ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Neuza Sanches

Por Neuza Sanches Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Negócios, Mercados & Cia
Economia

Candidatos ao Senado miram a ‘economia da fé’

Planos de campanha trazem promessas de financiar serviços sociais e de saúde por meio de entidades religiosas, esvaziando as estruturas oficiais

Por Neuza Sanches Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h00 | Atualizado em 14 set 2026, 10h03
Plenário do Senado durante votação
Candidatos ao Senado exploram a possibilidade de financiamento de serviços sociais por meio de instituições religiosas (Ton Molina/Agência Senado)
Continua após publicidade
Candidatos ao Senado miram a ‘economia da fé’ Priorizar nos meus resultados Google

Os planos dos candidatos que lideraram as pesquisas para o Senado no país revelam uma tendência microeconômica semelhante: a terceirização de serviços públicos essenciais para entidades privadas denominadas “confessionais” – aquelas de alguma forma ligadas a entes religiosos. Longe do debate ideológico, as propostas concentram-se no direcionamento estratégico de futuras emendas orçamentárias federais para redes de assistência social geridas por igrejas ou templos.

Dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social expõem o tamanho desse mercado: quase 60% dos repasses federais destinados ao acolhimento de dependentes químicos — cerca de R$ 85 milhões anuais —, por exemplo, são canalizados diretamente para comunidades terapêuticas religiosas. Na prática, essa engenharia transforma o Orçamento da União em um mecanismo de financiamento de instituições religiosas locais. Como justificativa, candidatos e partidos falam em maior agilidade ao atendimento regional.

Projetos de cunho social precisam ser estimulados, não se discute isso. Mas há um risco nesse modelo de substituição de projetos sociais técnicos e estruturados por plataformas de caráter, na maioria das vezes, populistas: de sufocamento de estruturas estatais permanentes, como o SUS e a rede pública de ensino, que podem perder espaço na lista de prioridades dos futuros parlamentares. Ao destinar recursos federais ao terceiro setor “confessional” ou religioso, os candidatos tenderiam a melhorar suas respectivas métricas básicas de eficiência e impacto social em troca de apoio político imediato de lideranças religiosas.

Siga

Os Relatórios do Plano Plurianual indicam que o financiamento federal desse modelo específico de movimentação de acolhimento gira entre R$ 177 milhões e R$ 223 milhões por ano, mas sem auditorias rigorosas de resultados. A baixa transparência no controle dessas entidades privadas abre margem para o uso da fé como modus operandi de favorecimentos eleitorais. Ao contrário dos órgãos públicos, submetidos a regras de licitação e fiscalizados em tempo real pelo Portal da Tranparência, muitas associações religiosas operam em zonas cinzentas de prestação de contas.

Continua após a publicidade

Ao final do ciclo eleitoral, a declaração dessas propostas no Senado Federal poderá aprofundar a dependência de cidadãos vulneráveis ​​em relação a intermediários religiosos para o acesso aos direitos constitucionais básicos. A economia da fé, financiada pelo Estado e realizada por redes confessionais sem critérios técnicos claros, fragiliza a governança pública e a laicidade das políticas de desenvolvimento. O desafio dos próximos anos não será apenas monitorar a execução das emendas, mas impedir que a assistência social legítima seja convertida em um mercado cativo de compra de votos disfarçada de caridade.

Publicidade
TAGS:
Governo
ONGs
Orçamento
Religião
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).