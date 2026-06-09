🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Imagem Blog

Na Ponta da Língua

Por Noslen Borges Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Para tirar dúvidas inquietantes, aprender dicas preciosas e curiosidades que ajudam a dominar o bom português
Cultura

Assistir a Copa ou à Copa? A resposta definitiva para essa dúvida cruel

Saiba como tirar de letra o uso da crase ou não diante do marrento verbo "assistir"

Por Noslen Borges 9 jun 2026, 15h02 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h05
Vitória do Brasil sobre o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo. 31/05/2026
Vitória do Brasil sobre o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo. 31/05/2026 (Mauro PIMENTEL/AFP)
Continua após publicidade
Assistir a Copa ou à Copa? A resposta definitiva para essa dúvida cruel Priorize VEJA no Google

Fala, pessoas!

 

Nesta semana começa a Copa do Mundo de Futebol 2026 e, com ela, vem a dúvida que aparece toda vez que o assunto entra em pauta: afinal, o correto é “assistir à Copa do Mundo” ou “assistir a Copa do Mundo”? Com crase ou sem crase?

Siga

Pode ser que você não goste do jogador X ou do jogador Y, pode ser que não concorde com as escalações, mas a verdade é que esse evento esportivo mexe com o planeta inteiro e, em especial, com o povo brasileiro. E, quando a Copa chega, essa dúvida sobre a crase volta junto.

Antes de responder: uma novidade do canal

Aproveitando o clima de Copa, lancei um projeto especial no meu canal do YouTube chamado “Na Trilha dos Craques”, que acabou de estrear. Nele, faço uma análise dos hinos de algumas seleções participantes e ainda comento sobre a história e a geopolítica desses países, tudo num ritmo de narração de jogo de futebol. Vou deixar o link no final da coluna para você assistir!

Continua após a publicidade

“Assistir à Copa” ou “assistir a Copa”? A resposta definitiva

A forma correta é: Eu vou assistir à Copa do Mundo em casa.

 

As regras de regência verbal exigem o uso da crase nesse contexto. Veja o raciocínio:

Continua após a publicidade

 

  • O verbo assistir, no sentido de “ver” ou “presenciar”, é regido pela preposição A, ou seja, quem assiste, assiste A alguma coisa.
  • A palavra Copa é feminina e aceita o artigo A antes dela.
  • Preposição A + artigo A = À (crase).

 

Portanto: Eu vou assistir à Copa do Mundo em casa.

Continua após a publicidade

Por que tanta gente escreve sem crase?

No dia a dia falamos “vou assistir a Copa” sem perceber que há uma preposição embutida na pronúncia. Como o hábito oral não faz essa distinção, na hora de escrever muita gente reproduz o som e esquece a crase.

Vale um adendo importante: alguns gramáticos contemporâneos já defendem que esse verbo, de tanto ser usado sem a preposição no português falado, está passando por uma mudança de regência. Para eles, a construção “assistir a Copa” (sem crase) pode vir a ser acolhida como correta também. Mas, por ora, a norma padrão ainda exige a crase e é o que vale em textos formais, provas e concursos.

Copa para quem quer, paz para quem não quer

Continua após a publicidade

Nem todo mundo é fã de futebol, e tudo bem. Se você é do time dos que não vão assistir, apenas não estrague o prazer de quem vai, deixa o entusiasmo rolar. Cada um encontra sua felicidade do seu jeito, e é exatamente isso que faz o mundo ser mais interessante.

Agora, para quem vai estar na frente da tela torcendo muito: aproveita cada jogo, cada emoção e, claro, escreve certinho nas redes sociais: “vou assistir à Copa”, com crase!

Agora que você já sabe escrever certo, que tal aproveitar a Copa para explorar a história e a cultura dos países participantes? Vem dar uma força ao projeto “Na Trilha dos Craques”:

Continua após a publicidade

 

🎬 Assista à playlist no YouTube

 

Nos vemos na próxima coluna!

 

Até mais!

 

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

 

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

 

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Educação
Gramática
Língua Portuguesa
Professor Noslen
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).