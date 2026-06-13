Por que a Copa do Mundo se chama Copa do Mundo?

Para tirar dúvidas inquietantes, aprender dicas preciosas e curiosidades que ajudam a dominar o bom português

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Descubra a fascinante história por trás do nome “Copa do Mundo”. Entenda por que chamamos de Copa, e não Taça, revisitando suas raízes francesas, a evolução linguística no Brasil e a influência de outros idiomas. Uma viagem curiosa pela etimologia do maior torneio de futebol.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Fala, pessoas!

A Copa do Mundo de 2026 mal começou e as dúvidas dos leitores já chegaram. E uma delas chamou a atenção pela simplicidade e pela curiosa história que carrega: por que o principal torneio de futebol do planeta se chama Copa do Mundo?

A pergunta faz sentido. Afinal, o que os jogadores levantam ao final da competição é uma taça. Então não seria mais correto chamar o torneio de Taça do Mundo?

A resposta passa pela língua francesa e por uma história que atravessou décadas até transformar uma palavra comum no nome pelo qual o maior evento do futebol é conhecido em praticamente todo o mundo.

De onde vem o nome “Copa do Mundo”?

Quando o Campeonato Mundial de Futebol foi criado, o nome oficial do torneio estava em francês: Coupe du Monde.

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Aqui vai uma informação que desvenda tudo: a palavra coupe, em francês, significa taça.

Ou seja, Coupe du Monde não é nada mais do que Taça do Mundo, era esse o nome oficial que os organizadores usavam. E quem vencesse levaria para casa a Coupe du Monde: literalmente, a Taça do Mundo.

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E o Brasil, como chamava?

Durante muitos anos, a imprensa brasileira traduzia o nome. Os jornais falavam em Taça do Mundo, e não em Copa. Esse era o padrão.

Tanto é que você provavelmente já cantou essa história sem perceber:

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“A Taça do Mundo é nossa / com brasileiro não há quem possa…”

Essa marchinha clássica de 1958, que celebrou o bicampeonato do Brasil, é uma prova histórica de que, até aquele momento, os brasileiros chamavam o torneio de Taça. Essa era a palavra que a imprensa e o povo usavam.

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Por que mudou?

Com o tempo, a influência do inglês — World Cup — e do espanhol — Copa del Mundo — foi crescendo na mídia esportiva mundial. Rádios, jornais e transmissões internacionais foram espalhando o termo Copa, e a língua portuguesa foi absorvendo esse uso aos poucos.

Então “taça” estava errado?

Não! A expressão Taça do Mundo era, na verdade, a tradução mais fiel do nome oficial do torneio. O que aconteceu foi uma mudança de hábito linguístico ao longo dos anos e a língua, como sempre, seguiu o caminho que o uso popular foi abrindo.

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Hoje, no português brasileiro, usamos:

Copa para falar do torneio: “A Copa começa hoje!”

para falar do torneio: Taça para falar do troféu físico: “O capitão levantou a taça!”

Duas palavras, dois sentidos, e uma história que passa pela França, pelo inglês e pelo espanhol antes de chegar até nós.

O detalhe que poucos sabem

Na próxima vez em que você cantar a marchinha de 1958, lembra: quem a escreveu estava usando a palavra certa para a época. Taça era o nome oficial traduzido e é exatamente isso que torna essa historinha da língua portuguesa tão divertida de contar.

Gostou? Então compartilha com aquele seu amigo que ama futebol, mas nunca parou para pensar no nome do torneio!

Nos vemos na próxima coluna!

Até mais!

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha