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Na Ponta da Língua

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Comportamento

Brasil 2 x 1 Japão: e agora, o que vem depois dos dezesseis avos de final?

Descubra a origem curiosa da palavra "avo" e por que essa fase só existe nessa Copa do Mundo

Por Noslen Borges 30 jun 2026, 08h00
Jogador de futebol brasileiro com camisa amarela e shorts azuis, número 22, braços erguidos e boca aberta, celebrando em campo com torcida em amarelo ao fundo
Gabriel Martinelli comemora gol da vitória do Brasil contra o Japão (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Fala, pessoas!

 

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 na segunda-feira 29 e está classificado para as oitavas de final! E com essa vitória, surgiu uma pergunta que muita gente está fazendo: afinal, por que chamamos essa fase de “dezesseis avos de final”? De onde veio essa palavra “avo”?

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Vamos por partes.

Primeiro, entenda o que essas fases realmente são

Presta atenção porque essa parte é mais bonita do que parece.

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A final é a final. Até aí, tudo bem.

A semifinal é o semi + final: metade do caminho até a final, dividido por dois é como se fosse 1/2. Você já está quase lá, mas ainda tem mais uma etapa pela frente.

As quartas de final significam que você está num dos quatro caminhos que ainda levam à taça. Um quarto (1/4) do percurso total restante.

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As oitavas? Um dos oito caminhos possíveis. Oito chaves, oito disputas, oito vagas, 1/8.

E os dezesseis avos? Exato, você está num dos dezesseis caminhos que ainda existem nessa Copa. Uma rodada a mais, inédita, que só surgiu porque ampliaram o torneio 1/16.

O detalhe importante: esses nomes não são posições, não são classificações. São frações. São pedaços do caminho que ainda falta percorrer. Por isso você não pode chamar de “décima sexta de final”, porque “décima sexta” seria uma posição numa lista, e não é disso que se trata. É uma fração: um sobre dezesseis (1/16).

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Aí entra a matemática, mas calma, fica divertido

Em português, a gente tem nomes próprios para as dez primeiras frações. Você já conhece todos:

Metade. Um terço. Um quarto. Um quinto. Um sexto. Um sétimo. Um oitavo. Um nono. Um décimo. Mas e depois do décimo?

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A língua não inventou um nome novo para cada fração que existe, pois seriam infinitos. Então a partir do onze, a gente adota um sufixo único: -avo. Um onzeavos. Um dozeavos. Um dezesseisavos.

Simples, funcional, e com uma história curiosíssima por trás.

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De onde veio esse tal de “avo”?

Ninguém tem certeza absoluta, mas a teoria mais aceita pelos linguistas aponta para o próprio oitavo.

Pensa comigo: dividir algo em oito partes é uma das operações mais antigas e naturais que existem. Você pega algo, divide ao meio. Pega cada metade, divide ao meio de novo. Pega cada pedaço, divide ao meio mais uma vez. Pronto, oito partes iguais. É a metade da metade da metade.

Por isso a pizza tem oito fatias. Por isso a semana tem oito dias no calendário romano antigo. Por isso “oitavo” sempre foi uma das frações mais usadas no cotidiano.

Com o tempo e o uso constante, a hipótese é que o oit- foi se desgastando e o que sobrou o -avo que passou a ser entendido como “uma parte qualquer”. Uma espécie de coringa das frações. E funcionou tão bem que ficou.

Isso é uma exclusividade nossa

O interessante é que esse sistema de “avos” só aconteceu no português e no espanhol. Não é detalhe pequeno: somando os títulos das seleções que falam essas duas línguas, chegamos a 11 Copas do Mundo. Não é pouca coisa.

No inglês, por exemplo, a lógica é outra. Eles nem tentam usar frações, simplesmente nomeiam pelo número de times que ainda estão na competição. “Round of 32”, “Round of 16”, “Round of 8”.

É uma janela interessante para entender como cada língua resolve problemas diferentes de formas diferentes. O português e o espanhol encontraram uma solução elegante, um sufixo que carrega dentro dele toda uma lógica fracionária, enquanto o inglês preferiu simplesmente contar os times que sobram.

Por que vale prestar atenção nisso?

Porque a língua aparece em todo lugar, inclusive nos momentos em que estamos gritando na frente da TV torcendo pelo Brasil.

 

Quando você entende que “dezesseis avos” é uma fração, uma entre dezesseis possibilidades de chegar à final, o mata-mata ganha outra dimensão. Cada jogo não é só uma partida. É uma fração que se elimina. Um caminho que fecha.

O Brasil acaba de eliminar um dos dezesseis caminhos; o dele. Venceu o Japão por 2 a 1, fechou essa fração e abriu a próxima: as oitavas de final. Oito caminhos restantes. O nosso ainda está vivo.

Por falar em trilha, você já viu o meu projeto sobre a Copa do Mundo intitulado Na trilha dos Craques? Fica aqui um episódio para você conhecer: https://youtu.be/muDdy6YzkoM

E fica de olho aqui na coluna, sempre tem uma curiosidade da língua portuguesa esperando por você!

Nos vemos na próxima!

Até mais!

 

Professor Noslen Borges www.professornoslen.com.br

 

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

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