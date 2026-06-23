República Checa ou Tchéquia? A mudança de nome que a Copa pôs em evidência
Esclareça de vez a confusão sobre o nome do país e saiba o que o português brasileiro recomenda
Fala, pessoas!
Durante a Copa do Mundo, eu percebi que um dos países mudou a forma de se denominar e isso me causou estranheza. Talvez você também tenha visto isso, é a forma como se escreve República Tcheca. Agora temos duas formas aparecendo ao mesmo tempo: República Tcheca nas transmissões mais formais, Tchéquia nas tabelas, nos uniformes, nos placares. Mas afinal: Qual é o nome certo agora?
A resposta é: os dois estão corretos, mas por razões diferentes. E entender essa diferença é mais simples do que parece.
O que mudou em 2016
Em 2016, o governo tcheco recomendou oficialmente o uso de Tchéquia, ou Czechia, em inglês, como nome curto do país. A ideia era simples: criar uma forma mais prática para uso em turismo, mapas, uniformes e eventos esportivos internacionais.
A lógica é a mesma que já usamos com outros países. Dizemos França, não “República Francesa”. Dizemos Alemanha, não “República Federal da Alemanha”. A Tchéquia queria ter a mesma forma de ser denominada: um nome curto, ágil, fácil de encaixar num placar de futebol.
A mudança foi registrada na ONU e adotada por órgãos internacionais. Na Copa do Mundo, o nome curto ganhou ainda mais visibilidade.
O nome antigo sumiu?
Não. República Tcheca continua sendo o nome oficial e formal do país. Ele aparece em documentos governamentais, tratados internacionais e contextos diplomáticos. Não foi substituído, foi complementado.
A diferença é de registro: República Tcheca é o nome formal, usado quando o contexto exige precisão institucional. Tchéquia é o nome curto, usado no cotidiano, na imprensa, nos esportes. Os dois convivem, cada um no seu espaço.
Tchéquia ou Chéquia? O detalhe que divide Brasil e Portugal
No Brasil, o aportuguesamento oficial é Tchéquia; com tch no início, reproduzindo o som característico da língua tcheca. É a forma recomendada pelos dicionários brasileiros e a mais usada na imprensa do país.
Em Portugal, a variante preferida é Chéquia; com ch simples, seguindo uma convenção fonética diferente. As duas formas são aceitas na língua portuguesa; a diferença reflete, mais uma vez, a variação legítima entre o português brasileiro e o europeu.
O mesmo vale para o gentílico: no Brasil, o mais comum é tcheco; em Portugal, checo. Nenhum está errado.
E por que tanta gente ficou confusa?
Porque a mudança não foi uma substituição, mas sim foi uma adição. O país não trocou de nome; ganhou uma segunda forma, mais curta, para uso informal. Esse tipo de coexistência entre nome oficial longo e nome curto prático é comum no mundo, mas nem sempre comunicado com clareza.
Some a isso a diferença entre Tchéquia e Chéquia dependendo de onde você leu e está criada a confusão. O problema não é da língua, mas sim da falta de contexto.
Resumindo
República Tcheca: nome oficial e formal. Continua válido, especialmente em contextos institucionais.
Tchéquia (ou Chéquia, em Portugal): nome curto, prático, recomendado pelo próprio governo desde 2016. Adotado pela ONU e pelos eventos esportivos.
Tcheco (ou checo): gentílico correto para quem nasce no país, nas duas variantes.
Não houve substituição. Houve uma escolha por praticidade e o português acolheu as duas formas sem problema.
Agora que você aprendeu mais uma curiosidade de um dos países da Copa, que tal aproveitar para explorar a história e a cultura dos países participantes? Você encontra tudo isso no meu projeto “Na Trilha dos Craques”: https://www.youtube.com/watch?v=RlEEsd3KgXY&list=PLVyIxkvuIqxqK3W7NvwpXWcdwcNQyuGRg&index=2
Nos vemos na próxima coluna!
Até mais!
Professor Noslen Borges
Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha
EM UM SÓ LUGAR