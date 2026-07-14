Para onde vão os jogadores depois da Copa (e por que não é ‘aonde’)
Só um jogador da seleção voltou ao Brasil após a eliminação na Copa. Veja para onde foram os outros e saiba a pegadinha de português por trás da frase
Fala, pessoas!
A eliminação do Brasil na Copa do Mundo teve uma cena que chamou mais atenção do que muita gente imaginava: dos jogadores da seleção, apenas Danilo voltou ao Brasil no voo oficial da CBF. O restante do elenco seguiu outros caminhos, de acordo com os compromissos de cada atleta.
Essa imagem do avião praticamente vazio despertou uma curiosidade que muita gente questionou nas redes sociais: para onde vão os jogadores depois da Copa?
A resposta é simples: não existe um único destino. Alguns retornam aos clubes, outros aproveitam um período de descanso, há quem permaneça no país da competição por alguns dias e também quem precise iniciar tratamentos médicos ou cumprir compromissos profissionais.
Ou seja, quando a participação da seleção termina, o grupo se desfaz. Cada jogador passa a seguir sua própria agenda, enquanto apenas uma pequena parte retorna imediatamente com a delegação oficial.
Mas repare em uma expressão que apareceu até aqui: para onde.
E não para aonde.
A dica de português que a notícia escondeu
O uso de onde e aonde confunde muita gente, inclusive quem escreve profissionalmente.
A regra, porém, é mais simples do que parece.
Aonde é formado pela união da preposição a com o advérbio onde. Por isso, costuma acompanhar verbos que exigem a preposição a e indicam movimento ou destino.
Exemplo:
“Aonde você vai?”
Já onde é usado, geralmente, para indicar permanência ou localização.
Exemplos:
“Onde você mora?”
“Onde os jogadores estão hospedados?”
Também usamos onde quando a frase já apresenta outra preposição, como para, de ou por.
Por isso, o correto é:
“Para onde vão os jogadores?”
E não:
“Para aonde vão os jogadores?”
A expressão para aonde mistura duas preposições com a mesma função: o para e o a que já está presente em aonde. É uma construção redundante, semelhante a expressões como “subir para cima” ou “entrar para dentro”.
Uma regra prática para não errar
Quando houver para, de ou por antes da palavra, use onde:
“Para onde você vai?”
“De onde você veio?”
“Por onde vocês passaram?”
Use aonde quando o verbo exigir a preposição a:
“Aonde você pretende chegar?”
“Aonde eles foram?”
Dito isso, agora você não confunde mais o uso do “onde” de do “aonde”.
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Nos vemos na próxima.
Professor Noslen Borges
Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha
EM UM SÓ LUGAR