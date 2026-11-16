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Faria Lima: por que Brasília não pode ignorar a “avenida”

Com R$ 10 trilhões em fundos de investimento, a avenida reagiu ao ajuste aprovado no Senado e mostra que credibilidade fiscal não se decreta

Por Neuza Sanches Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 10h00
Panoramic view of Builidings at Faria Lima Avenue in Sao Paulo financial district - Sao Paulo, Brazil
Sede de bancos, gestoras e fundos, a Avenida Faria Lima em São Paulo concentra os investidores que financiam a dívida pública brasileira (diegograndi/Getty Images)
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Na semana em que o Senado aprovou o texto-base do ajuste fiscal do governo Lula 4, por 45 votos a 31, o mercado deu seu veredito: o dólar fechou a R$ 5,65, o maior valor desde junho de 2025, com alta de cerca de 2,7% na semana. A reação reforça uma tese incômoda para Brasília: a Faria Lima tornou-se um ator político e econômico incontornável, uma espécie de “ente” político-econômico, cuja influência decorre menos de ideologia do que de dependência financeira.

A razão é aritmética. O Estado brasileiro gasta mais do que arrecada e depende, todos os dias, de investidores que comprem seus títulos e permitam rolar a dívida pública. Só a indústria de fundos administrava R$ 10,7 trilhões ao fim de 2025, segundo a Anbima, e a CVM já fala em um mercado de quase R$ 12 trilhões. Esse volume faz da avenida um dos principais financiadores do setor público.

Desconsiderá-la é arriscar o crédito que mantém a máquina em funcionamento. O “plano Moretti” ilustra o problema. O pacote, que prevê impacto de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027, promete reduzir o limite de crescimento real das despesas de 2,5% para 2%, ampliar o contingenciamento e cortar benefícios tributários. Para banqueiros e sócios de grandes gestoras, porém, é tímido e concentrado na meta de 2027, sem um programa de médio prazo para estabilizar a dívida. Na quinta (12), a Bolsa recuou e o dólar subiu 1,6%. Os destaques ao texto ainda serão votados no Senado na terça (17), e o texto depois precisa passar pela Câmara.

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Seria um erro tratar a Faria Lima apenas como reduto de “especuladores”, como costuma se referir parte da cúpula e aliados do governo. Os fundos são um dos principais canais de poupança nacional e abrigam, entre outros, recursos da previdência privada de milhões de investidores. Quando seus operadores cobram previsibilidade, metas verificáveis e equipe técnica, estão precificando o risco de o Estado não honrar seus compromissos.

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Quando as regras orçamentárias parecem frágeis, os investidores exigem prêmio maior para financiar o governo, o que eleva os juros dos títulos e pressiona o custo do crédito e o crescimento. A Selic é definida pelo Copom, mas a desconfiança fiscal encarece o dinheiro e complica a política monetária. Ouvir a Faria Lima não significa submissão: é condição para estabilizar o custo do dinheiro e viabilizar a governabilidade.

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