Assistir a Copa ou à Copa? A resposta definitiva para essa dúvida cruel

Para tirar dúvidas inquietantes, aprender dicas preciosas e curiosidades que ajudam a dominar o bom português

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A Copa do Mundo chegou e, com ela, a dúvida: “assistir à Copa” ou “assistir a Copa”? Entenda de uma vez por todas a regra da crase com o verbo assistir. O Professor Noslen desvenda o mistério gramatical e ainda te convida a embarcar em um projeto especial sobre os países participantes!

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Fala, pessoas!

Nesta semana começa a Copa do Mundo de Futebol 2026 e, com ela, vem a dúvida que aparece toda vez que o assunto entra em pauta: afinal, o correto é “assistir à Copa do Mundo” ou “assistir a Copa do Mundo”? Com crase ou sem crase?

Pode ser que você não goste do jogador X ou do jogador Y, pode ser que não concorde com as escalações, mas a verdade é que esse evento esportivo mexe com o planeta inteiro e, em especial, com o povo brasileiro. E, quando a Copa chega, essa dúvida sobre a crase volta junto.

Antes de responder: uma novidade do canal

Aproveitando o clima de Copa, lancei um projeto especial no meu canal do YouTube chamado “Na Trilha dos Craques”, que acabou de estrear. Nele, faço uma análise dos hinos de algumas seleções participantes e ainda comento sobre a história e a geopolítica desses países, tudo num ritmo de narração de jogo de futebol. Vou deixar o link no final da coluna para você assistir!

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“Assistir à Copa” ou “assistir a Copa”? A resposta definitiva

A forma correta é: Eu vou assistir à Copa do Mundo em casa.

As regras de regência verbal exigem o uso da crase nesse contexto. Veja o raciocínio:

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O verbo assistir , no sentido de “ver” ou “presenciar”, é regido pela preposição A , ou seja, quem assiste, assiste A alguma coisa.

, no sentido de “ver” ou “presenciar”, é regido pela preposição , ou seja, quem assiste, assiste alguma coisa. A palavra Copa é feminina e aceita o artigo A antes dela.

é feminina e aceita o artigo antes dela. Preposição A + artigo A = À (crase).

Portanto: Eu vou assistir à Copa do Mundo em casa.

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Por que tanta gente escreve sem crase?

No dia a dia falamos “vou assistir a Copa” sem perceber que há uma preposição embutida na pronúncia. Como o hábito oral não faz essa distinção, na hora de escrever muita gente reproduz o som e esquece a crase.

Vale um adendo importante: alguns gramáticos contemporâneos já defendem que esse verbo, de tanto ser usado sem a preposição no português falado, está passando por uma mudança de regência. Para eles, a construção “assistir a Copa” (sem crase) pode vir a ser acolhida como correta também. Mas, por ora, a norma padrão ainda exige a crase e é o que vale em textos formais, provas e concursos.

Copa para quem quer, paz para quem não quer

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Nem todo mundo é fã de futebol, e tudo bem. Se você é do time dos que não vão assistir, apenas não estrague o prazer de quem vai, deixa o entusiasmo rolar. Cada um encontra sua felicidade do seu jeito, e é exatamente isso que faz o mundo ser mais interessante.

Agora, para quem vai estar na frente da tela torcendo muito: aproveita cada jogo, cada emoção e, claro, escreve certinho nas redes sociais: “vou assistir à Copa”, com crase!

Agora que você já sabe escrever certo, que tal aproveitar a Copa para explorar a história e a cultura dos países participantes? Vem dar uma força ao projeto “Na Trilha dos Craques”:

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🎬 Assista à playlist no YouTube

Nos vemos na próxima coluna!

Até mais!

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha