República Checa ou Tchéquia? A mudança de nome que a Copa pôs em evidência

Para tirar dúvidas inquietantes, aprender dicas preciosas e curiosidades que ajudam a dominar o bom português

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A confusão sobre “República Tcheca” e “Tchéquia” na Copa do Mundo tem uma explicação. Ambos os nomes estão corretos: “Tchéquia” é a forma curta, oficializada em 2016 para uso prático (esportes, mapas), enquanto “República Tcheca” mantém seu status formal. Entenda a diferença e o uso.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Fala, pessoas!

Durante a Copa do Mundo, eu percebi que um dos países mudou a forma de se denominar e isso me causou estranheza. Talvez você também tenha visto isso, é a forma como se escreve República Tcheca. Agora temos duas formas aparecendo ao mesmo tempo: República Tcheca nas transmissões mais formais, Tchéquia nas tabelas, nos uniformes, nos placares. Mas afinal: Qual é o nome certo agora?

A resposta é: os dois estão corretos, mas por razões diferentes. E entender essa diferença é mais simples do que parece.

O que mudou em 2016

Em 2016, o governo tcheco recomendou oficialmente o uso de Tchéquia, ou Czechia, em inglês, como nome curto do país. A ideia era simples: criar uma forma mais prática para uso em turismo, mapas, uniformes e eventos esportivos internacionais.

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A lógica é a mesma que já usamos com outros países. Dizemos França, não “República Francesa”. Dizemos Alemanha, não “República Federal da Alemanha”. A Tchéquia queria ter a mesma forma de ser denominada: um nome curto, ágil, fácil de encaixar num placar de futebol.

A mudança foi registrada na ONU e adotada por órgãos internacionais. Na Copa do Mundo, o nome curto ganhou ainda mais visibilidade.

O nome antigo sumiu?

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Não. República Tcheca continua sendo o nome oficial e formal do país. Ele aparece em documentos governamentais, tratados internacionais e contextos diplomáticos. Não foi substituído, foi complementado.

A diferença é de registro: República Tcheca é o nome formal, usado quando o contexto exige precisão institucional. Tchéquia é o nome curto, usado no cotidiano, na imprensa, nos esportes. Os dois convivem, cada um no seu espaço.

Tchéquia ou Chéquia? O detalhe que divide Brasil e Portugal

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No Brasil, o aportuguesamento oficial é Tchéquia; com tch no início, reproduzindo o som característico da língua tcheca. É a forma recomendada pelos dicionários brasileiros e a mais usada na imprensa do país.

Em Portugal, a variante preferida é Chéquia; com ch simples, seguindo uma convenção fonética diferente. As duas formas são aceitas na língua portuguesa; a diferença reflete, mais uma vez, a variação legítima entre o português brasileiro e o europeu.

O mesmo vale para o gentílico: no Brasil, o mais comum é tcheco; em Portugal, checo. Nenhum está errado.

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E por que tanta gente ficou confusa?

Porque a mudança não foi uma substituição, mas sim foi uma adição. O país não trocou de nome; ganhou uma segunda forma, mais curta, para uso informal. Esse tipo de coexistência entre nome oficial longo e nome curto prático é comum no mundo, mas nem sempre comunicado com clareza.

Some a isso a diferença entre Tchéquia e Chéquia dependendo de onde você leu e está criada a confusão. O problema não é da língua, mas sim da falta de contexto.

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Resumindo

República Tcheca: nome oficial e formal. Continua válido, especialmente em contextos institucionais.

Tchéquia (ou Chéquia, em Portugal): nome curto, prático, recomendado pelo próprio governo desde 2016. Adotado pela ONU e pelos eventos esportivos.

Tcheco (ou checo): gentílico correto para quem nasce no país, nas duas variantes.

Não houve substituição. Houve uma escolha por praticidade e o português acolheu as duas formas sem problema.

Agora que você aprendeu mais uma curiosidade de um dos países da Copa, que tal aproveitar para explorar a história e a cultura dos países participantes? Você encontra tudo isso no meu projeto “Na Trilha dos Craques”: https://www.youtube.com/watch?v=RlEEsd3KgXY&list=PLVyIxkvuIqxqK3W7NvwpXWcdwcNQyuGRg&index=2

Nos vemos na próxima coluna!

Até mais!

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

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