Pré-candidato é com ou sem hífen? Temporada eleitoral põe regra em foco
Com as convenções partidárias em curso, essa é a palavra do momento. Saiba quando hífen é obrigatório e conheça outros prefixos que seguem a mesma regra
Fala, pessoas!
Esta semana começaram as convenções partidárias que oficializam as candidaturas à Presidência da República. O prazo vai até 5 de agosto, e é nesse período que cada partido transforma seus nomes de bastidor em candidaturas de verdade para outubro. Até lá, a imprensa inteira repete uma palavra dezenas de vezes por dia: pré-candidato. E é bem aqui que mora uma dúvida clássica do português: hífen ou tudo junto?
A resposta é rápida: sempre com hífen. Mas o motivo por trás dela é mais interessante do que parece.
A regra geral dos prefixos e por que “pré-” não segue ela
Depois do Acordo Ortográfico de 1990, a regra geral do hífen ficou mais simples: a maioria dos prefixos só leva hífen em situações específicas, como quando a última letra do prefixo é igual à primeira da palavra seguinte (“micro-ondas”, “anti-inflamatório”) ou quando a palavra seguinte começa com h (“super-homem”, “sub-hepático”). Fora isso, tudo junto: “antiaéreo”, “semiaberto”, “coautor”.
O problema é que “pré-” não obedece a essa regra geral e não é o único. Junto com “pró-“, “pós-” e “ex-” (no sentido de “anterior”, como em ex-aluno), ele forma um grupo à parte: os prefixos tônicos. Por serem pronunciados com força própria, quase como se fossem uma palavra independente, essa turma leva hífen sempre, não importa a letra que vem depois. Por isso “pré-candidato” continua com hífen mesmo que a regra geral, olhando só para as letras, mandasse escrever tudo junto.
Outros exemplos do mesmo grupo
Vale a pena fixar o padrão com mais palavras do dia a dia:
- Pré-natal, pré-vestibular, pré-selecionado, pré-convenção — sempre hífen, porque “pré-” é tônico.
- Pró-reitor — mesma lógica com “pró-“.
- Pós-graduação, pós-eleitoral — mesma lógica com “pós-“.
- Ex-presidente, ex-ministro, ex-aluno — mesma lógica com “ex-“.
Repare que nenhum desses casos depende da letra seguinte. Diferente de “antiaéreo” (sem hífen, porque “anti-” é átono e a regra geral entra em ação), “pré-eleitoral” mantém o hífen mesmo começando a segunda parte com vogal, uma combinação que, pela regra geral, pediria tudo junto.
O macete para nunca mais errar
Existe um teste simples: se o prefixo tiver acento tônico próprio ao ser pronunciado sozinho — pré, pós, ex — o hífen é automático, ponto final, sem precisar checar a letra seguinte. Só para os outros prefixos, os átonos, é que vale a pena parar para conferir se a palavra pede hífen ou não.
Guarde essa lista curta de exceções tônicas e o resto sai de cabeça: pré-, pós- e ex- sempre com hífen.
O que isso tem a ver com as convenções desta semana
Tudo. Entre agora e 5 de agosto, “pré-candidato” vai ser uma das palavras mais repetidas no noticiário político, em cada partido, em cada convenção, em cada nome que sai do “pré” e vira candidato oficial. Sabendo a regra, fica fácil acompanhar a cobertura eleitoral escrevendo e lendo com segurança, sem cair na tentação de simplificar o hífen que a língua insiste em manter.
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Nos vemos na próxima.
Professor Noslen Borges www.professornoslen.com.br
Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha