A gente vai ou a gente vamos? A resposta definitiva para uma dúvida atroz
Descubra o uso correto da expressão e a diferença de 'gente' em relação a 'nós' no dia a dia
Fala, pessoas!
Esses dias, abrindo a caixinha de mensagens, chegou uma dúvida que aparece mais do que você imagina:
“Professor, afinal o certo é ‘a gente vai’ ou ‘a gente vamos’?”
Se você já teve essa dúvida, ou conhece alguém que vive corrigindo isso, essa coluna é pra você.
“A gente” não é erro, e isso surpreende
Muita gente cresce ouvindo que o certo é usar “nós” e que “a gente” seria informal demais, quase um desvio.
Mas a verdade é outra: “a gente” não está errado.
Ela é uma expressão de uso consagrado no português brasileiro, especialmente na fala. E mais do que isso: ela cumpre exatamente a mesma função de “nós”: indicar a primeira pessoa do plural.
Exemplo:
- ✔️ “Nós vamos ao cinema.”
- ✔️ “A gente vai ao cinema.”
As duas formas comunicam a mesma ideia.
Então por que usamos mais “a gente”?
Aqui entra um ponto interessante: a língua acompanha o comportamento das pessoas.
No português do Brasil, “a gente” acabou se tornando mais natural, mais leve, mais próximo da fala cotidiana.
“Nós”, por outro lado, passou a soar mais formal, mais comum em contextos escritos ou situações que exigem maior cuidado.
É como se tivéssemos duas opções:
- uma mais espontânea
- outra mais tradicional
E usamos conforme o contexto.
O detalhe que muita gente esquece
Agora vem um ponto importante e que costuma gerar erro:
Apesar de significar “nós”, a expressão “a gente”, na norma-padrão, exige verbo no singular.
Ou seja:
- ✔️ “A gente vai sair mais cedo.”
- ❌ “A gente vamos sair mais cedo.”
Isso acontece porque, gramaticalmente, “gente” é um substantivo singular.
Esse é o tipo de detalhe que faz toda a diferença, principalmente na escrita.
Língua falada x língua formal
Esse caso é um ótimo exemplo de como a língua funciona na prática.
Existe o português da regra, da gramática normativa, aquele que aprendemos na escola, e existe o português real, que a gente usa no dia a dia e os dois não são inimigos.
Na verdade, entender essa diferença é o que permite que você se comunique melhor em qualquer situação, seja numa conversa informal ou num texto mais elaborado.
Conclusão
No fim das contas, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de uso.
“A gente” e “nós” convivem perfeitamente na língua portuguesa.
O segredo está em saber quando usar cada um.
Agora me conta: no seu dia a dia, você fala mais “a gente” ou “nós”?
Nos vemos na próxima coluna. Até mais!
Professor Noslen Borges
Revisão textual: Profª. Ma. Glaucia Dissenha