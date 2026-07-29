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Educação

Fiz uma enquete no Insta sobre ‘bom dia a todos’ e quase 30% marcou errado

Entenda por que a forma correta nunca leva crase e o que isso tem a ver com pronomes indefinidos

Por Noslen Borges 29 jul 2026, 19h20 | Atualizado em 29 jul 2026, 19h29
O Professor Noslen: para entender as pegadinhas do português
O Professor Noslen: para entender as pegadinhas do português  (Reprodução/Instagram)
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Fiz uma enquete no Insta sobre ‘bom dia a todos’ e quase 30% marcou errado Priorizar nos meus resultados Google

Fala, pessoas!

Fiz uma enquete nos stories essa semana com uma pergunta direta: “bom dia a todos” ou “bom dia à todos”? Duas opções, uma certa e uma errada, sem pegadinha. O resultado surpreendeu: quase 30% de quem respondeu marcou a versão com acento grave, “à todos”, como se estivesse certa.

A forma correta não leva crase: a todos é sempre sem acento. O motivo é mais simples do que parece, mas explica por que esse erro convence tanta gente, mesmo entre quem escreve bem no dia a dia.

O que é a crase, em uma frase

Crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a (ou as). Ela só existe diante de palavra feminina que aceite esse artigo, e se marca com o acento grave: à ou às. Sem palavra feminina com artigo do outro lado, não existe crase possível, é apenas a preposição a, sem acento.

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Por que “todos” nunca aceita o acento

“Todos” é pronome indefinido, e nesse uso generalizante ele é sempre masculino, equivalente a “toda a gente”. Diante de palavra masculina, a crase é gramaticalmente impossível: não existe artigo feminino para se fundir com a preposição. A crase depende da presença do artigo feminino, e onde não há palavra feminina, não há artigo, logo não há crase.

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E quando o grupo é só de mulheres? (“boa noite a todas”)

Mesma resposta, sem acento. Mesmo no feminino, “todas” continua sendo pronome indefinido, e pronome indefinido não admite artigo antes de si, ninguém diz “as todas”. Sem artigo para a preposição se fundir, não há crase, independente do gênero da plateia. É diferente de um substantivo como “moças”, que aceita artigo (“as moças”) e, por isso, forma crase quando precedido da preposição: “Boa noite às moças da plateia” está correto, porque “moças” aceita o “as” que “todas” nunca aceitaria.

Macetes para nunca mais errar

  • Troque a palavra depois de “a” por um substantivo feminino determinado. Se a troca pedir “à” ou “ao”, há crase original. Esse teste funciona para substantivos como “escola”, “reunião”, “cidade”.
  • Se a palavra já for pronome indefinido: todos, todas, alguém, ninguém, cada, qualquer, esqueça o teste acima: pronome indefinido nunca aceita artigo, logo nunca leva crase.

Por que a enquete pegou tanta gente de surpresa

Quase 30% de erro numa pergunta de duas opções, sem pegadinha, mostra como essa regra continua confundindo gente que usa a expressão todos os dias. “Bom dia a todos” abre mensagem de WhatsApp, discurso, e-mail, convite de aniversário e é justamente por aparecer tanto, em tantos contextos diferentes, que o erro se cola como se fosse certo. Saber a regra do pronome indefinido resolve a dúvida de uma vez, em qualquer frase parecida.

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Nos vemos na próxima.

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Professor Noslen Borges
https://www.professornoslen.com.br

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

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Comportamento
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