criada em novembro de 1926
Placa no meio da cidade de Chicaco: indica o início da Rota 66, criada em 11 de novembro de 1926 (Nur Photo/Getty Images)
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Hotéis e motéis ao longo da Rota 66 preservam estilos que variam do modernismo do pós-guerra a construções do início do século XX. O Wigwam Motel, em Holbrook (Arizona), é exemplo de hospedagem listada no Registro Nacional de Lugares Históricos. Em Oklahoma City (Oklahoma), o Colcord Hotel ocupa o primeiro arranha-céu da cidade, datado de 1910, e o The National, instalado no edifício do antigo First National Bank, combina elementos originais da construção com estrutura atualizada.

A culinária também mereceu destaque no mapeamento da histórica Rota 66. Em Chicago, onde ela tem o seu início, por exemplo, o Lou Mitchell’s funciona desde 1923 e tornou-se referência entre os primeiros cafés da rodovia. Em Tulsa (Oklahoma), o Mother Road Market reúne diferentes cozinhas em um espaço comunitário voltado à gastronomia local e internacional. O histórico The Rock Café, em Stroud (Oklahoma), e o Delgadillo’s Snow Cap Drive-In, em Seligman (Arizona), são exemplos de restaurantes que atravessaram gerações e ainda mantêm cardápios tradicionais. Um percurso que é uma história!

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Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira

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