Faria Lima: por que Brasília não pode ignorar a “avenida”

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Após o Senado aprovar o texto-base do ajuste fiscal do governo Lula 4, o mercado reagiu com o dólar atingindo o maior valor desde junho de 2025. A Faria Lima se consolida como um ator político-econômico incontornável, cuja influência decorre da dependência financeira do Estado. Entenda como essa relação impacta o custo do crédito e a governabilidade.

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Na semana em que o Senado aprovou o texto-base do ajuste fiscal do governo Lula 4, por 45 votos a 31, o mercado deu seu veredito: o dólar fechou a R$ 5,65, o maior valor desde junho de 2025, com alta de cerca de 2,7% na semana. A reação reforça uma tese incômoda para Brasília: a Faria Lima tornou-se um ator político e econômico incontornável, uma espécie de “ente” político-econômico, cuja influência decorre menos de ideologia do que de dependência financeira.

A razão é aritmética. O Estado brasileiro gasta mais do que arrecada e depende, todos os dias, de investidores que comprem seus títulos e permitam rolar a dívida pública. Só a indústria de fundos administrava R$ 10,7 trilhões ao fim de 2025, segundo a Anbima, e a CVM já fala em um mercado de quase R$ 12 trilhões. Esse volume faz da avenida um dos principais financiadores do setor público.

Desconsiderá-la é arriscar o crédito que mantém a máquina em funcionamento. O “plano Moretti” ilustra o problema. O pacote, que prevê impacto de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027, promete reduzir o limite de crescimento real das despesas de 2,5% para 2%, ampliar o contingenciamento e cortar benefícios tributários. Para banqueiros e sócios de grandes gestoras, porém, é tímido e concentrado na meta de 2027, sem um programa de médio prazo para estabilizar a dívida. Na quinta (12), a Bolsa recuou e o dólar subiu 1,6%. Os destaques ao texto ainda serão votados no Senado na terça (17), e o texto depois precisa passar pela Câmara.

Seria um erro tratar a Faria Lima apenas como reduto de “especuladores”, como costuma se referir parte da cúpula e aliados do governo. Os fundos são um dos principais canais de poupança nacional e abrigam, entre outros, recursos da previdência privada de milhões de investidores. Quando seus operadores cobram previsibilidade, metas verificáveis e equipe técnica, estão precificando o risco de o Estado não honrar seus compromissos.

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Quando as regras orçamentárias parecem frágeis, os investidores exigem prêmio maior para financiar o governo, o que eleva os juros dos títulos e pressiona o custo do crédito e o crescimento. A Selic é definida pelo Copom, mas a desconfiança fiscal encarece o dinheiro e complica a política monetária. Ouvir a Faria Lima não significa submissão: é condição para estabilizar o custo do dinheiro e viabilizar a governabilidade.