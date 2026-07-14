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Comportamento

Para onde vão os jogadores depois da Copa (e por que não é ‘aonde’)

Só um jogador da seleção voltou ao Brasil após a eliminação na Copa. Veja para onde foram os outros e saiba a pegadinha de português por trás da frase

Por Noslen Borges 14 jul 2026, 16h34 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h54
Jogadores de futebol brasileiros em uniformes amarelos e brancos celebram um gol, abraçando-se e sorrindo em campo azul
Seleção brasileira comemora gol contra a Escócia (Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Para onde vão os jogadores depois da Copa (e por que não é ‘aonde’) Priorizar nos meus resultados Google

Fala, pessoas!

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo teve uma cena que chamou mais atenção do que muita gente imaginava: dos jogadores da seleção, apenas Danilo voltou ao Brasil no voo oficial da CBF. O restante do elenco seguiu outros caminhos, de acordo com os compromissos de cada atleta.

Essa imagem do avião praticamente vazio despertou uma curiosidade que muita gente questionou nas redes sociais: para onde vão os jogadores depois da Copa?

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A resposta é simples: não existe um único destino. Alguns retornam aos clubes, outros aproveitam um período de descanso, há quem permaneça no país da competição por alguns dias e também quem precise iniciar tratamentos médicos ou cumprir compromissos profissionais.

Ou seja, quando a participação da seleção termina, o grupo se desfaz. Cada jogador passa a seguir sua própria agenda, enquanto apenas uma pequena parte retorna imediatamente com a delegação oficial.

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Mas repare em uma expressão que apareceu até aqui: para onde.

E não para aonde.

A dica de português que a notícia escondeu

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O uso de onde e aonde confunde muita gente, inclusive quem escreve profissionalmente.

A regra, porém, é mais simples do que parece.

Aonde é formado pela união da preposição a com o advérbio onde. Por isso, costuma acompanhar verbos que exigem a preposição a e indicam movimento ou destino.

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Exemplo:

“Aonde você vai?”

onde é usado, geralmente, para indicar permanência ou localização.

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Exemplos:

“Onde você mora?”

“Onde os jogadores estão hospedados?”

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Também usamos onde quando a frase já apresenta outra preposição, como para, de ou por.

Por isso, o correto é:

“Para onde vão os jogadores?”

E não:

“Para aonde vão os jogadores?”

A expressão para aonde mistura duas preposições com a mesma função: o para e o a que já está presente em aonde. É uma construção redundante, semelhante a expressões como “subir para cima” ou “entrar para dentro”.

Uma regra prática para não errar

Quando houver para, de ou por antes da palavra, use onde:

“Para onde você vai?”

“De onde você veio?”

“Por onde vocês passaram?”

Use aonde quando o verbo exigir a preposição a:

“Aonde você pretende chegar?”

“Aonde eles foram?”

Dito isso, agora você não confunde mais o uso do “onde” de do “aonde”.

Gostou da coluna? Toda terça e quinta tem coluna nova por aqui!

 

Nos vemos na próxima.

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

 

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

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