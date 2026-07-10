🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Na Ponta da Língua

Por Noslen Borges Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Para tirar dúvidas inquietantes, aprender dicas preciosas e curiosidades que ajudam a dominar o bom português
Comportamento

Vai à Copa, está na Copa ou joga pela Copa? A preposição certa muda tudo

Entenda como as preposições "a", "em", "por" e "para" mudam o sentido da frase — explicado com exemplos do futebol

Por Noslen Borgen 10 jul 2026, 18h12
Dois jogadores de futebol correm no campo verde. Um, à esquerda, veste camisa amarela e shorts azuis do Brasil, com o número 4. O outro, à direita, usa camisa vermelha e branca da Noruega, com o número 9, e chuta uma bola colorida. Ao fundo, uma placa vermelha com o logo Lenovo em branco.
 (Jean Catuffe/Getty Images)
Continua após publicidade
Vai à Copa, está na Copa ou joga pela Copa? A preposição certa muda tudo Priorizar nos meus resultados Google

Fala, pessoas!
Eu estava pensando aqui em como algumas frases podem mudar de sentido somente pelo uso adequado ou não de uma pequena palavra chamada: preposição. Repara numa coisa: durante as eliminatórias, dizemos que uma seleção “se classificou e vai à Copa”. Depois que o torneio começa, ela já “está na Copa”. Quando entra em campo, ela “joga pela Copa”. E meses antes de tudo isso, ela já andava se “preparando para a Copa”. Quatro frases, a mesma competição, quatro preposições diferentes e cada uma delas muda o momento, o sentido, a relação entre quem fala e o que está sendo dito.

Preposição é, provavelmente, a classe gramatical mais subestimada do português. Ninguém grava na cabeça “preposição” com carinho como grava um verbo irregular ou uma regra de acentuação. Mas são justamente essas palavrinhas de duas ou três letras que amarram o sentido de tudo o que dizemos. Trocar uma por outra não é só um deslize, é mudar o jogo.

Vai À Copa: a preposição do destino
“A seleção vai à Copa do Mundo.” Aqui, a preposição a fundida com o artigo “a” da Copa, formando a crase “à”, indica movimento em direção a um destino. É a preposição de quem ainda não chegou, mas está a caminho.

Continua após a publicidade

Faz sentido, então, que essa seja a frase da classificação. Quando uma seleção garante vaga no Mundial, ela ainda não está lá fisicamente, a competição pode estar a meses de distância. O que existe é o direito de ir, a garantia de destino. “Vai à Copa” é sempre uma frase de futuro: descreve um caminho traçado, não um lugar ocupado.

Siga

Está NA Copa: a preposição da presença
Quando a bola já rola, a frase muda. “A seleção está na Copa do Mundo.” A preposição em (contraída com o artigo “a”, formando “na”) indica localização, permanência dentro de um espaço ou situação.

Continua após a publicidade

Não existe mais deslocamento, existe presença confirmada. “Está na Copa” é uma frase de presente: descreve algo que já está acontecendo, um estado atual, não mais um trajeto. É a diferença entre estar viajando para algum lugar e já estar lá, instalado.

Joga PELA Copa: a preposição da causa e do vínculo
Agora um jogador entra em campo pela terceira rodada da fase de grupos. Nesse momento, a construção muda de novo: “ele joga pela Copa do Mundo” ou, de forma ainda mais comum, “joga pelo Brasil na Copa”. A preposição por (contraída em “pela”/”pelo”) carrega a ideia de em nome de, em favor de, por causa de.

Continua após a publicidade

É a preposição do vínculo. Quando um atleta “joga pelo Brasil”, ele não está apenas fisicamente em campo, está representando, carregando a camisa, atuando em nome de algo maior que ele mesmo. É a mesma lógica de “lutar pela causa” ou “trabalhar pela empresa”: a preposição “por” sempre aponta para quem ou o que está sendo representado.

Se prepara PARA a Copa: a preposição da finalidade
Por fim, meses antes da bola rolar, todo o processo de treinos, amistosos e ajustes técnicos acontece em função de um objetivo futuro: “a seleção se prepara para a Copa do Mundo”. A preposição para indica finalidade, propósito, direção de um esforço.

Continua após a publicidade

Repare que “para” e “a” (de “vai à Copa”) são parecidos, ambos sugerem algo à frente, ainda não realizado, mas não são intercambiáveis. “Vai à Copa” fala de um destino já garantido, um trajeto certo. “Se prepara para a Copa” fala de um esforço direcionado a um objetivo que pode, inclusive, não se concretizar. Um marca a certeza da chegada; o outro marca a intenção do movimento.

Por que essas palavrinhas pequenas causam tanta confusão?
Porque preposições não têm significado próprio, isolado, elas só ganham sentido em relação às palavras ao redor. “Em”, “a”, “por” e “para” são, sozinhas, quase vazias de conteúdo. É o contexto que as preenche. Por isso é tão fácil trocar uma pela outra sem perceber: nenhuma delas “soa” errada isoladamente, o erro só aparece quando a frase inteira é analisada.

Continua após a publicidade

O que o futebol ensina sobre preposições
Tem algo bonito nisso: o futebol, sem querer, virou um laboratório perfeito para entender como as preposições funcionam. Cada fase da jornada de uma seleção; classificação, participação, atuação em campo, preparação prévia; pede uma preposição diferente, porque cada fase representa uma relação diferente com a competição.

Da próxima vez que ouvir um comentarista narrando a trajetória de uma seleção, preste atenção nas preposições que ele usa sem perceber. Elas estão contando, em tempo real, exatamente em que momento da jornada aquele time se encontra.

Agora que você aprendeu mais uma curiosidade linguística relacionada à Copa, que tal aproveitar para explorar a história e a cultura dos países participantes? Você encontra tudo isso no meu projeto “Na Trilha dos Craques”: https://youtu.be/RlEEsd3KgXY?si=tUJBeqboo7IHtllh

Nos vemos na próxima coluna!

Até mais!

Professor Noslen Borges https://www.professornoslen.com.br

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
Futebol
Na Ponta da Língua
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).