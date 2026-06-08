A mudança estratégica dos investidores em tempos de crise

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O cenário de investimentos se tornou global e complexo. Assessores de Wealth Management agora priorizam a geopolítica, não apenas a economia local, para guiar fortunas e a classe média. Entenda como fatores como petróleo, juros, guerras e tecnologia moldam seu patrimônio e a importância da pesquisa especializada.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os assessores de investimento chamados de advisors de Wealth Management estão hoje debruçados sobre um tabuleiro bem mais complexo: petróleo volátil, juros em alta, inflação persistente, mudanças nas taxas americanas, guerras e decisões repentinas de governos, em especial o de Donald Trump. Em vez de olhar apenas para a inflação brasileira, a Selic ou a alta do dólar, a análise começa pela geopolítica, que passou a comandar a economia global e a influenciar diretamente o rumo dos investimentos. E por conta desse novo tabuleiro político-econômico, a área de research tem se tornado peça-chave nas avaliações econômicas e de investimentos.

A coluna teve acesso a estudos recentes de profissionais de research com clientes de bancos internacionais. Eles mostram que o aumento das tensões e dos riscos geopolíticos já é apontado como o principal fator na hora de decidir onde aplicar o dinheiro. Isso vale tanto para grandes fortunas quanto para a classe média em processo de formação de patrimônio.

Logo depois dessa preocupação com a geopolítica, vêm o ambiente macroeconômico e a maior volatilidade dos mercados, citados por uma parcela relevante dos investidores globais. O medo de recessão, de mudanças bruscas nas expectativas e de fortes oscilações diárias nos preços dos ativos faz com que muita gente questione se vale assumir mais risco agora ou priorizar a preservação de capital.

Nesse contexto, tecnologias emergentes também ganham destaque: ao mesmo tempo que criam oportunidades, trazem o risco de tornar modelos de negócio tradicionais rapidamente obsoletos. O investidor precisa decidir quanto da carteira pode ficar exposto a esses temas sem comprometer sua segurança.

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Inflação, juros e regulação formam um segundo bloco que segue muito presente nas conversas entre advisors e clientes. Os movimentos das taxas americanas, somados à política monetária local, determinam a atratividade de renda fixa, crédito privado e previdência, enquanto novas regras – inclusive ambientais – afetam custos das empresas e critérios de seleção de fundos.

Há ainda uma preocupação crescente com riscos ambientais, que por enquanto aparece com peso menor, mas tende a crescer à medida que eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes. Essa combinação de forças reforça a percepção de que, num mundo interconectado, decisões tomadas em Washington, Moscou, Pequim ou no Oriente Médio podem mexer com o bolso do investidor brasileiro.

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Para os profissionais de Wealth Management, o recado desses estudos é claro: antes de discutir produtos, é preciso mapear quais riscos o cliente está disposto a carregar em cada um desses eixos – geopolítico, macroeconômico, de volatilidade, tecnológico, inflacionário, regulatório e ambiental. Entre os mais abonados, isso se traduz em estratégias sofisticadas, com maior uso de investimentos globais, proteção cambial e ativos alternativos. Para a classe média, o movimento passa por combinar proteção em renda fixa local com uma exposição gradual e bem planejada a fundos multimercados e ações, inclusive internacionais.

No fim, a mensagem é de que já não basta acompanhar apenas o noticiário econômico doméstico ou a cotação do dólar. O investidor que deseja atravessar esse ciclo de incertezas com mais tranquilidade precisa entender que a geopolítica virou o novo “primeiro filtro” das carteiras. Com o apoio dos advisors de Wealth Management, a tarefa é transformar um cenário de crises e choques externos em um plano coerente de longo prazo, que permita proteger o patrimônio, aproveitar oportunidades pontuais e manter a rota de acumulação de riqueza mesmo quando o noticiário parece jogar contra.

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