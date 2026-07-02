Pentacampeão ou Penta-campeão? A dúvida que todo brasileiro já teve

Para tirar dúvidas inquietantes, aprender dicas preciosas e curiosidades que ajudam a dominar o bom português

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É pentacampeão ou penta-campeão? A dúvida que intriga muitos torcedores e amantes da língua portuguesa tem uma resposta clara desde o Acordo Ortográfico de 2009. Descubra a regra definitiva que põe fim a essa questão e entenda por que a grafia correta carrega mais do que apenas letras, mas sim um símbolo de orgulho nacional.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Fala, pessoas!

Existe uma pergunta que aparece toda vez que o assunto é futebol e orgulho nacional: afinal, escreve-se pentacampeão ou penta-campeão? Com hífen ou sem? A resposta é mais simples do que parece e entendê-la diz muito sobre como a língua portuguesa funciona.

A regra é clara (mas pouca gente sabe)

Desde a entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990 no Brasil, em 2009, a questão ganhou um critério definitivo. O prefixo penta-, assim como outros prefixos de origem grega e latina: bi, tri, tetra, hexa, hepta, une-se diretamente à palavra seguinte sem hífen, desde que ela não comece com vogal, “h”, ou seja um nome próprio.

“Campeão” começa com “c”. Portanto: pentacampeão.

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A grafia penta-campeão, com hífen, era aceita antes do acordo e ainda circula bastante pela internet em manchetes antigas, em memes históricos, em comentários apaixonados de torcedores. Mas, tecnicamente, está em desacordo com a norma vigente.

Por que tanta gente erra?

O erro persiste por razões muito humanas. Primeiro, o hífen cria uma pausa visual que parece “certa” como se estivéssemos enfatizando cada parte da palavra, como se disséssemos “penta… campeão”.

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Segundo, a internet tem memória longa. Uma busca rápida no Google retorna os dois termos em contextos que parecem igualmente legítimos. Blogs, portais esportivos e até órgãos da imprensa cometeram o equívoco por anos antes de se atualizarem.

Terceiro, e este talvez seja o motivo mais importante, prefixos em geral causam confusão. Muita gente escreve “antiinflamatório” sendo que o correto, pelo acordo, é “anti-inflamatório” (porque começa com vogal, aí o hífen se mantém). Já “antivírus” fica junto. As exceções existem e confundem até quem se considera um bom conhecedor da língua.

Quando o hífen permanece

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Vale um parênteses importante: o hífen não desapareceu com o Acordo Ortográfico. Ele continua obrigatório em situações específicas, como quando o prefixo termina com a mesma letra com que começa o radical. Por exemplo: “micro-ondas”, “semi-intensivo”, “auto-observação”. Nesses casos, o hífen permanece para preservar a clareza na leitura.

Mas “pentacampeão”? Ali não há choque de letras, não há ambiguidade. O encontro entre “penta” e “campeão” é suave, direto, fluido, como deveria ser qualquer palavra que celebra uma conquista de gerações.

Mais do que ortografia

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Discutir se é “pentacampeão” ou “penta-campeão” pode parecer um exercício de pedantismo linguístico. Mas há algo maior por trás disso. A forma como escrevemos reflete a atenção que dedicamos à língua e a língua, por sua vez, carrega identidade, história e orgulho coletivo.

Quando o Brasil ergueu a taça pela quinta vez no Japão, em 2002, a palavra “pentacampeão” entrou no vocabulário emocional de milhões de pessoas. Ela passou a significar muito mais do que um prefixo numérico colado a um substantivo. Virou símbolo.

E símbolos merecem ser escritos com cuidado e com a grafia correta.

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Portanto: pentacampeão. Junto. Sem hífen. Com muito orgulho.

Dúvidas sobre ortografia? Fique ligado aqui na nossa coluna toda terça e quinta que sempre estamos esclarecendo as maiores dúvidas da língua portuguesa.

Agora que você aprendeu mais uma curiosidade linguística relacionada à Copa, que tal aproveitar para explorar a história e a cultura dos países participantes? Você encontra tudo isso no meu projeto “Na Trilha dos Craques”: https://youtu.be/RlEEsd3KgXY?si=tUJBeqboo7IHtllh

Nos vemos na próxima coluna!

Até mais!

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

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