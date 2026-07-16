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Comportamento

Quem vai à Argentina ou à Inglaterra: a crase explica melhor que a bola

O macete do Professor Noslen para nunca mais errar a crase em nomes de países e cidades

Por Noslen Borges 16 jul 2026, 12h19 | Atualizado em 16 jul 2026, 16h31
Jude Bellingham e Lionel Messi durante a semifinal da Copa entre Argentina e Inglaterra
Jude Bellingham e Lionel Messi durante a semifinal entre Argentina e Inglaterra (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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Fala, pessoas!

Na tarde desta quarta-feira, Argentina e Inglaterra se enfrentaram em Atlanta pela semifinal da Copa do Mundo. A Argentina levou a melhor e garantiu vaga na final contra a Espanha.

E aqui vale uma curiosidade gramatical: tanto faz escrever ‘foi à Argentina’ quanto ‘foi à Inglaterra’,  nos dois casos há crase, já que os dois países pedem o artigo ‘a’ antes do nome (a Argentina, a Inglaterra). Dessa vez, quem seguiu para a decisão foi a Argentina.

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Por que à Argentina e à Inglaterra pedem crase

Argentina e Inglaterra são nomes femininos que normalmente andam acompanhados do artigo “a”; dizemos “a Argentina tem uma geração talentosa” e “a Inglaterra inventou o futebol moderno”. Quando esse artigo encontra o “a” preposição, exigido por verbos como “ir a”, os dois se fundem: nasce o “à”.

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Por isso está certo escrever:

  • Os torcedores vão à Argentina para acompanhar a decisão.
  • A seleção vencedora vai à Inglaterra, ou melhor, vai à final.
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O teste mais simples para confirmar: troque o destino por um nome masculino equivalente. Se a frase pedir “ao”, é sinal de que existe um artigo escondido e, no feminino, esse artigo se funde com o “a” e ganha acento grave. “Vou ao Chile” e “vou à Argentina” seguem exatamente a mesma lógica; só muda o gênero.

 

E o Brasil, leva crase?

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Não. Brasil é masculino o artigo é “o Brasil”, então a fusão com a preposição “a” resulta em “ao”: “a torcida vai ao Brasil comemorar”, nunca “à Brasil”. Como “ao” já sinaliza a contração sem precisar de acento, é comum alguém, por analogia, tentar colocar crase onde ela simplesmente não existe.

 

E São Paulo? Aqui mora o erro mais comum

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Este é o ponto que mais gera dúvida e mais gera erro. A maioria dos nomes de cidade, incluindo São Paulo, não é usada com artigo fixo no português do dia a dia: dizemos “conheço São Paulo”, não “conheço a São Paulo”. Sem artigo, não existe o que fundir com a preposição. Logo, o correto é:

  • Quem vai a São Paulo assistir ao jogo em telão, sem crase.

Escrever “vai à São Paulo” é um dos deslizes mais comuns do português, tão comum que soa natural, mas é erro. A exceção fica por conta de lugares que já carregam o artigo como parte da identidade, como “a Bahia” (estado) ou “o Rio de Janeiro”, casos que valem uma coluna à parte.

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O macete rápido para não errar mais

Tem um jeito ainda mais simples de resolver a dúvida na hora de escrever e virou até música no meu canal do Youtube: quem vai À, volta DA; quem vai A, volta DE.

  • Vai à Argentina, volta da Argentina → tem artigo, tem crase na ida.
  • Vai à Inglaterra, volta da Inglaterra → mesma lógica.
  • Vai a São Paulo, volta de São Paulo → sem artigo, sem crase na ida.

Basta pensar em como seria a volta. Se o retorno pede “da”, a ida pede “à”. Se o retorno pede “de”, a ida fica só no “a”.

 

Fechando o placar

Sabendo disso, já dá para escrever com segurança: seja Argentina ou Inglaterra, quem foi à final leva crase. Quem foi ao Brasil ou a São Paulo comemorar, ou lamentar, o resultado, escreveu sem acento nenhum.

Gostou da coluna? Não se esqueça de que toda terça e quinta tem coluna nova por aqui!

 

Nos vemos na próxima.

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

 

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

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