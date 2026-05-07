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Cultura

A gente vai ou a gente vamos? A resposta definitiva para uma dúvida atroz

Descubra o uso correto da expressão e a diferença de 'gente' em relação a 'nós' no dia a dia

Por Noslen Borges 7 Maio 2026, 08h00 | Atualizado em 15 set 2026, 13h40
A estudante em dúvida: como não dar vexame no português
A estudante em dúvida: como não dar vexame no português (OJO Images/Getty Images)
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A gente vai ou a gente vamos? A resposta definitiva para uma dúvida atroz Priorizar nos meus resultados Google

Fala, pessoas!

Esses dias, abrindo a caixinha de mensagens, chegou uma dúvida que aparece mais do que você imagina:

“Professor, afinal o certo é ‘a gente vai’ ou ‘a gente vamos’?”

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Se você já teve essa dúvida, ou conhece alguém que vive corrigindo isso, essa coluna é pra você.

“A gente” não é erro, e isso surpreende

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Muita gente cresce ouvindo que o certo é usar “nós” e que “a gente” seria informal demais, quase um desvio.

Mas a verdade é outra: “a gente” não está errado.

Ela é uma expressão de uso consagrado no português brasileiro, especialmente na fala. E mais do que isso: ela cumpre exatamente a mesma função de “nós”: indicar a primeira pessoa do plural.

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Exemplo:

  • ✔️ “Nós vamos ao cinema.”
  • ✔️ “A gente vai ao cinema.”

As duas formas comunicam a mesma ideia.

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Então por que usamos mais “a gente”?

Aqui entra um ponto interessante: a língua acompanha o comportamento das pessoas.

No português do Brasil, “a gente” acabou se tornando mais natural, mais leve, mais próximo da fala cotidiana.

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“Nós”, por outro lado, passou a soar mais formal, mais comum em contextos escritos ou situações que exigem maior cuidado.

É como se tivéssemos duas opções:

  • uma mais espontânea
  • outra mais tradicional
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E usamos conforme o contexto.

O detalhe que muita gente esquece

Agora vem um ponto importante e que costuma gerar erro:

Apesar de significar “nós”, a expressão “a gente”, na norma-padrão, exige verbo no singular.

Ou seja:

  • ✔️ “A gente vai sair mais cedo.”
  • ❌ “A gente vamos sair mais cedo.”

Isso acontece porque, gramaticalmente, “gente” é um substantivo singular.

Esse é o tipo de detalhe que faz toda a diferença, principalmente na escrita.

Língua falada x língua formal

Esse caso é um ótimo exemplo de como a língua funciona na prática.

Existe o português da regra, da gramática normativa, aquele que aprendemos na escola, e existe o português real, que a gente usa no dia a dia e os dois não são inimigos.

Na verdade, entender essa diferença é o que permite que você se comunique melhor em qualquer situação, seja numa conversa informal ou num texto mais elaborado.

Conclusão

No fim das contas, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de uso.

“A gente” e “nós” convivem perfeitamente na língua portuguesa.

O segredo está em saber quando usar cada um.

Agora me conta: no seu dia a dia, você fala mais “a gente” ou “nós”?

Nos vemos na próxima coluna. Até mais!

Professor Noslen Borges

www.professornoslen.com.br

Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha

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TAGS:
Educação
Gramática
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