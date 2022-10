M&A: “Surpreendentemente, as eleições tiveram pouco impacto”

Atualizado em 21 out 2022, 13h45 - Publicado em 22 out 2022, 09h00

O mercado de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no Brasil não escapou da crise e das incertezas entre investidores geradas pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Compilação feita pela Capital IQ – uma plataforma de dados financeiros, análises e pesquisas – mostra que o volume de negócios somou R$ 101 bilhões no primeiro semestre do ano, uma queda de 44% na comparação com o mesmo período de 2021. Foram 108 transações acima de R$ 50 milhões no período. “Surpreendentemente, as eleições (no Brasil) tiveram pouco impacto no resultado”, afirma Guilherme Stuart, da RGS Partners. “Veio muito mais dos vendedores (que seguraram as ofertas) do que (do interesse) dos investidores.”

Stuart conhece esse mercado como poucos. Criou a RGS em 2013, depois de passagens por grandes instituições financeiras como J.P. Morgan e BTG Pactual. Ele destaca que o mercado já foi marcado pela “informalidade”- com agentes do setor imobiliário, por exemplo, fazendo trabalhos como se fossem especializados nos trâmites do mercado financeiro. “Isso agora vem mudando, pois o mercado acabou se especializando. O executivo deu a seguinte entrevista à coluna:

A alta de juros nas principais economias mundiais e a guerra entre Rússia, do lado externo, e as eleições presidenciais no Brasil mudaram o cenário de fusões e aquisições no ano?

O volume de transações teve, sim, uma redução importante, principalmente no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2021. O maior impacto veio da guerra na Ucrânia. Já o efeito de eleição (no Brasil) começou a aparecer de maneira mais clara nos últimos dois meses. Mas veio muito mais dos vendedores (que seguraram as ofertas) do que (do interesse) dos investidores. Ou seja, as eleições tiveram pouco impacto. Inclusive, fechamos transações pouco antes do primeiro turno. O que mudou mais foi a percepção de preço.

Como assim?

Quando se olha o volume de transações, houve impacto mais por conta do cenário macroeconômico no mundo do que propriamente em relação ao momento interno que estamos passando com as eleições presidenciais. Surpreendentemente, por maior que seja a disputa, as eleições deste ano afetaram menos a intenção de fazer negócio do que muita gente esperava.

Quais os setores que tiveram destaque este ano?

É indiscutível que o setor de tecnologia é o grande destaque, em relação ao número de transações. Tecnologia hoje envolve tudo: saúde, educação etc. Outro destaque foi o setor de consumo – alimentos e produtos ao consumidor -, que tem tido número de transações interessante. E também saúde, educação e energia. Mas o importante é que o setor de tecnologia virou um modelo de negócio. Ou seja, esse mercado está tão competitivo que as grandes empresas estão monitorando empresas de tecnologia que podem ser ‘motores’ no mercado deles, a fim de melhorar o relacionamento com o cliente, baixar preço ou atender de forma diferente. Não é mais um mercado em que uma universidade compra outra; ou que um hospital compra outro, somente. Grandes bancos de investimento lideram esse mercado em volume de transações, por exemplo.

Como ficam as butiques nessa competição?

O fato é que tem espaço para competir. A gente olha as transações de R$ 50 milhões a R$ 1 bilhão. Existem transações acima desse valor? Sim. Existem. Mas é um mercado que damos prioridade, foco? Não. Ocorre que acima de R$ 1 bilhão, efetivamente, você começa a competir com as grandes instituições financeiras. Pelo alcance de produtos e dia a dia dessas empresas, eles têm acesso melhor e têm várias ‘moedas’ de troca no relacionamento, principalmente em relação a balanço.

E sobre os fees (honorários) de vocês… seriam menores, também?

Isso mesmo. A consequência disso é que os fees são menores. E isso faz com que as grandes instituições financeiras não queiram trabalhar porque, para se fechar uma operação pequena ou grande de M&A, o trabalho é o mesmo. Assim, os bancos fogem dessas transações. Aliás, o pequeno dá até mais trabalho porque as empresas são menos preparadas para fazer M&A, pois não têm as mesmas estruturas de gestão e controle que as grandes empresas. Então, M&A de empresas de pequeno ou médio porte – que é o mercado no qual a gente atua – rende fees menores e a transação costuma dar mais trabalho para fazer. Eu brinco que os grandes bancos ‘exploram petróleo a US$ 100 dólares o barril; e nós exploramos petróleo a US$ 25 dólares por barril’. E assim tivemos de nos adaptar a essa realidade nesses quase dez anos de existência da RGS.

Mas é um mercado sem regulação alguma…

Sim, até agente imobiliário tem regulação [brinca]. Esse mercado chegou a ser atendido por todo tipo de gente. Até por corretor imobiliário e outros assessores sem especialização (em fusões e aquisições). E isso agora vem mudando, pois o mercado acabou se especializando. Por isso, também tivemos de desenvolver um jeito diferenciado de atendimento e entrega, com profissionais especializados, vindos de grandes instituições, para poder rentabilizar o fee menor e sem prejuízo de qualidade e serviço. Só depois de seis, sete anos que conseguimos chegar a uma especialização que garante isso [ao cliente]. São negociações que normalmente são ‘artesanais’. Isso porque o processo de descoberta de preço e ‘diligence’ até o fechamento de transação leva entre seis e nove meses, no mínimo. E o investidor, normalmente, é super qualificado. Hoje, a gente tem uma equipe de contadores e auditores (vemos se a empresa é ‘auditável’) dentro da RGS para justamente fazer um diagnóstico antes de levar a empresa a mercado, para não expor o cliente a um comprador.

Vocês já disseram ‘não’ para algum empresário porque a empresa dele não estava preparada ou porque não era o melhor momento de vender ou captar recurso para a empresa?

Fazemos isso o tempo inteiro. A taxa de fechamento de um negócio fica entre 20% e 30%. Quem falar que faz mais do que isso no mercado está tentando se vender. Hoje, temos muita ciência de melhores caminhos – os prováveis e os não prováveis – para fazer uma transação. Até porque no mercado de Middle market são poucos os segmentos que são relevantes. E são poucas as empresas que têm características para se fazer esse tipo de transação. Ou seja, digo muito mais ‘não’, do que ‘sim’.

Quais as perspectivas para 2023, com um novo governo ou a manutenção do atual?

Globalmente, as altas taxas de juros e inflação indicam um mercado mais difícil para os próximos 18 ou 24 meses. Além da guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas, olhando para a eleição (à Presidência) no Brasil, num eventual governo Lula poderemos ter órgãos estatais como agentes importantes nesse mercado, como bancos estatais mais atuantes nesse setor. De outro lado, a continuação da política de redução do Estado, ou seja, a continuidade do ‘cenário Paulo Guedes’, é um fator importante. Mas nos dois casos (Lula ou Bolsonaro), a médio prazo, as perspectivas são positivas para o mercado, considerando a tendência de redução da taxa de juros e de inflação menor no próximo ano. Assim, o cenário local é bem interessante para esse setor no Brasil.