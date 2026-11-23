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Considerado o maior rombo bancário da história do país, o caso Banco Master expôs falhas de supervisão do BC e a atuação de plataformas na venda de CDBs arriscados. Com rombo bilionário pago em grande parte pelo FGC, o episódio redefine as regras de distribuição e deixa alertas a investidores.

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Um ano depois da quebra do Master, o primeiro aprendizado que banqueiros da Faria Lima citam é o da fiscalização. Para eles, o Banco Central errou ao não identificar a falta de ativos. O Master declarava mais de R$ 90 bilhões em ativos, mas tinha R$ 4 milhões em caixa quando foi liquidado. O segundo aprendizado é sobre a distribuição. Os banqueiros questionam como plataformas puderam distribuir bilhões em CDBs do banco sem perder um centavo com a quebra, já que não tinham exposição de crédito. Segundo eles, as plataformas agiram dentro da lei, mas fora da ética. Por isso, defendem que elas passem a ter alguma responsabilidade pelo que distribuem, que contribuam para o FGC ou que tenham limites de distribuição bem mais apertados.

O Master não surgiu do nada. Parte do mercado já via o banco com desconfiança, mas os CDBs de rentabilidade alta, protegidos pelo FGC até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, continuaram a ser vendidos em escala. Em setembro de 2025, o BC vetou a compra de parte do banco pelo BRB. Em 18 de novembro de 2025, decretou a liquidação do Master, do Master de Investimento, da corretora e do Letsbank. Daniel Vorcaro foi preso na véspera, no aeroporto de Guarulhos. O mercado ficou sem uma resposta clara sobre como o problema chegou a esse tamanho.

O caso Master é hoje o maior rombo bancário da história do País. A estimativa de impacto é de R$ 76,1 bilhões, cifra que ainda poderá aumentar. A Polícia Federal apontou que o Master cedeu cerca de R$ 17,5 bilhões em créditos ao BRB entre julho de 2024 e outubro de 2025. Ao menos R$ 12,2 bilhões seriam créditos sem comprovação de existência. O esquema simulou a compra de R$ 6 bilhões em empréstimos inexistentes, manipulou os juros para dobrar o valor no papel e revendeu a carteira por R$ 12 bilhões ao BRB. O BRB projeta provisões de R$ 8,8 bilhões. Em novembro de 2026, o BC e o FGC ainda tentavam no STF evitar que o fundo fosse obrigado a socorrer o banco do Distrito Federal.

Quem arcou com a maior parte da conta foi o FGC, abastecido pelos próprios bancos. O fundo já desembolsou R$ 54,8 bilhões, e só o Banco Master teve R$ 28,8 bilhões pagos a cerca de 570,5 mil credores. Somando as demais instituições do grupo, passam de 1 milhão de credores ressarcidos. Foi o maior acionamento da história do fundo. Os pagamentos começaram em 19 de janeiro de 2026. O FGC ainda tem R$ 600 milhões a pagar a 78,3 mil credores do Master, do Master de Investimento, do Letsbank e do Will Bank. A discussão sobre as plataformas já chegou ao regulador. Em outubro último, o BC abriu consulta pública para que parte da remuneração paga pelos emissores aos distribuidores seja diferida e possa ser revertida. A proposta também obriga a informar ao cliente o risco do emissor sem considerar a cobertura do FGC. Se for aprovada, passa a valer em 1º de janeiro de 2028.

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A lição para o investidor é de que a garantia do FGC não substitui a análise de risco. O fundo tem teto por CPF e por instituição, e foi esgotado pela dimensão desse caso. Retorno muito acima da média de mercado precisa de explicação. Vale ler o balanço do emissor, pesquisar o histórico dos controladores e conferir se o banco depende de captação cara para se financiar. E, se não tiver esse conhecimento, exigir de seu advisor (ou o gerente do banco) esclarecimentos sobre todos esses detalhes. Diversificar entre emissores, respeitando o limite de R$ 250 mil por instituição, reduz o dano, e o mesmo vale para bancos e fintechs novos. A recomendação da plataforma de investimentos não prova mais que o produto é seguro, porque ela é remunerada pela venda, como mostra a proposta do BC. O cuidado agora, segundo os banqueiros ouvidos pela coluna, se resume a três perguntas antes de qualquer aplicação: quem ganha com a venda? Qual é o lastro do título? E o que acontece se o emissor quebrar? Se as respostas forem vagas, o melhor é não investir. A regra vale para todos, do pequeno aplicador ao grande investidor.

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