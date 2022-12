Dois episódios relevantes motivam esta coluna. O primeiro é o espírito de Natal que deve permear nossas intenções e desejos em relação ao Brasil e ao mundo. O outro é a execrável tentativa de se explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília por conta de fanatismo político. O Brasil deve reagir duramente a qualquer espécie de terrorismo sob qualquer pretexto.

Tomo o título do romance de Ernest Hemingway para propor, uma reflexão. O Brasil deve dar um solene e urgente adeus às armas no sentido de recolher a belicosidade provocada pela radicalização. Não é uma mensagem dirigida a apenas aos inconformados com o resultado eleitoral, mas, também, às franjas radicais e dogmáticas dos vencedores. E, ainda, às instituições judiciais do país.

Evidentemente que vão sobreviver sentimentos exaltados por parte dos derrotados. Bem como setores da esquerda -que estavam dormentes desde o impeachment de Dilma Rousseff – podem querer retomar pautas de ruptura, tais como invasões de terras, imóveis e prédios públicos. A proposição de atitudes de ruptura e desrespeito institucional não interessam ao cidadão. Trazem insegurança, agressividade e incerteza. O adeus às armas deve ser o caminho a ser seguido. E, nesse sentido, a opinião – como a minha aqui- deve ser reverberada em favor do país.

Para buscar o desenvolvimento econômico e social, os esforços devem estar voltados para dinamizar o funcionamento da economia, gerar empregos e desburocratizar as atividades econômicas, ter eficiência tributária e efetividade nos programas sociais. A política, como instrumento da busca de consensos, deve prevalecer a partir do respeito as instituições. É a hora, também, do Judiciário exercer certa autocontenção e não se engajar em um “tele catch” mediático.

Aos derrotados resta o caminho da luta política. Importante destacar que a mensagem das urnas foi um “adeus às armas“ e não uma opção ideológica. Os vencedores devem entender o que aconteceu e não acreditar que o eleitorado deu um cheque em branco para se praticar os mesmos equívocos do passado. Por um outro ponto de vista, o prosseguimento dos atritos e fricções institucionais implica em derrotar, sobretudo, o povo que mais precisa de um país melhor e mais justo. O Brasil de 2023 será um país de intensa disputa política. Mas que ela ocorra no campo e nas instituições políticas dentro dos limites de nossa Constituição.

Feliz Natal a todos.