Americanas: credores aguardam divulgação do balanço para setembro

Os tiros de curto prazo na bolsa de valores e entrevista com Vitor Duarte

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em entre perdas e ganhos na manhã desta terça-feira, 29. Os investidores aguardam a divulgação de números de inflação e emprego nos Estados Unidos. No Brasil, o presidente Lula assinou a MP que taxa fundos exclusivos em até 20%. Ao longo da semana, os detalhes do orçamento de 2024, os números da PNAD e também o PIB do segundo trimestre devem ter repercussão na bolsa de valores. O Ibovespa fechou o pregão de ontem em alta de 1%. Diego Gimenes entrevista Vitor Duarte, diretor de investimentos da Suno Asset.